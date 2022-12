Banki zachęcają do podpisywania aneksów w związku z wprowadzeniem wskaźnika WIRON zamiast WIBOR. Czy podpisywać dokument?

Wskaźnik WIBOR, jako już niepopularny element umów kredytowych, wyraźnie dał się we znaki wielu Polakom.

Klienci banków mający kredyt w złotych donoszą, że dostają ofertę zachęcającą do podpisywania aneksów uwzględniających zmianę wskaźników referencyjnych.

WIRON ma stać się jednym z najważniejszych czynników decydujących o wysokości oprocentowania kredytów w Polsce.

Od grudnia banki mogą stosować WIRON w nowych instrumentach finansowych. Klienci dostają już pisma, w których instytucje finansowe zachęcają ich do podpisywania aneksów uwzględniających zmianę wskaźników referencyjnych. Tymczasem, według Mapy Drogowej, proces wdrażania nowych produktów ma być realizowany do końca 2024 r. A zatem oferty oparte na nowym wskaźniku mają dotyczyć nowych kredytów, a nie zaciągniętych już wcześniej zobowiązań hipotecznych. Czy w tym świetle, wspomniane aneksy są legalne? Dr Remigiusz Stanek, radca prawny ze STANEK Legal Kancelaria Prawnicza, ekspert BCC ds. prawa bankowego, zapewnia, że tak.

- Z chwilą, gdy pojawiły się plany zaprzestania stosowania wskaźnika WIBOR banki, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, tzw. Rozporządzenia BMR, mają obowiązek przedstawiać klientom alternatywy na wypadek zaprzestania stosowania dotychczasowego wskaźnika – mówi.

Dodaje jednak, że kluczowe jest jednak samo brzmienie aneksu i jakie dokładnie są jego zapisy.

Wymaga to oceny indywidualnej, w szczególności w kontekście ewentualnych roszczeń w związku ze wskaźnikiem WIBOR - mówi dr Remigiusz Stanek.

dr Remigiusz Stanek, radca prawny ze STANEK Legal Kancelaria Prawnicza, ekspert BCC ds. prawa bankowego. Specjalista w prawie postępowań podatkowych oraz karno-skarbowych, prawie bankowym, prawie umów i doradztwie legislacyjnym, mat.pras.

Czy warto podpisać aneks do umowy kredytowej z bankiem?

W momencie otrzymania aneksu od banku warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, jak będzie się prezentowała dalsza spłata kredytu i w oparciu o jaki wskaźnik będziemy płacili oprocentowanie. Czy prezentowany wskaźnik jest dla nas zrozumiały oraz czy jest adekwatny dla produktu bankowego.

- Wiemy, że banki preferują zastąpienie niepopularnego WIBORU wskaźnikiem WIRON. Wskaźnik ten ma bazować na realnych transakcjach, jednak znowu będą to transakcje rynku depozytowego pomiędzy instytucjami finansowymi, co będzie czyniło go podatnym na zarzut bycia niereprezentatywnym wskaźnikiem do stosowania w umowie kredytowej z konsumentem – mówi dr Remigiusz Stanek.

Jak radzi ekspert w prawie postępowań podatkowych oraz karno-skarbowych, prawie bankowym, prawie umów i doradztwie legislacyjnym, klienci powinni zwrócić uwagę na całokształt brzmienia zapisów i ich możliwe skutki prawne dla całego stosunku kredytowego. - W prawie bywa tak, że pewne niepozorne zapisy mogą mieć przesądzające znaczenie w interpretowaniu całej umowy. Pamiętajmy, że klient będący konsumentem ma prawo pytać bank o wszystko, czego nie rozumie i postawa taka powinna być również w interesie banku - zaznacza.

Dr Remigiusz Stanek podkreśla, że aneks stanowi część umowy, na którą muszą się zgodzić obydwie strony. Oczywiście, w sytuacji zaprzestania stosowania WIBORU (braku jego dalszej publikacji) umowa powinna zawierać jakiś wskaźnik, ponieważ jest on immanentną częścią składową wynagrodzenia banku - w tym przypadku kosztu pozyskania pieniądza - w zamian za świadczoną przez niego usługę.

- Konsument ma prawo pytać, najlepiej w asyście osoby zorientowanej, czy alternatywa dla WIBORu w postaci WIRONu jest najlepszą z możliwych, czy administrator tego wskaźnika wziął pod uwagę cel rynkowy, w jakim ten wskaźnik przez uczestników rynku finansowego ma być stosowany, czy w końcu definicja wskaźnika może być czytelna i zrozumiała dla konsumenta. Nie jest żadną tajemnicą, iż istnieją wskaźniki na rynku bardziej korzystne dla konsumenta niż wskaźnik WIRON.

WIRON zamiast WIBOR?

Według eksperta, przede wszystkim warto zadbać o to, żeby aneks - jeśli nie wykluczamy sporu z bankiem w zakresie niewłaściwego stosowania WIBORu w umowie - nie zamknął nam drogi prawnej.

- W pewnych sytuacjach, np. obstawaniu banku przy wprowadzeniu wskaźnika WIRON i pomimo zaproponowanych przez nas alternatyw dla WIBORu, bank może szukać podstawy prawnej do wypowiedzenia umowy i oczywiście w takiej sytuacji niejeden konsument taki aneks podpisze. Sam jednak fakt zawarcia aneksu nie powinien pozbawiać kredytobiorcy prawa do podnoszenia swoich praw w przyszłości – mówi dr Remigusz Stanek. - Pamiętajmy, że mówimy o konsumentach i prawodawstwie ich dotyczącym – mówi i zaznacza, że o ile – w tym kontekście - samo istnienie wskaźnika jest naturalne w umowie - w końcu określa koszt pozyskania kapitału przez bank, który następnie jest pożyczany kredytobiorcy - w sytuacji popełnienia błędów przy prezentowaniu wskaźnika w umowie lub stosowaniu takiego wskaźnika jak WIBOR, który z założenia, z istoty swej konstrukcji był nietransparentny i narażony na manipulację - w takiej konkretnej umowie wskaźnik ten stosowany być nie może.

