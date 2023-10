Zbliżają się Dni Otwarte inwestycji Tuwima Sky i Tuwima Gardens w Łodzi. Inwestycje realizuje Hreit.

7 października odbędą się Dni Otwarte inwestycji Tuwima Sky i Tuwima Gardens.

Projekty powstają w Łodzi.

Na gości czekają rabaty i promocje.

Zgodnie z przewidywaniami Bezpieczny Kredyt 2% stał się mieszkaniowym hitem lata. Kończą się zarówno środki na realizację programu, jak i dostępne mieszkania. Aby dać szansę spóźnialskim, ogólnopolski deweloper Hreit organizuje Dni Otwarte swoich dwóch łódzkich inwestycji.

Już w sobotę, 7. października, w godz. 10:00-16:00, w Biurze Sprzedaży HREIT przy ul. Tuwima 97, będzie można szczegółowo zapoznać się z ofertą dwóch ciekawych, całkowicie różnych inwestycji. Tuwima Sky to śmiały architektonicznie projekt w Nowym Centrum Łodzi, oferujący metraże od 25 do nawet 119 mkw. Z kolei Tuwima Gardens to przytulna, kameralna inwestycja o otoczeniu zieleni, z lokalami o pow. 27 do 66 mkw.

Na gości (również tych najmłodszych), czekają liczne atrakcje. Największa z nich to możliwość skorzystania z ekskluzywnych rabatów i promocji firm partnerskich: Decoroom, Max-Fliz, Bel-Pol oraz GT Group Tomaszek.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje