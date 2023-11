Zobowiązania finansowe dłużników zalegających z czynszem i opłatami dot. użytkowania lokalu w marcu br. wyniosły ok. 290 mln zł - podaje GUS. Niepłacący najemca to koszmar, którego obawia się co drugi rozmówca Millu, platformy najmu mieszkań online.

Sytuacja gospodarcza sprawia, iż w ostatnich latach Polacy częściej decydują się na wynajem mieszkania, aniżeli kupno własnego kąta. Jest to spowodowane m.in. rosnącymi cenami za mkw. i opłat za media w tempie nieadekwatnym do wzrostów wynagrodzeń. Skutkiem tej sytuacji są cykliczne apele o rosnącym zadłużeniu względem zarządców mieszkań, co naturalnie przekłada się na obawę właścicieli mieszkań na wynajem o rentowność lokali.

W rozmowach z naszymi potencjalnymi klientami, co drugi właściciel mieszkania na wynajem obawia się sytuacji, w której najemca przestanie się wywiązywać ze swoich zobowiązań finansowych - mówi Paulina Mudryk Garcia, Sales Manager Milluu na Polskę.

Paulina Mudryk Garcia dodaje, że najemcy coraz chętniej pytają o najem okazjonalny, który oferuje znacznie większe bezpieczeństwo jeśli chodzi o terminową opłatę.

Milluu uważa, że gwarancje finansowe jakie dają właścicielom mieszkań na wynajem w pakiecie Instant Rent są lepszym rozwiązaniem, niż najem okazjonalny.

Gwarantujemy płatność czynszu, czynszu administracyjnego oraz opłat licznikowych przez cały okres trwania umowy, nawet jeżeli najemca nie płaci lub nagle się wyprowadzi. To my jesteśmy pełnomocnikiem właściciela i w razie problemów z płatnościami, to Millu kieruje sprawę do sądu przy jednoczesnym zagwarantowaniu płatności czynszu najmu - dodaje Paulina Mudryk Garcia.

Należy pamiętać, iż nawet w przypadku najmu okazjonalnego, cały czas mają tu zastosowanie przepisy Ustawy o Ochronie Lokatorów. Istnieje także konieczność zaangażowania w cały proces Notariusza. Kwota przychodu podatników z tytułu najmu okazjonalnego na przełomie lat 2020/2021 wzrosła o 193 344 zł wg danych Ministerstwa Finansów. To dobitnie pokazuje jak bardzo właściciele pragną uchronić się przed potencjalnie niepłacącymi najemcami.

Polska ma dużo do nadrobienia, by dogonić średnią unijną. Według danych Eurostatu w 2022 roku ok. 13 proc. mieszkańców korzystało z najmu, podczas gdy średnia unijna wyniosła 31 proc. Zauważalne jest odbicie od tych danych i pojawianie się na rynku coraz większej liczby mieszkań. Rynek najmu w Polsce nadal się rozwija, a wszelkie inicjatywy wsparcia właścicieli są konieczne, aby dać poczucie bezpieczeństwa właścicielom nieruchomości. Rozwiązania takie jakie oferuje Milluu mogą tylko w tym pomóc.

