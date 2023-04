W warszawskim Ursusie odbyła się ceremonia podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę inwestycji Osiedle Złota Oksza. Inwestycję realizuje Profbud.

W warszawskim Ursusie odbyła się ceremonia podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę inwestycji Osiedle Złota Oksza.

Projekt realizuje firma Profbud.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy, przedstawiciele Inwestora - Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus”, przedstawiciele Generalnego Wykonawcy firmy Malbud-1 oraz reprezentanci firm współpracujących z deweloperem.

Uroczystość symbolicznie przypieczętowała realizację inwestycji, która wzbogaci ul. Zagłoby o nowe miejsce do życia.

6 kwietnia br. na terenie budowy przy ul. Zagłoby 16 firma Profbud - Generalny Realizator Inwestycji wraz z Burmistrzem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Panem Bogdanem Olesińskim, Inwestorem - Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Ursus” oraz Generalnym Wykonawcą - firmą Malbud-1 potwierdzili realizację kolejnej inwestycji w Ursusie. Uczestnicy symbolicznie złożyli podpisy pod aktem erekcyjnym oraz dokonując uroczystego wmurowania kamienia węgielnego.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na osiedlu Złota Oksza w Warszawie. fot. mat. pras.

W ceremonii wzięli również udział: reprezentant Parafii i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie, przedstawiciele pracowni projektowej OPA Architekci odpowiedzialni za wizualny projekt budynku, a także reprezentanci przedsiębiorstw współpracujących z firmą.

Oprócz wystąpienia Burmistrza, które rozpoczęło całą uroczystość, zebranych gości przywitał Inwestor - Prezes RSM „Ursus”, Robert Gorzycki oraz Generalny Realizator Inwestycji - Prezes firmy Profbud, Paweł Malinowski. Symbolicznym zwieńczeniem ceremonii było poświęcenie budowy przez reprezentanta Parafii oraz wspólne podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie go w fundament inwestycji.

W trakcie wydarzenia podpisano akt erekcyjny. fot. mat. pras.

Nowa nieruchomość stanowić będzie jeden pięcioklatkowy budynek o zróżnicowanej wysokości, liczący od 5 do 12 kondygnacji. Łącznie znajdzie się tu 276 mieszkań o powierzchni od 27 do 102 mkw. W ofercie dewelopera klienci mają do dyspozycji szeroki wybór lokali, zaczynając od jedno-, a kończąc na pięciopokojowych pomieszczeniach. Wszystkie mieszkania będą posiadały balkony i loggie, a lokale na V piętrze wyposażone zostaną w przestronne tarasy. Do pięciu mieszkań na XII kondygnacji przynależeć będą natomiast tarasy na dachu z widokiem na panoramę miasta. W inwestycji przewidziano również dwupoziomową, wielostanowiskową halę garażową oraz komórki lokatorskie.

Osiedle Złota Oksza, oprócz interesującej nazwy nawiązującej do herbu dzielnicy, zwraca także uwagę architekturą i zrównoważoną grą kolorów. Bryła niższej części idealnie komponuje się z okoliczną zabudową, jednak całość projektu posiada własny, indywidualny charakter. Przewagę bieli w górnej części budynku przełamią ciemniejsze, ceglane barwy u dołu, tworząc w ten sposób niezwykle estetyczną kompozycję. Charakterystycznym elementem łączącym wszystkie części inwestycji są wnętrza loggii w eleganckich jasnobeżowych odcieniach.

Pracownia projektowa OPA Architekci, która odpowiada za projekt Osiedla zadbała również o ustawność, funkcjonalność oraz komfort użytkowania oferowanych mieszkań. Możliwość dowolnej aranżacji wnętrza gwarantuje zróżnicowany układ lokali, a wysokość pomieszczeń o minimum 2,70 m pozytywnie wpłynie na ich właściwe oświetlenie.

Na uwagę zasługują również liczne ekologiczne i innowacyjne rozwiązania zaproponowane w inwestycji. Należą do nich m.in. ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych, panele fotowoltaiczne na dachu zasilające części wspólne budynku, podziemne zbiorniki retencyjne umożliwiające magazynowanie deszczówki, windy z odzyskiem energii, energooszczędne oświetlenie LED, miejsce do odkurzania samochodu w garażu, pomieszczenie do mycia rowerów, a także ścienne wieszaki na jednoślady.

W trosce o komfort mieszkańców na dziedzińcu zaaranżowano również teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci ogrodzony gęstą roślinnością.

Na parterze budynku znajdą się z kolei lokale użytkowe ułatwiając tym samym codzienne życie w inwestycji, możliwość zrobienia zakupów czy skorzystania z niezbędnych usług. Osiedle w zamyśle architekta zaplanowane zostało jako nieogrodzone.

Osiedle Złota Oksza to już drugi projekt realizowany w dzielnicy Ursus. Premierową inwestycją w tej lokalizacji zakończoną sukcesem są 2 etapy Osiedla Ligia zlokalizowane przy ul. Tomcia Palucha i ul. Kolorowej.

Szacowany termin zakończenia budowy przewidziany jest na III kwartał 2024 roku.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl