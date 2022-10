Grupa Atrium zakupiła od Toscom inwestycję Studio Plac Dominikański. Apartamentowiec z mieszkaniami na wynajem zlokalizowany jest przy ulicy Generała Romualda Traugutta, we Wrocławiu.

Grupa Atrium zakupiła apartamentowiec z mieszkaniami na wynajem krótkoterminowy.

W ramach projektu powstało 138 mieszkań.

Z mieszkań w pierwszej kolejności mają korzystać osoby, które w stolicy Dolnego Śląska pracują na krótko- i średnioterminowych kontraktach.

Inwestycja firmy Toscom - Studio Plac Dominikański - to siedmiopiętrowy apartamentowiec o łącznej powierzchni 3860,42 mkw. Mieści się w nim 138 apartamentów jedno- i dwupokojowych o powierzchni od 15 do 47 mkw., wykończonych w wysokim standardzie. Nieruchomość właśnie zakupiła Grupa Atrium, będąca właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości handlowych i mieszkaniowych na wynajem w Europie Środkowej.

Za realizacją projektu Studio Plac Dominikański stoi Toscom - wrocławski deweloper, który realizuje projekty zabudowy komercyjnej i mieszkaniowej. Wśród dotychczasowych realizacji firmy znajdują się te na ulicy Armii Krajowej 46A i Polaka 14, jak również pierwsza wrocławska inwestycja Bernardyńska, realizowana nieopodal Studia Plac Dominikański.

Jak wyjaśnia Tomasz Szychliński, prezes zarządu Toscom, transakcja z sprzedaży całego budynku do jednego globalnego inwestora jest elementem szerszej strategii, którą firma obrała jeszcze w okresie pandemii.

- Zdecydowaliśmy się na dywersyfikacje odbiorców, nie rezygnując z budowania relacji z klientem detalicznym, który w dalszym ciągu jest dla nas najważniejszy. Jednocześnie wzmacniamy naszą markę w gronie funduszy inwestycyjnych takich jak nabywca Studia Plac Dominikański - Atrium European Real Estate. Dla nas każda transakcja hurtowej sprzedaży lokali jest cennym doświadczeniem budującym rozpoznawalność marki w gronie graczy globalnych. Dzięki temu jesteśmy jeszcze sprawniejsi i bez obaw spoglądamy na kolejne skomplikowane, a zarazem bardzo interesujące projekty dedykowane segmentowi rynku PRS - powiedział Tomasz Szychliński.

Jak mówi Grzegorz Jamroziak, dyrektor operacyjny Residential for Rent w Atrium Poland Real Estate Management, Studio Plac Dominikański stanowi pierwszą inwestycję Grupy Atrium w modelu PRS we Wrocławiu. Zakup uważany jest przez spółkę za bardzo dobry początek działalności w stolicy Dolnego Śląska.

Jednak prócz doskonałej lokalizacji, nieruchomość przyciągnęła nowych właścicieli świetnie zaprojektowanymi lokalami, które będą urządzone z naciskiem na maksimum funkcjonalności i wykorzystania przestrzeni.

- Naszym celem jest oddanie gościom miejsca, w którym będą mogli żyć zgodnie z filozofią “problem-free living”. Dostęp do apartamentów możliwy będzie bez użycia kluczy, a wszelkie poprawki i naprawy w lokalach realizowane będą na bieżąco przez nasz zespół. Na miejscu oferowana będzie także przestrzeń co-workingowa, dostęp do strefy rekreacyjnej i - co szczególnie ważne dla młodych osób - udogodnienia, które pozwolą na czasowy pobyt w komfortowych warunkach, bez konieczności ponoszenia środków na wyposażenie apartamentu. W planach mamy przygotowanie specjalnej oferty wspólnie z Galerią Dominikańską - obiektem handlowym znajdującym się w portfolio Grupy Atrium, zlokalizowanym po przeciwnej stronie ulicy. Jest to element synergii, do jakiej dążymy - powiedział Grzegorz Jamroziak.

Apartamenty oferowane w ramach usług zakwaterowania przygotowane będą głównie z myślą o młodych pracownikach - zwłaszcza ekspertach, którzy w stolicy Dolnego Śląska pracują na krótko- i średnioterminowych kontraktach.

Jak dodaje Grzegorz Jamroziak, z tego względu przygotowywana jest specjalna oferta z myślą o firmach posiadających swoje siedziby we Wrocławiu, które poszukują zakwaterowania dla swoich pracowników. Nowy właściciel skieruje także ofertę do studentów uczelni położonych w odległości kilkunastu minut spacerem od tej topowej wrocławskiej lokalizacji - Akademii Sztuk Pięknych, Kampusu Uniwersyteckiego czy Politechniki Wrocławskiej.

Informacja na temat nazwy inwestycji zostanie ogłoszona tuż przed rozpoczęciem działalności.

