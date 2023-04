Program Bezpieczny Kredyt 2 % na pierwsze mieszkanie coraz bliżej. Ostatecznie ma wejść w życie w lipcu 2023. Znane są już najważniejsze, ramowe założenia, ale dopracowywanie szczegółów nadal trawa. Sprawdziliśmy, jakie są podstawowe zasady programu.

Rząd w marcu przyjął projekt ustawy w sprawie programu Pierwsze Mieszkanie. Teraz proponowane rozwiązania trafią do prac w Sejmie.

Jednym z elementów programu jest Bezpieczny Kredyt 2 %, który będzie skierowany do osób do 45. roku życia.

Rząd szacuje, że do końca 2027 roku udzielonych zostanie 150-200 tysięcy tanich kredytów dla osób kupujących pierwsze mieszkanie.

14 marca br. rząd przyjął projekt ustawy Bezpieczny Kredyt 2 %. Oznacza to, że możliwość uzyskania dotowanych przez państwo kredytów staje się coraz bardziej realna. Najważniejsze założenia programu są już znane, prace nad ustawą nadal jednak trwają i dopóki się nie zakończą może ona jeszcze ulec modyfikacjom.

- Dla kredytobiorców kluczowe jest oczywiście to, jakie w efekcie będzie ostateczne, efektywne oprocentowanie po uwzględnieniu dopłaty. Projekt samej ustawy stwierdza, że kredyt ma być udzielany na warunkach cenowych odpowiadających pozostałej ofercie banku o tych samych parametrach. Problem w tym, że dziś nie sposób określić na jakich dokładnie warunkach kredyt ten będzie udzielany - wyjaśnia Aleksandra Gawrońska, Head of Residential Research, JLL.

Ekspertka dodaje, że efektywne oprocentowanie zależeć będzie od dwóch parametrów - oprocentowania kredytów o stałej stopie na 5 lat udzielanych przez bank „zwykłym” kredytobiorcom, które obecnie jest na poziomie około 8-9 proc. i poziomu stopy WIRON, na podstawie której będzie wyliczany wskaźnik kwartalnej stopy procentowej potrzebny do wyliczenia wysokości dopłaty do kredytu - o ile zasady w ostatecznej formie ustawy się nie zmienią.

Wyliczenia banków mogą stać się ważnym czynnikiem

Kluczowe znaczenie dla oszacowania wpływu „kredytu za 2 proc.” na popyt będzie miało to, jak banki będą liczyć zdolność kredytową, czyli czy podstawą będzie zawarte w umowie oprocentowanie w pełnej rynkowej wysokości, powiększone o bufor 2,5 proc., czy też wyliczone samodzielnie przez bank realne oprocentowanie początkowe po uwzględnieniu dopłaty.

- W tym pierwszym przypadku zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców kredytów z dotacją byłaby wyraźnie niższa, niż dla typowych kredytów o stałej stopie i ratach annuitetowych, co oczywiście byłoby niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Z drugiej strony, banki muszą liczyć się z tym, że kredytobiorca może utracić prawo do dotacji i wówczas powinien być zdolny do obsłużenia pełnych rynkowych odsetek - wyjaśnia Aleksandra Gawrońska.

Banki wykazują zainteresowanie. Bezpieczny Kredyt 2 % już od 1 lipca?

Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty mają być udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Poza niższym oprocentowaniem, kredyty te nie będą więc odbiegały od oferty rynkowej. Ocena zdolności kredytowej osoby zainteresowanej programem będzie leżała w kwestii banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu i przyznania spłaty rodzinnej.

Minister Waldemar Buda na konferencji prasowej zorganizowanej po przyjęciu programu przez rząd mówił, że resort chce, żeby w ofercie większości banków ten kredyt i konto mieszkaniowe było od 1 lipca. Dodał, że najpierw porozumienie w tej sprawie zostanie zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, "a później z poszczególnymi bankami".

W ocenie Jacka Furga, prezesa zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji banki mogą, ale nie muszą być zainteresowane udziałem w programie. Dla części z nich korzyści z udziału w programie mogą być bowiem wyższe niż koszty.

Dla banków nie ma znaczenia czy kredyt mieszkaniowy będzie udzielany w ramach programu czy też nie. Bank zarabia na marży kredytowej, a koszty mają być częściowo finansowane przez Państwo. Jeżeli udział w programie nie będzie się wiązał z dodatkowymi nakładami czy dużymi zmianami w systemie informatycznym to banki wykażą zainteresowanie - powiedział Jacek Furga.

Dodał że zapowiada się, że tego rodzaju kredyt najprawdopodobniej będzie wiązał się z przygotowywaniem dodatkowej dokumentacji, raportów, zmianami procedur - co może być po części i kosztowne i kłopotliwe.

- Jeżeli przyjmiemy, że tego rodzaju kredytów ma być udzielanych około 10 tys. ręcznie i rozłożymy to przynajmniej na 10 komercyjnych banków finansujących mieszkalnictwo to wyjdzie po 1000 kredytów rocznie na bank to nie wiem, czy bankowi będzie się opłacało wchodzić w ten program biorąc pod uwagę cały potrzebny nakład pracy, ewentualne zmiany formularzy, regulaminów i implementacji zmian w systemie. To są duże nakłady, dlatego do takich akcyjnych pomysłów banki podchodzą sceptycznie. Po stronie banku jest ogrom pracy i dodatkowe koszty związane ze szkoleniem pracowników czy zmianami regulaminów procedur. Dla obsługi 1000 kredytów rocznie nie wiem czy ten nakład się opłaca - powiedział Jacek Furga.

Wiemy już, że udział w programie zapowiedział już bank PKO BP

- Rozwiązania ustawowe w zakresie Bezpiecznego Kredytu 2 % zostały skierowane do parlamentu. Czekamy na ostateczny kształt ustawy, która będzie określała szczegółowe warunki skorzystania przez klientów banków z tego rozwiązania oraz projekt umowy o współpracy z BGK. PKO Bank Polski będzie uczestniczył w projekcie dot. kredytu 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania. Wg banku ta propozycja jest racjonalna i daje szansę młodym ludziom oraz osobom w średnim wieku na kupno pierwszego mieszkania - skomentował bank PKO BP.

Bezpieczne Kredyty 2 % już wpływają na rynek

Z informacje płynących z rynku wynika, że zapowiedź uruchomienia programu już po części zmobilizowała dotychczas wahających się nabywców posiadających wystarczające zasoby gotówki do podpisania jeszcze w marcu umowy deweloperskiej, lub rezerwacji mieszkania. Klienci obawiają się bowiem, że uruchomienie tanich kredytów może spowodować wzrost cen mieszkań. Innym widocznym zjawiskiem, które rozpoczęło się już w minionym kwartale, były warunkowe umowy lub długoterminowe rezerwacje mieszkań, dokonywane przez nabywców liczących na uzyskanie „kredytów za 2 proc.”.

Co zakłada ustawa na ten moment? Jakie warunki trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do programu Bezpieczny Kredyt 2 %?

W pierwszej wersji projektu wyszczególniono, jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby zakwalifikować się do programu Bezpieczny Kredyt 2 %:

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba, która posiada zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać.

Z kredytu będą mogły skorzystać osoby do 45. roku życia, która nie mają i nie miały mieszkania, domu czy też spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

W przypadku małżeństwa, warunek wieku spełnić będzie musiała spełnić przynajmniej jedna osoba.

Ponadto, kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie mogą posiadać innego kredytu udzielonego w celu nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Osoba, która miała wcześniej prawo własności do mieszkania lub domu, nie będzie mogła skorzystać z programu.

Co ważne, osoby posiadające nieznaczny udział (nie wyższy niż 50 proc.) we współwłasności mieszkania (nabyty w drodze dziedziczenia) i niezamieszkujące w tym mieszkaniu, będą mogły skorzystać z programu.

Kolejny wyjątek dotyczy budynków niezdatnych do użytkowania w wyniku katastrofy budowlanej lub klęski żywiołowej. Tu także prawo własności nie będzie przeszkodą we wnioskowaniu o kredyt z dopłatami.

O dopłatę do kredytu będą mogły ubiegać się także osoby pozostające w związku partnerskim, które wychowują co najmniej jedno wspólne (w tym przysposobione) dziecko. W takim przypadku limit kredytu będzie wynosił 600 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji przepisy te mogą jednak ulec zmianie.

Warto zaznaczyć, że nadal nie jest wiadomo, jakie narzędzia umożliwią przeprowadzanie kontroli i skuteczną weryfikację przestrzegania ustawowych zasad programu.

Jaka jest wysokość kredytu w programie Bezpieczny Kredyt 2 %?

O jaką kwotę można wnioskować w programie Bezpieczny Kredyt 2 %?:

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł.

W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł.

Kredyt można otrzymać na mieszkanie zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

W programie nie obowiązuje limit cen za 1 mkw. mieszkania.

Kredyt można otrzymać też na zakup lub budowę domu jednorodzinnego lub też na zakup działki lub jej części, w celu budowy na niej domu.

Koszty kredytu w programie Bezpieczny Kredyt 2 %

Jaki będzie koszt kredytu w programie Bezpieczny Kredyt 2 %?:

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będzie pobierana).

Tu warto zauważyć, że stopa oprocentowania ma być wyznaczana na 60 rat.

Dopłata do miesięcznej raty wyliczana jest na podstawie średniego oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą z poprzedniego kwartału pomnożonego przez wskaźnik 0,9 (pozostałe 0,1 to marża banku).

Po upływie 5 lat spłat wyliczenia będą przeprowadzone ponownie, z uwzględnianiem nowych stawek.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego uzupełni lukę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących,a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

Dopłata w programie Bezpieczny Kredyt 2 % będzie przysługiwała przez okres 10 lat

W okresie trwania dopłat kredyt będzie spłacany w formule raty malejącej. Natomiast po zakończeniu dopłat, zakładaną formułą są raty równe, chyba że kredytobiorca zdecyduje inaczej.

W chwili obecnej ustawa nie określa maksymalnej prowizji lub marży banków za prowadzenie instrumentów w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. W przepisach przewiduje się jednak zakaz stosowania przez banki wyższej marży i prowizji niż w kredytach udzielanych poza programem. W zakresie drugiego proponowanego instrumentu, tj. Konta Mieszkaniowego, zakłada się, że bank nie pobierze od oszczędzającego opłat i prowizji.

Co po upływie 10 lat?

Ministerstwo wyjaśnia, że na wysokość raty w programie Bezpieczny Kredyt 2 % po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak:

pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę)

aktualny poziom stóp procentowych

Nie można zapomnieć, że bank oceniając zdolność kredytową kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania, musi uwzględnić cały okres spłaty kredytu. Przewidziane zostały więc także dodatkowe mechanizmy, które pomogą w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy.

Kredyt 2 % będzie można połączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego, co umożliwia skorzystanie z kredytu z prawem dopłat również dla osób, które nie zgromadziły środków na wkład własny.

Kredyt z oprocentowaniem 2 proc. będzie dostępny przez 10 lat od jego udzielenia. Po tym okresie klienci banków będą spłacali je wg stawek rynkowych, zaoferowanych przez poszczególne banki. Ale po 10 latach będą mogli także w dowolny sposób dysponować mieszkaniem i czy też nadpłacać kredyt w dowolnej wysokości.

Czy będą limity udzielanych kredytów w ciągu roku?

Limit środków budżetu państwa jeszcze nie został określony i zostanie wskazany w ostatecznej wersji ustawy. Ministerstwo zapowiada jednak, że środki zabezpieczą potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania preferencyjnego kredytu i posiadających zdolność kredytową. Rząd szacuje, że do końca 2027 roku udzielonych zostanie 150-200 tysięcy tanich kredytów dla osób kupujących pierwsze mieszkanie.

Tak kupionego mieszkania nie będzie można wynająć

Program Pierwsze Mieszkanie skierowany jest do wyłącznie do osób, które planują nabyć pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę, na własny użytek. Jeśli właściciel mieszkania je wynajmie, wtedy wszystkie dopłaty wygasną.

Biorąc Bezpieczny Kredyt 2 %, można wnieść działkę jako wkład własny

Ustawa zakłada, że wkładem własnym kredytobiorcy może być działka nieobciążona kredytem, w przypadku gdy bezpiecznego kredytu 2 proc. udzielono w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości. Obecne przepisy projektu ustawy nie wykluczają osób posiadających prawo własności nieruchomości gruntowej i/lub garażu z możliwości wzięcia udziału w programie.

Obecne przepisy projektu ustawy ograniczają możliwość wniesienia wkładu własnego do wysokości 200 tys. zł.

