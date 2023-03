Wzrost liczby rozpoczętych inwestycji, premiera prestiżowego projektu na nowym rynku zbytu, rekordowa liczba odbiorów mieszkań oraz duża ilość przeniesień własności - rok 2022 dla Profbud był intensywnym, ale satysfakcjonującym czasem.

W 2022 roku Profbud prowadził do sprzedaży łącznie 7 inwestycji.

Największą sprzedaż firma Profbud zakontraktowała na Osiedlu Złota Oksza w warszawskim Ursusie.

Pod koniec 2022 roku firma rozpoczęła sprzedaż nowej, prestiżowej inwestycji Gaia Park w Konstancinie-Jeziornie.

Więcej inwestycji rozpoczętych, wiele mieszkań w sprzedaży

Firma Profbud od początku 2022 roku prowadziła sprzedaż mieszkań łącznie w 7 inwestycjach - w Warszawie będącej osią działań inwestora, w Konstancinie, który stał się dla dewelopera nowym rynkiem zbytu oraz w atrakcyjnej pod względem popytu Łodzi. Wspomniana ilość była zgodna z założonym harmonogramem i planami firmy na miniony rok.

Optymistycznie prezentują się również wskaźniki dotyczące rozpoczętych projektów - 100 proc. wzrost, jeśli chodzi o start nowych inwestycji w stosunku do 2021 r., to dla inwestora bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną w Polsce i panującą sytuację na świecie.

Największą sprzedaż firma Profbud zakontraktowała na Osiedlu Złota Oksza w warszawskim Ursusie - odnotowując 74 proc. wzrost podpisanych umów rezerwacyjnych rok do roku.

Na uwagę zasługuję również fakt startu budowy aż czterech nowych inwestycji: Osiedla Symbio City i Goslove zlokalizowanych na warszawskiej Pradze Południe, w których łącznie powstanie 286 mieszkań, IV etapu łódzkiego Osiedla Primo, które składać się będzie z aż 326 lokali oraz inwestycji GAIA PARK - nowego produktu w portfolio firmy składającego się z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w Konstancinie-Jeziornie.

Nowe produkty w portfolio firmy, nowy rynek zbytu

Pod koniec 2022 roku firma rozpoczęła sprzedaż nowej, prestiżowej inwestycji Gaia Park w Konstancinie-Jeziornie. Osiedle będzie etapowane oraz znajdą się w nim różnego rodzaju zabudowy m.in. jednorodzinne, bliźniacze, szeregowe, atrialne i wielorodzinne. W 1 etapie, o nazwie Physis z łac. natura, znajdzie się łącznie 30 domów: 16 domów w zabudowie szeregowej i 14 domów w zabudowie bliźniaczej o powierzchni od 173 do 339 m2. Inwestycja, oprócz licznych zalet architektoniczno-projektowych, wyróżnia się aspektami ekologicznymi. Cały projekt osiedla pozwala bowiem na świadome zagospodarowanie przestrzeni, zachowując jednocześnie najważniejsze walory przyrodnicze terenu.

Osiedle Gaia Park. fot. mat. pras.

Koncepcja miasteczka oparta została na czterech głównych filarach: energii, powietrzu, wodzie i społeczności.

W ramach tej idei, mieszkańcom zagwarantowano konkretne ekorozwiązania dla domu m.in. gruntowe pompy ciepła pozwalające na ekologiczne ogrzewanie budynków, rekuperację oraz świadomą i przemyślaną gospodarkę wodą opadową, umożliwiającą jej ponowne wykorzystanie np. do podlewania zieleni. Dodatkowo, wspomniane rozwiązania, a także wszelkie potrzeby każdego domu, będą zasilane przez zieloną energię - wprost z własnej farmy wiatrowo-fotowoltaicznej Profbud, zlokalizowanej w Polsce. Deweloper dostarczy prąd przez 20 lat za darmo, co da klientom rachunki za zużycie bliskie zeru oraz gwarancję zielonej energii pochodzącej z pewnego źródła.

Inwestycja jest więc innowacyjną nowością w portfolio firmy Profbud z kilku powodów, m.in. przez wzgląd na nową, ekskluzywną lokalizację poza granicami Warszawy, liczne rozwiązania ekologiczne, a także z uwagi na ofertę wzbogaconą o budynki mieszkalne o zróżnicowanej zabudowie. Szacowany termin zakończenia I etapu budowy przewidziany jest na IV kwartał 2024 roku.

Nowe osiedle w Warszawie

Innym wartym wskazania produktem rozpoczętym w 2022 roku jest Osiedle Symbio City na warszawskim Witolinie. Cechą charakterystyczną inwestycji jest jej podział na część mieszkalną po stronie zachodniej, składającej się z 53 mieszkań od 1- do 4- pokoi, a także 6 apartamentów dwukondygnacyjnych oraz część usługową we wschodniej części budynku. Powierzchnie użytkowe zlokalizowane są od 2 do 7 kondygnacji, a ich metraż sięga nawet 522 mkw. W zależności od oczekiwań inwestora lokale mogą zostać przekazane w stanie deweloperskim lub też po realizacji prac fit-out. Dla maksymalnej wygody obu stron do każdej z części prowadzić będzie osobna klatka schodowa.

Udział w sprzedaży

W 2022 roku największy udział w sprzedaży pod kątem inwestycji firma zanotowała w Nowym Centrum Łodzi. Znaczący wpływ na tę sytuację miała z pewnością sprzedaż III etapu Osiedla Primo oraz uruchomienie sprzedaży etapu IV – ten krok został jednak poczyniony dopiero na koniec minionego roku. Drugą najlepiej sprzedającą się dzielnicą był dla dewelopera Ursus z wynikiem 28 proc. oraz Gocław, któremu udało się osiągnąć 23 proc. udziału w przychodach.

- Pomimo wielu sytuacji, które stanowiły spore wyzwanie dla rynku nieruchomości - wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe, podwyżki cen materiałów budowlanych, a także sytuacja na świecie, rok 2022 pod względem sprzedażowym możemy ocenić jako satysfakcjonujący.

Najbardziej efektywnymi miesiącami w pierwszym półroczu 2022 roku były dla nas styczeń i maj. Grudzień natomiast, okazał się najlepszym pod względem sprzedaży miesiącem w całym omawianym roku. Analizowany okres był również efektywny pod względem ilości odebranych mieszkań – w porównaniu do roku 2021 roku zanotowaliśmy wzrost na poziomie 128 proc. przekazanych kluczy, co cieszy i napawa optymizmem na kolejne lata - mówi Anna Skotnicka-Ryś, członek zarządu, dyrektor działu handlowego firmy Profbud.

Osiedle Primo IV. fot. mat. pras.

Analiza rynku mieszkaniowego

Najnowsze dane opracowane przez analityków Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku w Polsce oddano do użytkowania ponad 238 tys. mieszkań.

Jest to o 1,7 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym czasie zmniejszyła się jednak liczba rozpoczętych inwestycji - aż o 27,8 proc. oraz liczba uzyskanych pozwoleń na budowę - o 12,8. Jeśli chodzi o ceny ofertowe lokali mieszkalnych na koniec 2022 r. NBP wskazuje, iż w porównaniu do końca 2021 r., w 7 największych miastach wzrosły one o 9,7 proc. natomiast w pozostałych 10 aglomeracjach miejskich aż o 15,9 proc.

Wzrost zdolności kredytowych klientów, a nawet ich podwyższanie przez banki w 2023 roku, czy też planowane wdrożenie programów rządowych mających na celu ułatwienie zakupu mieszkania mogą sprawić, iż popyt w 2023 roku będzie konsekwentnie wzrastał.

Wszystkie powyższe kwestie mogą mieć także wpływ na kolejne wzrost cen mieszkań w przyszłości.

