Develia zakończyła budowę i wystąpiła o pozwolenie na użytkowanie XIV etapu inwestycji Słoneczne Miasteczko, powstającej w krakowskiej dzielnicy Bieżanów-Prokocim. W jego ramach powstało 136 mieszkań. Przekazywanie kluczy nastąpi w IV kwartale br.

Słoneczne Miasteczko to jedna z największych inwestycji Develii w Krakowie - przez ponad 10 lat deweloper wybudował przy ulicy Henryka i Karola Czeczów ponad 1200 lokali. Mieszkańcy chwalą sobie spokojną i zieloną okolicę, rozbudowaną infrastrukturę lokalną, dobrą komunikację z innymi dzielnicami oraz niską, 3-piętrową zabudowę.

Osiedle realizowane jest w podwyższonym standardzie deweloperskim z użyciem wysokiej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych. Podobnie jak we wcześniejszych etapach do wszystkich lokali przypisane są balkony, loggie i tarasy. Część mieszkań na najwyższych kondygnacjach ma antresole, co zapewnia ciekawe możliwości aranżacyjne. Powstała także podziemna hala garażowa z miejscami postojowymi oraz komórkami lokatorskimi. Przestrzenie zewnętrzne zagospodarowane są alejkami, zielonymi skwerami i placami zabaw.

Słoneczne Miasteczko od lat cieszy się renomą wśród mieszkańców Krakowa. Bieżanów-Prokocim oferuje wszystko, co potrzebne do wygodnego życia. Nieustannie rozbudowywana jest komunikacja, a niska zabudowa i obfitość terenów zielonych pozwalają jednocześnie odpocząć w ciszy i spokoju od wielkomiejskiego zgiełku. Potwierdza to wysoki odsetek rodzin z dziećmi wśród nabywców mieszkań w tej inwestycji - komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

Bieżanów-Prokocim to dzielnica, która łączy w sobie zalety rozbudowanej infrastruktury lokalnej z dobrym dojazdem do pozostałych części Krakowa, zachowując jednocześnie spokojny charakter przedmieścia. W sąsiedztwie nie brakuje terenów zielonych i rekreacyjnych, działają tu liczne przedszkola, sklepy i placówki ochrony zdrowia. Wschodnia obwodnica autostrady S7 umożliwia szybki wyjazd z miasta. Tuż obok osiedla znajduje się stacja kolejowa Kraków Złocień. Za pośrednictwem szybkiej kolei aglomeracyjnej dojazd do centrum zajmuje kilkanaście minut. W planach jest również budowa linii tramwajowej Płaszów - Złocień.

Za projekt architektoniczny XIV etapu Słonecznego Miasteczka odpowiada pracownia MTWW Architekci. Rolę generalnego wykonawcy pełniła firma TK – BUD.

Słoneczne Miasteczko to nie jedyna inwestycja Develii w Krakowie. W sprzedaży znajdują się również projekty Centralna Park na Czyżynach, Grzegórzecka 77 na Grzegórzkach, Przy Mogilskiej na Prądniku Czerwonym, Bochenka Vita na Podgórzu Duchackim oraz City Vibe na Płaszowie.

