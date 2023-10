W pierwszym etapie Enso Wilanów, od strony ul. Branickiego powstaje budynek w kształcie litery L wraz z ogrodowym dziedzińcem, przy którym zamieszka blisko 89 rodzin. Większość mieszkań będą stanowiły średnie i duże apartamenty, szczególnie poszukiwane przez rodziny mieszkające w Miasteczku Wilanów, których potrzeby mieszkaniowe zwiększyły się w ostatnich latach.

Docelowo inwestycję będzie tworzył kompleks trzech połączonych apartamentowców, z oddzielnymi ogrodami wewnętrznymi oraz ogólnodostępnym skwerem. Dzięki połączeniu skweru z parkiem linearnym wzdłuż nowej ulicy, powstanie ogólnodostępna, zielona przestrzeń z terenami rekreacyjnymi urozmaicona między innymi przez ogród deszczowy, gromadzący wodę opadową.

Zrównoważone rozwiązania i zielone tereny wspólne to znak rozpoznawczy naszych projektów mieszkaniowych. W przypadku Enso Wilanów zielone otoczenie będzie niemal wchodziło do apartamentów, ponieważ zadbaliśmy o duże, drewniane okna oraz przeszklenia balkonów i loggii na długości całego apartamentu, które niejako przedłużają, czy raczej powiększają mieszkanie. Z kolei wszyscy mieszkańcy parteru będą mieli do dyspozycji ogródki lokatorskie, w części apartamentów również dwustronne - wyjaśnia prezes Yareal, Jacek Zengteler.