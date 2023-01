Rozpocznie się budowa pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowej Yareal na warszawskim Bemowie. W pobliżu skrzyżowania ulic Człuchowskiej i Lazurowej powstanie osiedle o podwyższonym standardzie z mieszkaniami dla 163 rodzin.

Zaledwie 300 m od planowanej stacji metra Chrzanów, już wkrótce rozpocznie się budowa pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowej Yareal na warszawskim Bemowie.

Osiedle powstanie w pobliżu skrzyżowania ulic Człuchowskiej i Lazurowej.

W ramach inwestycji zaplanowano 163 lokale.

Osiedle będzie wyposażone we własną elektrownię słoneczną, dzięki której mieszkańcy zaoszczędzą na wydatkach na energię.

W otoczeniu osiedla Neowo pojawią się meble wykonane z poddanych upcyklingowi łopat wiatraków elektrowni wiatrowych.

Generalnym wykonawcą inwestycji została wybrana firma budowlana CFE, która wraz z pierwszym etapem Neowo, wybuduje fragment ogólnodostępnego skweru, prowadzącego do wejścia na przyszłą stację metra Chrzanów. Właśnie ta 300-metrowa zielona oś widokowa - która posłuży zarówno mieszkańcom osiedla jak i całej okolicy - wzbogaci się o wyposażenie ogrodowe powstałe ze śmigieł wiatraków wycofanych z eksploatacji elektrowni wiatrowych. Pierwsze konstrukcje z łopat wiatraków już wcześniej zamontowano przy biurze sprzedaży Yareal na Bemowie.

- Projekt Neowo wprowadzi ład i porządek przestrzenny w okolicy, która wciąż kształtuje swoją docelową tkankę miejską. Nasza inwestycja będzie powstawać równolegle z realizacją odcinka II linii i stacji metra Chrzanów, której zakończenie planowane jest za trzy lata. Mieszkańcy Neowo zamieszkają więc nie tylko na nowoczesnym i znakomicie zaprojektowanym osiedlu, ale skorzystają z najbardziej ekologicznego, najwygodniejszego transportu miejskiego, jakim jest metro. Stacja podziemnej kolei znajdzie się tuż obok, w rejonie sąsiedniej ulicy Rayskiego. Bliskość zrównoważonego transportu i ekologiczne rozwiązania m.in. takie jak osiedlowa elektrownia słoneczna zapewnią naszej inwestycji zielony certyfikat BREEAM z oceną Very Good, czyli najwyższą jaką otrzymały w Polsce nieliczne osiedla mieszkaniowe - wyjaśnia wiceprezes Yareal, Jacek Zengteler.

Neowo to w większości najpopularniejsze mieszkania o powierzchni od 31 do 75 mkw., w poszukiwanym układzie jedno- i dwupokojowym. Na górnych piętrach powstaną duże mieszkania z atrakcyjnymi antresolami, efektywnie zwiększającymi metraż o blisko 30 mkw.

Wśród klientów, którzy już kupili mieszkania w Neowo, przeważają młode rodziny szukające możliwości poprawy dotychczasowych warunków zamieszkania. W ofercie znajduje się również kilka mieszkań 4-pokojowych o powierzchni 80-95 mkw., a także dwa 125-metrowe apartamenty 5-pokojowe, z dużymi balkonami.

Na dachu budynku powstanie słoneczny taras dla mieszkańców, który zostanie obsadzony roślinami w donicach i wyposażony w sprzęt rekreacyjny. Dużo zieleni znajdzie się na wewnętrznym patio, na którym zaplanowano również zadaszone stanowiska do parkowania rowerów. Łącznie z podziemnym parkingiem dla jednośladów w Neowo powstanie aż 160 miejsc parkingowych dla rowerów. Zielony dziedziniec stanie się dla mieszkańców miejscem spotkań nie tylko przy placu zabaw i rekreacyjnym skwerze z meblami ogrodowymi. Ogród będzie miał charakter zarówno wypoczynkowy, jak i społeczny oraz użytkowy, ponieważ w specjalnych skrzyniach szkółkarskich będzie można uprawiać własne kwiaty, a także warzywa i zioła do domowej kuchni. Takie ogrody społeczne cieszą się dużą popularnością na wielu osiedlach, również Yareal zaplanował je m.in. w inwestycji mieszkaniowej Pozytywny Mokotów.

W podziemnym garażu znajdzie się w sumie 170 miejsc parkingowych, z których około połowa zostanie przystosowana do zamontowania prywatnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Infrastruktura e-mobility będzie jednak znacznie bardziej rozbudowana, ponieważ garażu powstanie 12 miejsc z ładowarkami gotowymi do użytku. Neowo stanie się też kolejnym osiedlem wyposażonym przez Yareal we własną elektrownię słoneczną, zapewniającą oszczędności w wydatkach wspólnoty na energię elektryczną zużywaną m.in. do oświetlania podziemnej hali garażowej.

Podobnie jak wszystkie inwestycja mieszkaniowe Yareal, również Neowo przejdzie wymagającą certyfikację w ramach międzynarodowego systemu zrównoważonego budownictwa BREEAM. Jako lider zielonego budownictwa w Polsce Yareal uzyskał już certyfikaty środowiskowe dla ponad 40 budynków wielorodzinnych i domów oraz biurowców.

