YIT dołączył do akcji wypożyczania choinek w Gdańsku. Dochód z działań trafi na konto Fundacji Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”. W tym roku w wypożyczalni znalazło się 250 drzewek dostępnych dla mieszkańców i firm.

Akcja „Wypożycz choinkę” organizowana jest przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku wraz z partnerami, Agencją Engine oraz YIT Polska.

Mieszkańcy decydując się na wypożyczenie, wspierają pomoc dzikim zwierzętom, gdyż opłata za choinkę zasili konto Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”.

Wydarzenie wystartowało 6 grudnia.

- Działania związane z niesieniem pomocy zwierzętom oraz środowisku, poprzez wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, doskonale wpisują się w idee, które przyświecają naszej codziennej pracy. Jako firma z fińskimi korzeniami na pierwszym miejscu stawiamy zrównoważony rozwój, ekologię oraz dobre relacje z lokalnymi społecznościami. A ponieważ jesteśmy coraz silniej obecni w Gdańsku, to właśnie tutaj postanowiliśmy skierować nasze moce i środki na wsparcie tak szlachetnej akcji. Cieszę się, że YIT może być jej częścią – mówi Andrzej Gorgoń z YIT Polska.

- Nieodłącznym atrybutem świąt Bożego Narodzenia jest choinka. Może być sztuczna, może być naturalna lecz ścięta, a może być również w doniczce. My promujemy te w doniczce jako rozwiązanie zgodne z duchem less waste i ideami Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dlatego zapraszamy mieszkańców Gdańska do naszej wypożyczalni choinek. Dodatkowo mieszkańcy decydując się na wypożyczenie, wspierają pomoc dzikim zwierzętom, gdyż opłata za choinkę zasili konto Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”. Bądźmy dobrzy w te święta nie tylko dla siebie, ale też dla środowiska i zwierząt – mówi Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

- Co roku pomagamy około 3 tysiącom zwierzaków, są to różne ptaki i małe ssaki: wiewiórki, zające, jeże. Ponieważ działamy jako Fundacja, bardzo ważne jest dla nas wsparcie, jakie otrzymujemy od ludzi dobrego serca. Na co dzień prowadzimy szpital dla dzikich zwierząt. Dajemy im drugą szansę na życie w naturze. Aktualnie jesteśmy w trakcie remontu naszego ośrodka. Naszym głównym celem jest zrobienie nowej ściany z klatkami szpitalnymi dla zwierząt. I na to przeznaczymy środki zebrane w tegorocznej wypożyczalni choinek – mówi Beata Rydelek, prezeska Fundacji „Ostoja”.

Jak wypożyczyć choinkę?

W tym roku w wypożyczalni dostępnych jest 250 choinek o różnej wysokości. 200 z nich przeznaczonych zostanie dla mieszkańców Gdańska, a 50 dla firm i instytucji.

Aby wypożyczyć choinkę trzeba wejść na stronę akcji https://choinka.zut.com.pl/, następnie wybrać świerk. Każde drzewko przypisane jest do konkretnego zwierzęcia, które otrzyma pomoc. Procedura rezerwacji zakończy się po wpłaceniu określonej kwoty na konto Fundacji. Minimalna wysokość wpłaty to 100 zł.

Odbiór choinek dla firm odbędzie się w piątek 16 grudnia, zaś dla mieszkańców – w niedzielę, 18 grudnia na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Podczas niedzielnego wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka rzeczy potrzebnych w codziennej opiece nad zwierzętami, które trafiają do Fundacji „Ostoja”.

Każde drzewko przypisane jest do konkretnego zwierzęcia, które otrzyma pomoc. fot. mat. pras/S. Sobaczak

Po świętach wypożyczoną choinkę należy zwrócić do Zakładu Utylizacyjnego. Trafi ona ponownie do szkółki, w której zostanie przygotowana na przyszły rok. Zakład przyjmie również drzewka, które z różnych powodów straciły swój ładny wygląd – te nienadające się do szkółki trafią do kompostowni i powstanie z nich polepszacz gleby tzw. kompost. W ten sposób wszystkie świerki trafią do obiegu zamkniętego.

