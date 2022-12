Sektor mieszkań na wynajem w Polsce to zaledwie 10,5 tys. mieszkań w 60 projektach w całym kraju. 75 proc. tego zasobu pochodzi z trzech ostatnich lat. W kolejnych dwóch prawdopodobnie zwiększy się dwukrotnie.

W Polsce wszystkie mieszkania w projektach na wynajem instytucjonalny w 100 proc. są wynajęte.

Apetyt inwestorów jest tak duży, że w kolejnych dwóch latach zasób mieszkań na wynajem może się zwiększyć do około 21 tys. lokali.

Czynnikiem hamulcowym rynku PRS mogą być czynsze płacone w złotówkach. Pogłoski o możliwości opodatkowania tego sektora też nie ułatwiają rozwoju.

W kolejnych dwóch latach prawdopodobnie rynek PRS zwiększy się dwukrotnie. To oczywiście znaczny wzrost, ale pamiętajmy, że będzie to tylko 21 tys. mieszkań – podkreśla Wioleta Wojtczak, Head of Research Savills.

Gorącym segmentem na rynku nieruchomości komercyjnych jest PRS. Na razie jednak mówimy o niewielkiej skali, bo to zaledwie 10,5 tys. mieszkań w 60 projektach w całej Polsce.

- 75 proc. tego zasobu pochodzi z trzech ostatnich lat. Jednak apetyt inwestorów widoczny w ostatnim okresie przełoży się na to, że w kolejnych dwóch latach prawdopodobnie ten rynek zwiększy się dwukrotnie. To oczywiście znaczny wzrost, ale pamiętajmy, że będzie to tylko 21 tys. mieszkań – przypomina Wioleta Wojtczak, Head of Research Savills.

Ekspertka podkreśla, że czynnikiem hamulcowym tego rynku mogą być czynsze płacone w złotówkach, bo euro ułatwia pozyskanie tańszego finansowania.

Apetyt inwestorów widoczny w ostatnim okresie przełoży się na to, że w kolejnych dwóch latach prawdopodobnie rynek PRS zwiększy się dwukrotnie. To oczywiście znaczny wzrost, ale pamiętajmy, że będzie to tylko 21 tys. mieszkań – podkreśla Wioleta Wojtczak, Head of Research Savills.

- Poza tym pogłoski o możliwości opodatkowania tego sektora nie ułatwiają rozwoju PRS-ów. Nadal jednak podstawowe warunki są spełnione. W Polsce wszystkie mieszkania w projektach na wynajem instytucjonalny w 100 proc. są wynajęte – dodaje Wioleta Wojtczak.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl