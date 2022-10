Zabytkowa kamienica naprzeciw Ogrodu Botanicznego, w której do niedawna znajdowała się siedziba Wyższej Szkoły Filologicznej, odzyskuje blask. Bouygues Immobilier Polska ruszył z rewitalizacją budynku i włączy go w kompleks Sienkiewicza Résidence.

Powrót do przedwojennej formy dachu i rewitalizacja elewacji wraz z detalami architektonicznymi - tak będzie wyglądała odrestaurowana kamienica przy ulicy Sienkiewicza 32 we Wrocławiu, która istnieje w tym miejscu od drugiej połowy XIX wieku. Odnowienia historycznego budynku i włączenia go w kompleks Sienkiewicza Résidence z wyjątkowo zaprojektowanymi apartamentami podjął się francuski deweloper Bouygues Immobilier. Pierwotnie funkcjonował tam zakład opiekuńczy, po wojnie m.in. zakłady wytwórcze sprzętu specjalistycznego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Centrum Naukowo-Produkcyjne Automatyki Energetycznej oraz Wyższa Szkoła Filologiczna.

- Zdecydowaliśmy się nie tylko połączyć przeszłość z przyszłością, ale także pokazać, że współczesna architektura może uzupełniać historyczną zabudowę. W ramach inwestycji przy ulicy Sienkiewicza odnowimy zabytkową kamienicę i dobudujemy drugi budynek, który domknie pierzeję i będzie współgrał z istniejącą tam już zabudową - wyjaśnia Cezary Grabowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Prace trwają od prawie dwóch miesięcy, m.in. usuwane są okna, skuwane tynki i wyburzane ścianki działowe. Celem jest doprowadzenie budynku do stanu surowego wewnątrz i przygotowanie go pod wykop garażu, który będzie wykonany przy murach zabytkowej kamienicy.

- W projekcie budynku odwołaliśmy się do jego historycznej formy. Oznacza to, że kamienica zyska pierwotną formę wielospadowego dachu. Zostanie odnowiona także elewacja i wszystkie detale takie jak gzymsy czy opaski przy oknach - mówi Maciej Konopka z Pro Art Konopka, aarchitekt Sienkiewicza Résidence.

Zwraca też uwagę na fakt, że w projekcie nie uległa znaczącej zmianie pierwotna liczba okien, ich wielkość i rozmieszczenie. Bez zmian pozostawiono również układ klatek schodowych.

Układ klatek schodowych pozostawiono bez zmian. fot. mat. pras.

- Nowym elementem są okna lukarnowe, które występowały dawniej w budynku, ale nie w takiej formie i liczbie jak w nowym projekcie. Dodaliśmy także balkony z balustradami ze szkła przeziernego, ponieważ zależało nam, by nie zakłócały one odbioru historycznej bryły budynku i komponowały się z całością - przyznaje Maciej Konopka.

Największe zmiany będą miały miejsce we wnętrzach - piętra zostaną przeprojektowane i dostosowane do funkcji mieszkaniowej.

Piętra zostaną dostosowane do funkcji mieszkaniowej. fot. mat. pras.

Projekt rewitalizacji kamienicy był opiniowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i przygotowany zgodnie z jego zaleceniami.

- Dołożyliśmy wszelkich starań, by nie ingerować w historyczną formę kamienicy, dlatego też m.in. ocieplenie budynku zostanie wykonane od wewnątrz -podkreśla Maciej Konopka.

Prace przy rewitalizacji kamienicy przy ulicy Sienkiewicza prowadzi generalny wykonawca - wrocławskie przedsiębiorstwo Alfa-Dach, które znane jest m.in. z renowacji Pałacu Ballestremów.

Prace na terenie inwestycji trwają od dwóch miesięcy. Fot. mat. pras.

Mieszkania nie tylko w zabytkowej kamienicy

W odnowionej kamienicy, czyli w części Classic Sienkiewicza Résidence, powstanie 38 apartamentów. Z kolei w nowo wybudowanej części Modern - 76. Część z nich będzie miała niestandardową wysokość prawie 4,2 metra.

Wyróżnikiem będą części wspólne, w tym sala bilardowa w części Classic i taras z widokiem na Ogród Botaniczny na dachu części Modern.

Na terenie inwestycji powstanie także parking z 123 miejscami w hali garażowej, a na paterze obu budynków zostało zarezerwowane miejsca dla 10 lokali usługowych.

To kolejna rewitalizacja dewelopera

Kamienica należąca do kompleksu Sienkiewicza Résidence to kolejny budynek, którego rewitalizacji podjął się francuski deweloper. W ramach inwestycji Jagiełły 6 na wrocławskim Nadodrzu Bouygues Immobilier Polska odnowił kwartał zabudowy, w którym objęto ochroną części dwóch istniejących kamienic z początku XX wieku.

Francuski deweloper odrestaurował również zabytkowe budynki po zakładach spirytusowych Akwawit w Poznaniu. W dwudziestoleciu międzywojennym był to jeden z największych tego typu obiektów w mieście. Obecnie funkcjonują tam już gotowe mieszkania dewelopera w ramach inwestycji Manufaktura Stare Miasto.

