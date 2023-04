15 kwietnia br. Hreit organizuje dzień otwarty swojej inwestycji w Krakowie. Pachońskiego Sky docelowo składać się będzie z czterech budynków o zróżnicowanej liczbie kondygnacji, które pomieszczą ponad 300 lokali.

15 kwietnia br. odbędzie się dzień otwarty inwestycji Pachońskiego Sky.

Ruszyła sprzedaż I etapu projektu.

Klienci mogą wybierać spośród 90 lokali o powierzchni od 25 do 76 mkw.

W ramach osiedla Pachońskiego Sky powstanie ponad 300 lokali. Ruszyła już sprzedaż etapu I inwestycji. To 10-piętrowy budynek z 90 mieszkaniami, od 1 do 4 pokoi liczącymi od 25 do 76 mkw. Każdy lokal jest wyposażony w balkon, loggię lub ogródek, przewidziano także 116 miejsc parkingowych.

Dzień otwarty odbędzie się w biurze sprzedaży zlokalizowanym przy ul. Pachońskiego na krakowskim Prądniku Białym. W trakcie wydarzenia będzie można skorzystać z promocji: drugie miejsce parkingowe za połowę ceny.

Dodatkowo deweloper nawiązał współpracę z firmami oferującymi artykuły RTV i AGD oraz wykończenie wnętrz, dzięki czemu wszyscy klienci mogą liczyć na korzystne rabaty - 15 proc. zniżki i darmowa aranżacja od Max Fliz, 10 proc. zniżki od Bel-Pol, 10 proc. zniżki od GT Group Tomaszek, właściciela marki Max Elektro.

Dzieciaki mogą liczyć na miłe upominki a wszyscy – na słodki poczęstunek oraz liczne atrakcje-niespodzianki.

Doradcy Hreit czekają na odwiedzających w sobotę 15. kwietnia, w godz. 10:00-17:00.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje