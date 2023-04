Grupa Arche kupiła w Otwocku zrujnowany Dwór Bojarów i teren dawnego sanatorium przeciwgruźliczego przy ul. Samorządowej. Deweloper, znany ze spektakularnych rewitalizacji, planuje w tych miejscach budowę mieszkań dla seniorów.

Dwa kompleksy senioralne w Otwocku zapowiada Władysław Grochowski, prezes Arche.

Grupa Arche kupiła dwie duże, częściowo zalesione działki z zabytkowymi budynkami. Przy ul. Samorządowej (ok. 3 ha) jest to dawne sanatorium przeciwgruźlicze, a przy ul. Kraszewskiego (ok. 2,5 ha) - Dwór Bojarów.

Dla obu tych projektów stworzyliśmy program „Arche Pokolenia", który zakłada budowę wielofunkcyjnych obiektów z mieszkaniami dla seniorów, ale także dla młodszych osób

Arche wchodzi w nowy sektor nieruchomości. W Otwocku zbuduje dwa wielofunkcyjne osiedla z usługami medycznymi i mieszkaniami dla seniorów, ale też ludzi młodych, bo filozofia tego programu zakłada łączenie pokoleń, a nie ich izolowanie.

Dwa kompleksy senioralne w Otwocku zapowiada Władysław Grochowski, prezes Arche. Fot. Arche/Facebook.

Dla obu tych projektów stworzyliśmy program „Arche Pokolenia”, który zakłada budowę wielofunkcyjnych obiektów z mieszkaniami dla seniorów, ale także dla młodszych osób, bo chcemy łączyć, a nie separować pokolenia - tłumaczy Władysław Grochowski, prezes grupy Arche.

Domy powstaną z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego, w tym istniejącego drzewostanu.

- Wartością pozostaje naturalny krajobraz w połączeniu z dziedzictwem historycznym miejsca. Bliskość natury to terapeutyczny sposób na powrót do zdrowia po chorobie, bólu oraz sposób na pozostanie w związku z miejscem, w którym można mieszkać całe życie z przyjmowaniem zmian jakie niesie - dodaje prezes Grochowski.

Kąpiele słoneczne na diecie warzywnej

Dwór Bojarów stanowi pozostałość byłego obiektu uzdrowiskowego stworzonego przez Konstantego Moes-Oskragiełło, utworzonego w 1883 r. jako zakład leczniczy termopatyczny. Leczenie opierało się na kąpielach słonecznych, wodnych i diecie owocowo-warzywnej. Założyciel ośrodka był propagatorem jarskiej diety oraz noszenia ubrań wyłącznie z wełny. Zakład składał się z kilku obiektów na wynajem.

W nowym projekcie Arche Pokolenia przy ul. Kraszewskiego przewidziano 14 budynków ze 180 mieszkaniami i lokalami senioralnymi oraz służącymi do opieki -krótko lub długoterminowej. W założeniu zaplanowano też akademik lub hotel długiego pobytu.

Funkcję mieszkaniowo-usługową w dawnym Dworze Bojarów uzupełnią m.in.: tężnia, ogród owocowo-warzywny, siłownia na powietrzu. Fot. Anna Baszyńska/Arche.

Funkcję mieszkaniowo-usługową uzupełnią m.in. jarchata, tężnia, ogród owocowo-warzywny, siłownia na powietrzu, a wyposażenie zostanie wykonane z elementów wełnianych.

W architekturze całego obiektu charakterystyczne będą m.in. otwockie werandy, symetryczny układ całego założenia oraz zielone stropodachy i elewacje. Mieszkania znajdą się w kameralnych budynkach ustawionych wokół zabytkowego dworku.

Otwock k. Warszawy ma szansę na nową inwestycję hotelową. Arche zostało właścicielem Dworku Bojarów. fot. www.mwkz.pl

Dla tego terenu istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, więc realizacja powinna wkrótce ruszyć. Być może jesienią rozpoczniemy sprzedaż mieszkań - zapowiada Władysław Grochowski.

Mieszkania senioralne dobrze się sprzedadzą

Podobny układ zabudowy planowany jest na terenie przy ul. Samorządowej.

- Stojący tam zabytkowy szpital jest o wiele większy od Dworu Bojarów i w o wiele lepszym stanie. Zaplanowaliśmy w nim głównie usługi medyczne - opisuje prezes Arche.

Choć oba projekty są bardzo podobne, to raczej nie będą realizowane w jednym czasie.

- Nie mamy aż takich możliwości. Jednak sądzę, że mieszkania ładnie się sprzedadzą. Wiele osób w moim wieku, w tym naszych inwestorów, przyznaje, że już szuka lokalu, do którego mogliby się przeprowadzić na emeryturze. Dzisiaj interesują się rewitalizowanym przez nas dawnym sanatorium milicyjnym w Nałęczowie, ale tłumaczę im, że wkrótce będziemy mieli dla nich ofertę specjalną - przyznaje Władysław Grochowski.

Budynek dawnego Sanatorium Przeciwgruźliczego Sejmiku Warszawskiego. Fot. mwkz.pl

Prezes przyznaje, że oferta mieszkaniowa dla seniorów nie ograniczy się jedynie do otwockich realizacji.

Mamy na oku kilka innych lokalizacji, w których w ramach wzbogacenia wielofunkcyjności, możemy je dodać. Na pewno zrobimy tak w kolejnym etapie Cukrowni Żnin - dodaje Władysław Grochowski.

