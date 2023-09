Branża deweloperska jest obecnie na fali rozwoju i przeżywa dynamiczny okres. Kryzys ekonomiczny przyczynił się do wzrostu cen za metr kwadratowy nieruchomości. Jakie są teraz kroki deweloperów?

W roku 2022 branża deweloperska zanotowała znaczący spadek sprzedaży.

Po trudnym okresie, rynek odzyskał dynamikę, co doprowadziło do wzrostu cen nieruchomości.

Teraz potencjalni inwestorzy przywiązują jeszcze większą wagę do wyboru stabilnego i godnego zaufania dewelopera jako partnera do ulokowania swoich środków.

Czynnikiem najbardziej wpływającym na zmiany dotyczące sprzedaży nieruchomości są koszty finansowania inwestycji przez dewelopera, które są bezpośrednio związanie ze zwiększonymi kosztami zatrudnienia pracowników oraz zakupu materiałów budowlanych. Zmiany w stopach procentowych również nie przekonują potencjalnych kredytobiorców do długoterminowych zobowiązań.

Początkowe kalkulacje mogą się różnić od finalnych kwot, dlatego coraz więcej osób decyduje się na zakup mieszkania za gotówkę. Niektórzy deweloperzy wprowadzają udogodnienia dla potencjalnych kredytobiorców i nabywców mieszkań. Firmą, która wprowadziła taką praktykę i odnotowała wzrost sprzedaży jest Grupo Lar Polska. Podczas promowania inwestycji przy Lizbońskiej na Saskiej Kępie w Warszawie, deweloper zdecydował się na zaproponowanie kupującym rozwiązania 20 proc. teraz, a 80 proc. później – co to oznaczało?

Umożliwiało to wpłatę 20 proc. ceny wartości mieszkania podczas podpisania umowy, a 80 proc. kwoty można było uiścić przy zakończonych budowach. Dzięki temu pieniądze zostały w obrocie, kredytobiorca mógł w tym czasie włożyć je na dobrze oprocentowaną lokatę lub zdecydować się na inwestycję krótkoterminową. Był to bardzo atrakcyjny układ dla potencjalnych kupujących – dlatego nie dziwi fakt, że większość mieszkań przy Lizbońskiej została już wykupiona.

Deweloper z renomą

Zwiększyły się również oczekiwania względem samego dewelopera – osoby zainteresowane kupnem nieruchomości coraz częściej zwracają uwagę na inne aspekty. Liczą się już nie tylko wygląd mieszkania, lokalizacja i udogodnienia. Dużą wagę przywiązuje się do renomy i rzetelności marki przy innych zrealizowanych projektach. W dobie mediów społecznościowych i forów internetowych potencjalni kupujący zaczynają prześwietlać dewelopera - i nie ma w tym nic dziwnego - w końcu chcą bezpiecznie ulokować swoje oszczędności. Największą uwagę przyszłych nabywców przyciągają zrealizowane inwestycje oraz jakie warunki współpracy deweloper przestawia swoim klientom.

Sprawdzony deweloper jest gwarancją solidnego wykonania oraz uniknięcia przykrych niespodzianek wynikających ze zmian w projekcie czy niezastosowania odpowiednich materiałów budowlanych. Dodatkowym aspektem, na który dziś zwraca się także uwagę jest sposób zarządzania osiedlem. To właśnie deweloper najlepiej zna się na materiałach oraz rozwiązaniach zastosowanych podczas budowy i to on wie jak o nią zadbać.

- Dbamy o logistykę całego osiedla, budujemy na dekady, a nie na lata i zależy nam, żeby każde osiedle było wysoce funkcjonalne i odpowiadało na potrzeby różnych grup mieszkańców. Przy inwestycji osiedla Lizbońska na Saskiej Kępie przeprowadziliśmy dialog z lokalną społecznością, dzięki czemu wprowadziliśmy nowoczesne rozwiązania skrojone na miarę przyszłych lokatorów. Jesteśmy dumni z aranżacji osiedla Lizbońska. Wysoka sprzedaż mieszkań w tej lokalizacji jest kolejnym sukcesem na naszym koncie – komentuje Grupo Lar Polska.

Deweloper w związku firm

Najwyższą stabilizację i gwarancję wykonanej usługi daje związek deweloperski – czyli współpraca dwóch lub większej liczby firm pracujący na sukces całej grupy. Dzięki temu deweloper ma większe możliwości, dostaje formalne wsparcie, posiada dostęp do bazy kontaktów oraz firm podwykonawczych czy kontrahentów. Jest to wartościowy układ zapewniający deweloperom lepsze warunki do działania oraz stabilizację, której brakuje w tej branży.

Przykładem związku deweloperskiego, który odpowiedzialnie buduje swój biznes, jest Develia S.A. Razem z Grupo Lar Polska grupa sukcesywnie realizuje inwestycje nieruchomościowe w modelu joint venture zgodnie z dbałością o środowisko naturalne, korzystając przy tym z wysokiej jakości materiałów. Przykładem takiej inwestycji jest osiedle Lizbońska w Warszawie. Dzięki temu, od lat przemyślane i wysoce funkcjonalne inwestycje cieszą się dużym zainteresowaniem i zaufaniem ze strony nabywców nieruchomości.

