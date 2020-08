Popyt na sprzęt IT wciąż rośnie

Sprzęt IT do pracy i nauki zdalnej cieszył się w ostatnich miesiącach dużym zainteresowaniem kupujących i jak wynika z badania przeprowadzonego przez RTV euro AGD, nic nie wskazuje na zmianę tej tendencji rynkowej.

Z badania RTV Euro AGD wynika, iż wśród nabywających ostatnio sprzęt IT, największą popularnością cieszyły się laptopy (wskazane przez blisko 45 proc. badanych) i urządzenia peryferyjne, takie jak myszki i klawiatury (55 proc.). Co ciekawe, zdecydowana większość respondentów deklarowała, że kupowany przez nich przenośny komputer był drugim (dla 56 proc.) lub nawet trzecim (27 proc.) w ich gospodarstwie domowym.

– Wiele rodzin w ostatnich miesiącach stanęło przed koniecznością zakupu kolejnego laptopa do domu, bo praca i nauka zdalna spowodowały, że kilku członków rodziny musiało jednocześnie korzystać z komputera – mówi Karol Grzegorek, Kierownik Działu Handlowego w RTV Euro AGD. – Według przeprowadzonego przez nas badania, w ubiegłym półroczu na zakup laptopa zdecydowało się prawie 45 proc. ankietowanych. Dla porównania, komputer stacjonarny wybrało jedynie 12 proc. Tak duża popularność laptopów wynika przede wszystkim z coraz większej potrzeby mobilności, ale sprzyjają temu również atrakcyjne oferty i promocje. Obecnie dobrej klasy sprzęt, zarówno do nauki, jak i pracy, można kupić już w granicach 2 tysięcy złotych.

Komputer osobisty niezbędny do nauki

Wiele osób zwlekało jednak z zakupem nowego sprzętu komputerowego lub akcesoriów, aby decyzję podjąć przed nadchodzącym rokiem szkolnym i akademickim. Co ciekawe, blisko 20 proc. badanych przyznaje, że kupiło niedawno sprzęt komputerowy, ale zamierza w najbliższym czasie dokupić kolejny. Według 82 proc. respondentów potrzeba korzystania z komputera osobistego przez uczniów i studentów znacznie wzrosła w ostatnim czasie, z kolei 67 proc. uważa, że zapotrzebowanie to zwiększy się jeszcze w nadchodzącym roku szkolnym lub utrzyma na podobnym poziomie.

– Konieczność szybkiego wyszukania informacji, aplikacje elektroniczne i narzędzia do nauki online sprawiają, że komputer osobisty staje się dla uczniów i studentów niezbędny. Nie zastąpi go tablet czy smartfon, choć dla pokolenia digital natives jest on prywatnym centrum zarządzania i kontaktów – dodaje Karol Grzegorek, Kierownik Działu Handlowego w RTV EURO AGD. – Wymagania związane z nauczaniem zdalnym pokazały wielu osobom, że bez dobrego, szybkiego laptopa trudno efektywnie pracować. Coraz więcej szkół i uczelni korzysta z rozwiązań multimedialnych, w tym prezentacji, a to wymaga odpowiedniego sprzętu komputerowego.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie RTV Euro AGD przez agencję badawczą Smartscope w sierpniu 2020 r. na panelu internetowym.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient