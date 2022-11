Unidevelopment ukończył realizację inwestycji Idea Leo, kolejnej części wieloetapowego projektu powstającego na radomskim Wacynie. Wszystkie mieszkania w Idea Leo znalazły już nabywców, a spółka rozpoczęła właśnie przekazywanie kluczy.

Unidevelopment zakończył budowę w inwestycji Idea Leo w Radomiu.

Pierwsi mieszkańcy już odbierają klucze do swoich mieszkań.

Osiedle Idea na radomskim Wacynie to jeden z flagowych, wieloetapowych projektów Unidevelopment. Na terenie znajdującym się zaledwie 3 km od centrum Radomia powstaje praktycznie nowa część miasta.

- Projekty wieloetapowe pozwalają nam na kompleksowe i kreatywne podejście do projektowania. Idea na radomskim Wacynie to nowoczesne osiedle powstające zgodnie z aktualnymi trendami w zakresie planowania przestrzeni miejskiej - mówi Barbara Kunicka, dyrektor sprzedaży w Unidevelopment.

Projekt łączy wiele funkcji. Oprócz mieszkań, na terenie Idei powstanie m.in. centralny plac z dostępem do lokali usługowych. W planach jest również zagospodarowanie terenów rekreacyjnych otaczających tamtejsze zbiorniki wodne.

Koncepcja Miasta 15-minutowego w praktyce

Osiedle Idea to nowa część Radomia powstająca na terenach położonych zaledwie 3 km od ścisłego centrum miasta. W trakcie projektowania osiedla firma uwzględniła kwestię zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskiej. Projekt Idea nawiązuje do nowoczesnej koncepcji urbanistycznej miasta 15-minutowego, realizowanej obecnie m.in. z powodzeniem w Paryżu. Stawia ona w centrum uwagi zwiększenie komfortu życia mieszkańców. Zgodnie z tą wizją wiele elementów niezbędnych w codziennym życiu, np. szkoły, sklepy, czy komunikacja miejska, powinno znajdować się w zasięgu 15-minutowego spaceru od miejsca zamieszkania. Zachęca to do częstszego poruszania się pieszo, czy rowerem i ogranicza czas poświęcany na dojazdy. To korzystne dla zdrowia i środowiska.

W przypadku Idea centralnym punktem osiedla będzie plac z lokalną strefą drobnych usług, sklepików i kawiarni. Ponadto w okolicy osiedla znajduje się już m.in. szkoła podstawowa i średnia, przedszkola, szpital, przychodnie, apteki, dla których osiedlowa infrastruktura będzie doskonałym uzupełnieniem. Unidevelopment zadba również o tereny rekreacyjne. W planach jest zagospodarowanie zieleni otaczającej zbiorniki wodne znajdujące się w obrębie inwestycji. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie przyrodniczych walorów lokalizacji i stworzy mieszkańcom warunki do odpoczynku na ich osiedlu.