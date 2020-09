XII Europejski Kongres Gospodarczy trwał 110 dni. Wracamy do normalności

XII Europejski Kongres Gospodarczy był wyjątkowy: zaczął się praktycznie 18 maja debatami przeprowadzonymi na żywo, ale w internecie. Skończył we wrześniu, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, hybrydową debatą, w której przedsiębiorcy i politycy wzięli już udział osobiście, ale całość była transmitowana online.

Tegoroczny Kongres był tak inny od poprzednich jedenastu, że nie sposób go z nimi porównywać. Być może nawet otworzył zupełnie nowy rozdział w historii branży wydarzeń spotkań biznesowych. Wracamy do „normalności”. Choć będzie to inna „normalność”…

– To także jest nasza misja – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Jeżeli chcemy normalnie żyć, jeżeli chcemy normalnie funkcjonować, to musimy wracać do normalności. Oczywiście odpowiedzialnie, z zachowaniem wszystkich reguł bezpieczeństwa zdrowotnego, ale jednak wracać...

Zobacz wywiad na WNP.pl