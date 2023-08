Współpraca pomiędzy Funduszem a CBRE rozpoczęła się w maju 2022 roku od przejęcia w zarządzanie Galerii Bemowo. Od początku okazała się na tyle satysfakcjonująca dla obu stron, że niespełna trzy miesiące później Futureal powierzył CBRE drugi obiekt – biurowiec Antares. Obecnie portfel tego klienta, zarządzany przez CBRE, liczy trzy obiekty i ponad 52,6 tys. mkw. powierzchni użytkowej.

Grupa Futureal cieszy się międzynarodowym uznaniem dzięki inwestycjom w nieruchomości biurowe, przemysłowe, handlowe i mieszkaniowe. Od początku działalności w portfolio grupy znajdują się projekty deweloperskie o łącznej wartości 6 mld euro i powierzchni ponad 4 mln mkw.

Bardzo cenimy sobie długofalowe relacje z naszymi klientami. Dlatego rozwój portfela poprzez przejęcie kolejnego obiektu należącego do Grupy Futureal, z którą już współpracujemy, cieszy nas podwójnie. Wrocław to miasto, w którym nasz zespół ma pod swoją opieką 12 obiektów biurowych o łącznej powierzchni niemal 200 tys. mkw. powierzchni, dzięki czemu to jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych zespołów w regionie – mówi Sebastian Biedrzycki, Senior Director, Head of Office Property Management and Landlord Services Poland, CBRE.