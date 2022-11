Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield (CWK) rozpoczęła dziś kampanię „Life Is What We Make It”, której celem jest zaprezentowanie wpływu jej współpracy z klientami w 60 krajach na ludzi, społeczności i planetę.

Kampania „Life Is What We Make It” wyraża przekonanie firmy Cushman & Wakefield o konieczności wspierania ludzi i klientów w osiąganiu celów w zakresie zmieniających się potrzeb związanych z miejscem pracy, a także w sferze ESG i innych.

W ramach kampanii Cushman & Wakefield pokazuje, w jaki sposób - we współpracy z klientami - sprawia, że nieruchomości komercyjne stają się zrównoważone, inkluzywne i wpływają na pracowników oraz osoby w nich przebywające.

Jako firma zatrudniająca 50 tys. pracowników na całym świecie, Cushman & Wakefield koncentruje się na efektach wspierania swoich klientów. Obejmuje to m.in. zarządzanie nieruchomościami i obiektami o łącznej powierzchni prawie pół miliarda metrów kwadratowych, wykorzystywanie danych i zaawansowanych technologii do zmniejszenia śladu węglowego firmy i jej klientów, a także promowanie różnorodności, równego traktowania i inkluzywnej kultury (DEI) w sposób umożliwiający pracownikom korzystanie z życia i pracy zawodowej w pełni. Kampania „Life Is What We Make It” przedstawia wpływ firmy w tych aspektach.

Nigdy wcześniej potrzeba wywierania znaczącego, pozytywnego wpływu nie była tak pilna jak dziś. Mimo iż jesteśmy liderem w sektorze usług w zakresie nieruchomości, nasi klienci wybierają nas do realizacji szerszego zestawu imperatywów biznesowych, które teraz słusznie obejmują cele związane z ESG i wpływem na społeczności. Nasza nowa kampania „Life Is What We Make It” jeszcze bardziej pokaże, w jaki sposób nieruchomości komercyjne nadal spełniają wymagania złożonego świata – komentuje Brad Kreiger, główny dyrektor marketingu i komunikacji w Cushman & Wakefield.

Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych na całym świecie do końca 2023 r. z możliwością rozszerzenia jej w przyszłości na prasę i inne media reklamowe. Dodatkowe informacje oraz historie klientów prezentowane w ramach kampanii dostępne są na stronie internetowej firmy Cushman & Wakefield.