Czasu Kropla, klinika medycyny estetycznej, została nowym najemcą ŁÓDŹ.WORK, budynku biurowego przy ul. Dowborczyków 18.

Klinika Czasu kropla już działa w budynku ŁÓDŹ.WORK.

Proces najmu koordynowany był przez agencję doradczą Corees Polska, będącą agentem wyłącznym ŁÓDŹ.WORK, należącego do OKAM Capital.

Czasu Kropla to klinika medycyny estetycznej z pełną ofertą zabiegów dopasowanych do potrzeb każdego pacjenta. Rozwiązania z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii, laseroterapii, terapii manualnych, modelowania sylwetki, trychologii z zastosowaniem najnowszych technologii, preparatów oraz osiągnięć współczesnej medycyny i kosmetologii.

ŁÓDŹ.WORK to nowatorski w skali regionu, wielofunkcyjny kompleks biurowy zlokalizowany w samym centrum Łodzi, na terenach XIX-wiecznych Zakładów Graficznych przy ul. Dowborczyków 18. Czterokondygnacyjny obiekt dysponuje około 5.000 mkw. powierzchni do wynajęcia, z przeznaczeniem biurowym oraz handlowo-usługowym. Budynek został komfortowo wykończony i wyposażony zarówno pod względem technicznym (klimatyzacja, podnoszone podłogi, nowoczesny system przeciwpożarowy) oraz udogodnień dla najemców i ich klientów (m.in. stacja ładowania pojazdów elektrycznych, parking, sale konferencyjne i strefa chill-out). Do dyspozycji najemców przewidziano również możliwość skorzystania z eko-pojazdu czy wypożyczalni elektrycznych rowerów i hulajnóg. Właścicielem tego nowoczesnego kompleksu biurowo-usługowego jest OKAM Capital.

Cieszymy się z kolejnego najemcy, który nam zaufał i będzie korzystał z tej wyjątkowej przestrzeni, jaką stworzyliśmy w samym centrum Łodzi. Wierzymy, że rozbudowana infrastruktura, unikatowy klimat wnętrz i atrakcyjna lokalizacja przyczynią się do komfortu pracy całego zespołu. Liczymy na długą i owocną współpracę – zaznacza Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

- ŁÓDŹ.WORK przyciąga nie tylko zrewitalizowanymi wnętrzami, ale podkreślana jest jego doskonała lokalizacja. Nie dziwi więc zainteresowanie tym projektem także ze strony najemców nie stricte biurowych. Tym razem dołączyła do nas klinika medycyny estetycznej, która będzie stanowiła ciekawą opcję także dla naszych dotychczasowych, jak i przyszłych najemców. Serdecznie gratuluję obu stronom i życzę powodzenia - dodaje Monika Rogucka, Leasing Director w Corees Polska.