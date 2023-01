CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnychw Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w 2022 roku zawarł rekordową liczbę umów najmu.

CPI Property Group zawarł tak dużą liczbę umów najmu, w należących do firmy oraz zarządzanych przez nią obiektach biurowych i handlowych.

W minionym roku łącznie sfinalizowano 235 kontraktów.

Powierzchnia kontraktów to ponad 168 000 mkw.

Przejęcie w 2022 roku asset management w biurowcach należących do IMMOFINANZ zwiększyło powierzchnię biurową, którą zarządza CPI Property Group do 561 000 mkw., potwierdzając pozycję firmy jako lidera na warszawskim rynku nieruchomości biurowych pod względem GLA. Proaktywna polityka leasingowa, prowadzona przez grupę w 24 biurowcach, zaowocowała podpisaniem 140 umów na łączną powierzchnię 135 777 mkw. Największe transakcje zawarto w myhive Warsaw Spire, Warsaw Financial Center oraz biurowcu Chałubińskiego 8 – zarówno z klientami korporacyjnymi jak i instytucjonalnymi. Średni poziom occupancy we wszystkich budynkach biurowych zarządzanych przez CPIPG, na koniec 2022 roku wyniósł zakładane 95,6 proc. i jest o 7,2 p.p. wyższy od średniej na rynku warszawskim.

W segmencie retail CPIPG odpowiada za dwa centra handlowe Ogrody w Elblągu, Orkana w Lublinie, sieć centrów VIVO! oraz dwie marki parków handlowych – STOP SHOP i CityMarket. Daje to ponad 272 000 mkw powierzchni, dostępnej w 23 obiektach, w 20 regionalnych miastach w Polsce. Dywersyfikacja i aktywne relacje z najemcami sprawiły, że w minionym roku zespół Leasing Retail uzyskał stopień komercjalizacji na poziomie 99 proc., podpisując 95 umów najmu na powierzchnię 32 680 mkw. Największe z nich zawarto z sieciami handlowymi w centrach: VIVO! Piła, Galeria Orkana w Lublinie, VIVO! Lublin oraz parkach handlowych: CityMarket Zamość Sadowa i STOP SHOP Lublin. Portfolio retail należące do CPIPG to również powierzchne handlowo-usługowe w warszawskich biurowcach. W minionym roku zawarto 12 umów, a największe należały do najemców gastronomicznych.