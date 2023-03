Skrojone na miarę mieszkańców osiedla, uratowane z ruiny kamienice, ekobudynki odbiegające standardami od tych, które znamy z PRL-u. Rośnie lista inwestycji, które odmieniają krajobraz Polski.

Czasy, kiedy budowało się mało, a nowe projekty ruszały wtedy, kiedy dotychczasowe się sprzedały, odeszły do lamusa.

Deweloperzy prześcigają się w nowych inwestycjach.

Ale dziś prestiż dewelopera nie opiera się już tylko na liczbie sprzedanych mieszkań i fotogaleriach kolejnych realizacji.

Na pierwszy plan wysuwa się społeczna odpowiedzialność, komfort mieszkańców, ekologia i dbałość o harmonię inwestycji z otoczeniem.

O solidność i profesjonalizm branży dbają firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich.

Osiedle Nowe Żerniki, inwestycja Atmosfera, Profit Development. Fot. Mat. pras.

Przykładem inwestycji, która powstała z marzenia, by osiedle pomagało zacieśniać więzi społeczne i odpowiadało potrzebom lokatorów są wrocławskie Nowe Żerniki. Na terenie osiedla nie ma ogrodzeń, są za to tereny do rekreacji, przychodnia czy przedszkole. Z niewysokimi, zaprojektowanymi wg spójnej koncepcji blokami sąsiaduje zaskakujący nowoczesnym designem budynek wrocławskiego TBS-u, a w nim… przestrzenie do integracji między mieszkańcami.

Nowy Strzeszyn, AREA Development. Fot. Mat. pras.

Współcześni deweloperzy wiedzą jak ważna jest bliskość nie tylko ludzi, ale i zieleni. Ekologia nie jest tylko sloganem. Opinią miejsca, w którym „człowiek, zieleń i architektura sąsiadują ze sobą w zgodzie i harmonii” poszczycić się może poznańskie osiedle Nowy Strzeszyn, funkcjonujące również pod wiele mówiącą nazwą „Między drzewami”. Osiedle zaprojektowano tak, by z pierwotnej działki wyciąć jak najmniej drzew, wpisując domy pomiędzy istniejącą zieleń. Inspirowane holenderskimi i brytyjskimi wzorcami nowoczesne domy, łączące oryginalny design i wygodę mieszkańców wielokrotnie wyróżniano m.in. za zachowanie istniejącej zieleni, a także „głęboką świadomość potrzeb użytkowników".

Nowoczesne inwestycje kontaktu z naturą wręcz poszukują. Szczególnym dobrem są rzeki, w stronę których zwracają się deweloperzy. Przykład? Olimpia Port – wrocławskie osiedle nad Odrą, położone pośród 6 hektarów zieleni. Nowoczesne, zaplanowane kompleksowo budownictwo przeplata się tu z bliskością zieleni. Słoneczne mieszkania z widokiem na rzekę, ścieżki rowerowe czy dzikie parki sprawiają, iż w Olimpii można zapomnieć, że mieszka się w mieście. Jeśli dodamy do tego marinę z fontanną, pływające pomosty czy bazę kajakową można się poczuć jak na niekończących się wakacjach.

Nowe życie zyskują także zaniedbane latami okolice. Szczątki upadłych fabryk, zagrażające przechodniom kamienice czy owiane złą sławą pustostany zamieniają się z brzydkich kaczątek w cieszące oko prawdziwe perełki. Któż nie słyszał o łódzkiej Manufakturze? Ogromny, niedostępny przez lata teren dawnej fabryki Izraela Poznańskiego powrócił w 2006 roku jako centrum handlowo-rozrywkowe, stanowiąc wówczas największy projekt rewitalizacyjny w Europie i symbol tego, że to co popadło w ruinę, może się odrodzić.

Browary Warszawskie, Echo Investment. Fot. Mat. pras.

Manufaktura na stałe wpisała się w krajobraz Łodzi. Tak samo jak rewitalizowane przez siedem lat Browary Warszawskie w tkankę stolicy. Inwestycja w rok od debiutu zdobyła aż 31 branżowych nagród. Dziś tętni życiem. Przez Browary Warszawskie każdego dnia przechodzą tysiące osób, które chcą zjeść, pobawić się, zrobić zakupy czy zadbać o siebie. A przy okazji „zaciągnąć” się zapachem historii. Bo o dawnej świetności tego miejsca przypominają pieczołowicie odtworzone zabudowania dawnego browaru, m.in. zabytkowa Warzelnia, Willa Fabrykanta czy 170-letnie piwnice Leżakowni.

Angel Stradom, Angel Poland Group. Fot. Mat. pras.

Z podobną troską o „duchy przeszłości” zrealizowana została w samym sercu Krakowa inwestycja Angel Stradom. XIV-wieczny budynek, pamiętający Kazimierza Wielkiego, stał się ekskluzywnym kompleksem usługowo-mieszkalnym. Na inwestycję składają się pięciogwiazdkowy, ultraluksusowy hotel Stradom House 12-14, który pierwszych gości przyjmie w kwietniu tego roku oraz prestiżowe apartamenty. To nie jedyna tego typu inwestycja zrealizowana przez Angel Poland Group. Deweloper dał drugie życie także m.in. XVI-wiecznemu spichlerzowi Herren-Malzchoff we Wrocławiu, który jako The Granary - La Suite Hotel, do dziś jest punktem odniesienia dla wszystkich butikowych hoteli w Polsce.

Kamienica Wolfa Krongolda, AFI Europe. Fot. Mat. pras.

Do jednych z najbardziej spektakularnych kamienicznych rewitalizacji zalicza się przedwojenna kamienica Wolfa Krongolda w Warszawie. Wybudowany w końcówce XIX wieku budynek, zwyczajowo nazywany przez warszawiaków Pekinem, odzyskał niedawno dawny blask. Efekt kilkuletnich prac zapiera dech w piersiach. Obdrapane ściany i okna zasłonięte dyktą zastąpiło znane z przedwojennych fotografii bogactwo zdobień i ornamentów. Powróciły też oryginalne balkony i precyzyjnie odtworzona sztukateria.

Przykładem cieszącej oko rewitalizacji jest także poznańskie osiedle Goplana, stworzone w miejscu dawnej fabryki słodyczy. Nawiązując do historii miejsca, elewacja inwestycji swoim wyglądem przypomina kostki czekolady, a mieszkańcy zapewniają, że w pofabrycznych murach wciąż roznosi się zapach kakao.

Rewitalizacja nie jest tylko domeną dużych miast. Wystarczy spojrzeć na niegdysiejszą Fabrykę Pianin i Fortepianów Arnolda Fibigera w Kaliszu, która dziś błyszczy jako kompleks usługowo-biurowy Calisia One, z hotelem Hampton by Hilton i zrewitalizowanym dziedzińcem otoczonym licznymi restauracjami i kawiarniami.

Nowe inwestycje i zachwycające rewitalizacje przekładają się na komfort życia, ale i wzrost atrakcyjności turystycznej Polski. Najlepszy dowód uznania zachodzących w przestrzeni publicznej zmian otrzymaliśmy na początku lutego, kiedy to Warszawa zdobyła prestiżowy tytuł „European Best Destination 2023” – najlepszego miejsca do odwiedzenia. Pokonaliśmy Ateny, Pragę, Wiedeń czy Londyn. Kilkanaście lat temu taki sukces, mógł nam się tylko śnić. Dziś na naszych oczach staje się faktem.