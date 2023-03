Newmark Group, wiodąca firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych, ogłosiła dzisiaj, że nabyła londyńską firmę doradczą w zakresie nieruchomości, Gerald Eve LLP.

Gerald Eve działa w dziewięciu biurach w Wielkiej Brytanii w wielu liniach biznesowych i typach nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych, doradztwa w zakresie nieruchomości korporacyjnych, planowania i rozwoju, reprezentacji najemców, wynajmu właścicieli i wyceny.

Dzisiejsza transakcja zapewnia Newmark dodatkowy zakres usług, zwiększając jego ekspansję międzynarodową, w tym niedawne przejęcia firm doradczych zajmujących się sprzedażą inwestycyjną i leasingiem BH2 i Harper Dennis Hobbs oraz paryskiego operatora biur elastycznych Deskeo.

Dzięki przejęciu Gerald Eve, Newmark ma pozycję lidera rynku biurowego, logistycznego i handlu detalicznego w Wielkiej Brytanii i Europie. Co więcej, dzięki Dougowi Harmonowi i Adamowi Spiesowi, którzy niedawno dołączyli do Roberta Griffina i Kevina Shannona jako współkierownicy działu rynków kapitałowych w Newmark w USA, firma ma dobrą pozycję do rozszerzenia swojej działalności na rynkach kapitałowych poza USA.

Gerald Eve jest wiodącym na rynku doradcą w Wielkiej Brytanii. Firma dodaje rozpędu naszemu celowi, jakim jest uzyskanie ponad 10 proc. przychodów Newmark poza Stanami Zjednoczonymi do 2025 r. Ściśle powiązane wartości i kultura Newmark i Gerald Eve sprawiają, że ta kombinacja zapewnia ciągłość i niekwestionowaną wiedzę branżową — powiedział Barry Gosin, dyrektor generalny Newmark.

Simon Prichard, starszy partner Gerald Eve, skomentował: - Dołączenie do wiodącej globalnej firmy świadczącej usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych stwarza znaczne możliwości rozwoju dla klientów Gerald Eve i naszych pracowników. Od prawie 100 lat jesteśmy dumni ze znajomości rynku i zaangażowania w obsługę klienta, a po rekordowych przychodach w ostatnim roku finansowym, wsparcie Newmark jeszcze bardziej wzmocni naszą zdolność do działania na szczycie.

Gerald Eve doradza klientom w szerokim zakresie linii biznesowych, w tym rynków kapitałowych, doradztwa w zakresie nieruchomości korporacyjnych, zarządzania aktywami, reprezentacji najemców, planowania i rozwoju oraz doradztwa budowlanego, zarządzania nieruchomościami, wyceny i doradztwa w zakresie stawek biznesowych. Do klientów Gerald Eve należy wiele spółek notowanych w Indeksie Financial Times Stock Exchange 100, a także inwestorzy w nieruchomości, private equity, najemcy korporacyjni i firmy deweloperskie z wielu rodzajów nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłowego, biurowego i alternatywnego.

Dzięki swoim różnorodnym usługom, portfelowi renomowanych klientów i prawie 100-letniej historii Gerald Eve może poszczycić się długą historią stałych, silnych wyników finansowych. W roku podatkowym 2022 Gerald Eve wygenerował przychody netto w wysokości 92,7 mln GBP (111,4 mln USD przy uwzględnieniu aktualnych kursów wymiany).