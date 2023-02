Nieruchomości komercyjne niezmiennie stanowią mocny filar działalności Echo Investment. W 2022 r. deweloper zakończył budowę 104 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biur. W minionym roku pozwolenie na użytkowanie uzyskały: wrocławski MidPoint71 (ponad 37 tys. mkw.), łódzki REACT (blisko 15 tys. mkw.), dwa budynki biurowe przy ul. Milionowej (M4 i M4A) w Fuzji (blisko 22 tys. mkw.) oraz pierwszy etap, obejmujący segmenty A i B, krakowskiego kompleksu Brain Park (blisko 30 tys. mkw.).

W 2022 r. rynek nieruchomości stanął przed kolejnymi wyzwaniami: wojna za naszą wschodnią granicą, niestabilna sytuacja polityczna w regionie, inflacja, kryzys łańcucha dostaw, rosnące koszty realizacji czy ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych. Nasze dobre wyniki osiągnięte w obszarze nieruchomości komercyjnych to efekt wytężonej pracy doświadczonego zespołu projektowania, realizacji oraz leasingu. Setki godzin analiz i stałego modyfikowania naszej oferty pozwalają nam jeszcze mocniej odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby inwestorów i najemców. Standard naszych inwestycji oraz stabilna pozycja na rynku, wynikająca z dotychczasowej dbałości o jakość dostarczanych produktów i usług, pracuje na zaufanie naszych klientów. Dzięki temu możemy pochwalić się takimi sukcesami jak transakcja sprzedaży sześciu budynków biurowych na łączną kwotę blisko 200 mln. euro . To dowód, że dobre nieruchomości komercyjne, mimo zawieruchy wokół, obronią się, jako świetny produkt inwestycyjny – podsumowuje Rafał Mazurczak , członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za sektor nieruchomości komercyjnych.

Sprzedane w 2022 roku inwestycje to: West 4 Business Hub (ponad 15,5 tys. mkw.) we Wrocławiu, trzy budynki biurowe wpisujące się w łódzki projekt “destination” Fuzja oraz dwa biurowce w kompleksie Face2Face Business Campus (blisko 46 tys. mkw.) w Katowicach.

Dwa lata pandemii mocno odbiły się na kondycji sektora biurowego. Jednak, jak pokazują raporty agencji doradczych, aktywność najemców w obszarze biur rośnie. Choć firmy nie zrezygnowały całkiem z pracy zdalnej, przechodząc w tryb pracy hybrydowej, to jednak dostępność dobrze zaprojektowanej, oddającej ducha marki czy kulturę organizacyjną firmy przestrzeni nie straciła na znaczeniu. Echo Investment skończyło 2022 rok z blisko 45 tys. mkw. wynajętej powierzchni biurowej. Wśród kilkunastu świetnych umów najmu warto wymienić największą transakcję na 8,5 tys. mkw. dla EPAM Polska w Brain Parku na krakowskich Grzegórzkach.

Współpraca Echo Investment z najemcami nie kończy się na podpisaniu umowy. Wewnętrzny zespół fit-out wspiera firmy wybierające przestrzenie od Echo w koordynacji procesu realizacji biura. Odpowiada za koordynację przygotowania powierzchni biurowej dla najemców, współpracę z architektami i wykonawcami. Biura gotowe „pod klucz” to ich specjalność. W 2022 roku zespół fit-out przekazał 40 w pełni zaaranżowanych przestrzeni do pracy o łącznej powierzchni ponad 65 tys. mkw. Wśród nich znalazły się biura dla takich marek jak: PepsiCo, CodeLab, 3M, PwC, Fujitsu Poland czy CitySpace.

W ostatnich latach kryteria wyboru biura znacznie się zaostrzyły. Wzrost znaczenia ESG w biznesie, poszukiwanie bezpiecznych i zdrowych przestrzeni do pracy, usługi i udogodnienia dostępne na wyciągnięcie ręki, a czasami wręcz na wyłączność to głównie punkty na liście „must have” naszych klientów. Zadowalający współczynnik najmu osiągnięty przez nasz zespół pozwala z optymizmem planować 2023 rok. Przed nami kolejne odważne projekty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, szerokiej perspektywie oraz przede wszystkim rozwadze w podejmowaniu decyzji możemy podnosić poprzeczkę, nawet w trudnych czasach – podkreśla Rafał Mazurczak.

Deweloper w swoim portfolio dysponuje również elastyczną przestrzenią biurową ofertowaną w ramach działalności operatora CitySpace. CitySpace to obecnie 12 lokalizacji o łącznej powierzchni 25 tys. mkw, który działa aktywnie w 5 miastach w Polsce: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach oraz Gdańsku, a już wkrótce rozszerzy się na kolejne miasto - Łódź. Dostępność takiej przestrzeni to świetne uzupełnienie oferty kompleksów biurowych klasy A, jakie realizuje Echo Investment.

Synergia działań w obszarze biur, centrów handlowych, food&beverage, flex space, którą rozpoczęliśmy realizując ambitną strategię destinations przynosi widoczne efekty. Browary Warszawskie, nasza flagowa inwestycja z tej kategorii, podbiła serca już nie tylko warszawiaków i gości odwiedzających stolicę. Projekt został doceniony przez kapitułę prestiżowego konkursu MAPIC Awards, gdzie otrzymaliśmy nagrodę w kategorii Best Urban Regeneration. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale także motywacja, by nie spoczywać na laurach. Rok 2023 to rok destinations. Kontynuujemy prace nad łódzką Fuzją, a przed nami kolejne projekty przy ul. Wita w Krakowie oraz ul. Towarowej w Warszawie. Planując kompleks biurowy przy ul. Swobodniej we Wrocławiu również chcemy zaszczepiać w nim wartości, które sprawdziły się w takich wielofunkcyjnych, miastotwórczych projektach, jak Browary czy Fuzja w Łodzi – mówi Rafał Mazurczak.