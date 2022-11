Co sprawia, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy z agentem nieruchomości? Na to i wiele innych pytań odpowiada Kodeks Agenta Pro.

Kodeks Agenta Pro to zbiór najlepszych praktyk zebranych przez ekspertów.

Dzięki wskazówkom i radom, z których mogą korzystać zarówno klienci, jak i agenci, wspólne poszukiwanie nieruchomości, będzie jeszcze prostszym i przyjemniejszym procesem.

Opanowanie na co dzień wszystkich wymiarów zarządzania doświadczeniem klienta – bez wcześniej przygotowanej strategii – jest niemal niewykonalne. Dlatego profesjonalne firmy, wdrażają standardy obsługi swoich klientów. Kodeks Agenta Pro jest właśnie takim solidnym punktem oparcia dla każdej agencji nieruchomości w Polsce. Stworzyliśmy go, aby budowanie pozytywnych, trwałych doświadczeń przynosiło od teraz oczekiwane, wymierne korzyści obu stronom – komentuje Joanna Hirsz, Senior Consultant Customer, współautorka Kodeksu Agenta Pro.

Autorzy Kodeksu wzięli pod lupę poszczególne etapy kontaktu z klientem i wskazali kluczowe momenty każdej ze ścieżek zakupu nieruchomości, poruszając przy tym dodatkowo temat najmu. Podpowiadają, co zrobić, by pozytywnie zaskoczyć, uniknąć kłopotliwych sytuacji oraz jak pozostawić po sobie świetne wrażenie. Każdy krok był opracowywany wspólnie na warsztatach, w których wzięli udział członkowie zespołu Otodom oraz zwycięzcy konkursu Lider Nieruchomości 2021.

Oczekiwania klientów, chociaż różne, sprowadzają się do wspólnego mianownika – klienci poszukują pomocy rzetelnej i skrojonej na miarę. Chcą pracować z agentem, który przeprowadzi ich przez cały proces (kupna, sprzedaży, najmu) możliwie bezstresowo, a na pewno sprawnie, bezpiecznie i z sukcesem – komentuje Izabela Sobańska-Synowiec, B2B Marketing Manager, Otodom.

Istotnym elementem codziennej pracy Agenta Pro są narzędzia, z których korzysta, aby odpowiadać na potrzeby klientów. Ci, świadomi swoich oczekiwań, jako najbardziej pożądane wskazują rozwiązania, które ułatwiają im podjęcie decyzji w procesie zakupu lub najmu nieruchomości. Jednym z nich jest np. wirtualny spacer 3D, który docenia aż 63 proc. klientów. Równie ważny jest dostęp do jak największej liczby (powyżej 10) wysokiej jakości profesjonalnych zdjęć wykonanych przy dobrym oświetleniu (55 proc.). Perfekcyjna prezentacja nieruchomości to jednak nie wszystko. Aż 61 proc. respondentów twierdzi, że nie mniej ważny jest certyfikat najemcy. To nowatorskie narzędzie pozwala szybko i efektywnie zweryfikować osoby zainteresowane najmem mieszkania. Ogranicza formalności do minimum i zwiększa bezpieczeństwo przy zawieraniu umowy. Potwierdza tożsamość, sprawdza historię kredytową, a także weryfikuje czy zarobki najemcy będą wystarczające na spłatę zobowiązań. Kolejnym narzędziem, z którego chętnie korzystają klienci (66 proc.) jest wirtualny remont. To usługa, dzięki której, bez konieczności przeprowadzania generalnego remontu, możemy zobaczyć odmienione wnętrza nieruchomości i ich ukryty potencjał. Dzięki nim można zwizualizować marzenia nawet najbardziej wymagających klientów i ułatwić im podjęcie decyzji.