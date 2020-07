Wrocławski apartamentowiec Centreville otwarty na mieszkańców

4 zdjęcia

w galerii 4 zdjęciaw galerii Inwestycja Centreville. Fot. mat. pras.









Autor: propertyinwestycje.pl

Dodano: 30 cze 2020 12:35

3 i 4 lipca Bouygues Immobilier organizuje dni otwarte w inwestycji Centreville, która znajduje się we Wrocławiu przy skrzyżowaniu ulic Drobnera i Śrutowej. To pierwsza szansa na to, aby zobaczyć jak wygląda budynek od środka.