Dobry portfel nieruchomości? Po pierwsze taki, który jest nie tylko w złotych, inflacja pokazuje, że warto go w ten sposób dywersyfikować. Po drugie - zawierający inwestycje przemyślane, czyli takie, które sprzedadzą się w przyszłości za więcej. Po trzecie – niepowtarzalne, bo to również gwarancja zysku.

Oryginalne nieruchomości zazwyczaj znaleźć można w centrum miast. Ja szukam tam, przede wszystkim. Samo miasto musi mieć też dobrą markę, przyciągać. Jeśli te warunki są spełnione, to mogę inwestować i wiem, że gdy coś znajdę, to będzie to wyłącznie zyskiwać na wartości – tłumaczy Karolina Kaim.