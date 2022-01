7 trendów, które zdominują biznes w 2022 roku

Katarzyna Unold, ACCIONA









Autor: propertynews.pl

Dodano: 24 sty 2022 16:47

Słowo „zmiana” najlepiej opisuje obecne realia. Także w pracy. Zmieniająca się rzeczywistość, coraz większy udział nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań, kanałów dystrybucji i komunikacji to nie wszystko. Jak prowadzić firmę by rozwijała się i była interesującym miejscem do pracy dla jej pracowników? Katarzyna Unold, dyrektorka zarządzająca ACCIONA, opowiada o 7 trendach w biznesie, które zdominują 2022 rok.