Na Śląsku realizowany jest obecnie wspólny projekt pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”, którego celem jest zaangażowanie gmin z regionu w tematykę inwestycyjną.

Województwo śląskie konsekwentnie inwestuje w rozwój gospodarczy i społeczny regionu.

Rynek biurowy na Śląsku rozwija się nadal bardzo dynamicznie, a jego potencjał dostrzegają zarówno najemcy, jak i deweloperzy.

W sektorze powierzchni biurowych, magazynów czy obiektów handlowych w województwie śląskim podaż nadąża za popytem.

W branży hotelarskiej, związanej z turystyką biznesową nadal jest jeszcze miejsce na ekspansję.

Jaki macie Państwo sposób na wzbudzanie zainteresowania wśród inwestorów?

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego działa Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej (inSilesia), do zadań którego należy m.in.: obsługa inwestorów polskich i zagranicznych, dostarczanie informacji oraz danych o regionie, budowanie bazy wiedzy na temat atrakcyjności oraz oferty inwestycyjnej regionu w publikowanych raportach i analizach, wspieranie inwestorów w kontaktach z władzami lokalnymi, instytucjami oraz firmami z regionu. Kładziemy duży nacisk na ich dobrą współpracę po to, aby inwestorzy czuli się zaopiekowani nie tylko na wstępnym etapie inwestycyjnym, ale również w fazie poinwestycyjnej.

Działające w ramach Departamentu Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, realizujemy obecnie wspólny projekt pn. „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządzie”. Celem projektu jest zaangażowanie gmin z regionu w tematykę inwestycyjną, podniesienie poziomu ich wiedzy oraz jakości obsługi inwestycyjnej i poinwestycyjnej. To bardzo ważne działanie, poprzez które budujemy kompetencję i bazę wiedzy.

Ponadto stale podejmujemy działania nakierowane na skuteczną promocję gospodarczą naszego regionu, atrakcyjność inwestycyjną oraz internacjonalizację przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jest promocja silnej marki gospodarczej regionu inSilesia, realizowana poprzez udział w wydarzeniach o charakterze inwestycyjno-gospodarczym, takich jak targi branżowe, fora, misje gospodarcze na całym świecie.

Województwo Śląskie silnie promuje swoją markę na międzynarodowych wydarzeniach takich jak m. in. Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes, Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL w Monachium, Annual Investment Meeting w Abu Dhabi, Going Global w Londynie i wiele innych. Nasza aktywność jest dostrzegana zarówno przez inwestorów jak i organizacje, takie jak m.in. Europejski Komitet Regionów, czego dowodem jest otrzymanie przez województwo tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości na lata 2021-2022 za wybitną i innowacyjną strategię przedsiębiorczości. Jesteśmy dumni z wysokich pozycji, które zajmujemy w prestiżowych międzynarodowych rankingach m.in. Financial Times.

Na te wszystkie działania nakładają się twarde atuty, które bez wątpienia plasują nasz region w czołówce atrakcyjności inwestycyjnej wśród polskich regionów tj.: wysoko wykwalifikowani pracownicy o unikalnych kompetencjach to nasz największy atut, najwyższy wskaźnik zaludnienia (ok. 370 osób/km2) oraz urbanizacji, co przekłada się na szeroki rynek zbytu, najgęstsza sieć drogowa, świetnie rozbudowana strefa logistyczna, powierzchnia magazynowa (około 5 mln mkw), 700 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A tylko w Katowicach, podczas gdy kolejne 70 tys. jest już w budowie. Warto tutaj wspomnieć o rewitalizacji terenów górniczych ukierunkowanej na tworzenie atrakcyjnych przestrzeni inwestycyjnych.

Ambicją władz województwa jest budowanie regionu o zróżnicowanej, nowoczesnej strukturze gospodarczej dzięki innowacyjności i kreatywności przedsiębiorstw, których w regionie działa ponad 500 tys. Rozwój firm stwarza szansę nabywania nowych kompetencji, wdrażania nowoczesnych technologii i włączania się w międzynarodowe łańcuchy dostaw. Stwarzamy zatem odpowiednią przestrzeń do inwestowania, rozwoju kompetencji i nawiązywania relacji biznesowych.

Jakie najważniejsze inwestycje komercyjne mają powstać na Śląsku w najbliższych latach?

Cieszy fakt, że pomimo trudnej sytuacji na rynkach, która wpływa na wszystkie branże, w 2023 r. kontynuowana będzie realizacja dużych inwestycji przyczyniających się nie tylko do podniesienia jakości życia w miastach, ale też sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i napędzaniu gospodarki. Należy przy tym mocno podkreślić, iż województwo śląskie konsekwentnie inwestuje w rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez ogromne inwestycje infrastrukturalne jak drogowe i kolejowe projekty inwestycyjne, a także inwestycje m.in. w Parku Śląskim, który jest jednym z największych w Europie (budowa Kąpieliska Fala oraz nowego odcinka Elki).

W województwie realizowany jest program Kolej Plus, który powstał we współpracy z samorządami. Jego realizacja wpłynie m. in. na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności regionu. Wartość kolejowych inwestycji w województwie śląskim to ponad 1,5 miliarda złotych. Postępują także prace na linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach, zakończenie inwestycji zaplanowane jest w IV kwartale 2023 roku.

Realizowane tu inwestycje drogowe są warte ponad 5 mld złotych. Jak podaje GDDKiA większość tych pieniędzy przeznaczonych jest na budowę drogi ekspresowej S1. Wskazane projekty inwestycje stwarzają doskonałą przestrzeń oraz budują infrastrukturę niezbędną do realizacji kolejnych inwestycji prywatnych. Pamiętajmy również, iż województwo śląskie jest beneficjentem największego Programu Operacyjnego w historii, wartego ponad 5 mld euro, środki te zostaną wpompowane do naszej regionalnej gospodarki.

Wracając do inwestycji komercyjnych - rynek biurowy rozwija się nadal bardzo dynamicznie, a jego potencjał dostrzegają zarówno najemcy, jak i deweloperzy. W ubiegłym roku oddano do użytku klika ważnych inwestycji m.in. druga wieża KTW od TDJ Estate, Global Office Park Cavatiny, Carbon Office czy DL Tower.

Cavatina Holding po sukcesie Global Office Park rozpoczęła w Katowicach kolejny projekt – Grundmanna Office Park. Dwa budynki zlokalizowane przy ul. Grundmanna będą miały do zaoferowania łącznie 48 tys. mkw. powierzchni do pracy, w tym elastyczne przestrzenie coworkingowe. Na ten kompleks biurowy będą się również składały atrakcyjne tereny zewnętrzne oraz zielone tarasy o powierzchni ponad 1 000 mkw. Na parterze zaprojektowane zostały lokale handlowo-usługowe. W Katowicach przy ul. Konduktorskiej powstają z kolei dwa najbardziej energooszczędne biurowce w Polsce – ECO City Katowice. Kompleks ten uzyskał najwyższą w Unii Europejskiej ocenę 94 proc. w ramach certyfikacji BREEAM. Ta nowa inwestycja GPP S.A. dostarczy 30 tys. mkw. powierzchni biurowej, a blisko 60 proc. jej powierzchni zajmą tereny zielone. Kolejną ważną inwestycją jest biurowiec Craft, który powstanie w Katowicach, przy ulicach Chorzowskiej oraz Ściegiennego. Budowa gmachu rozpoczęła się na końcu 2020 r., a zakończy się w marcu 2023 r. Powierzchnia biurowa tego czternastokondygnacyjnego budynku wyniesie blisko 27 tys. mkw. Inwestorem projektu jest firma Ghelamco Poland, a firma Strabag jest jego generalnym wykonawcą.

Warto także wspomnieć o zespole budynków biurowych kompleks biurowy Murckowska, których inwestorem jest firma Opal. Kompleks powstaje w Katowicach w otoczeniu ulic Murckowskiej i Bagiennej. Budowa obiektów ruszyła w 2020 r., a dobiegnie końca w 2023 r. Powierzchnia biurowa tych sześciokondygnacyjnych obiektów sięgnie ponad 26 tys. mkw. Ukończenie realizacji kolejnych inwestycji takich jak m.in. Moderna, DL Piano czy DL Tower jest przewidziane na 2024 r. Ewolucja rynku biurowego w stolicy województwa jest imponująca. Brane pod uwagę są także oczekiwania potencjalnych najemców, stąd budowa biurowców energooszczędnych, oferty biur serwisowanych czy flex space. Wzrasta też liczba projektów mixed use, które ożywiają tkankę miejską. Rosnąca popularność inwestycji typu „mixed use” zaczyna zmieniać sposoby mieszkania, pracy i spędzania wolnego czasu mieszkańców miast.

Katowicka DL Tower realizowana przy ul. Wojciecha Korfantego.

Poza inwestycjami biurowymi w regionie znaczące są także projekty z zakresu branży produkcyjno-przemysłowej. Warto więc zaprezentować kilka inwestycji także z tego obszaru. W marcu 2023 r. zostanie oddany do użytku Akcelerator Biznesowy KSSENON Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Żorach, czyli projekt realizowany z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, szukających możliwości rozwoju, ale nie dysponujących kapitałem czy możliwościami do zbudowania większej siedziby czy np. hali produkcyjnej.

Należąca do Grupy Elemental Holding spółka Elemental Strategic Metals rozpoczęła w Zawierciu budowę zakładu, w którym recyklingowi poddawane będą zużyte akumulatory litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych, baterie z laptopów, telefonów komórkowych i innych urządzeń, a także katalizatory. Budowa zakładu w Zawierciu jest niezwykle ważną inwestycją bateryjną w Polsce, która w dodatku jest jedną z pierwszych w całej Europie. Znacząca inwestycja powstanie także w gminie Przyrów, gdzie spółka ZE PAK zakłada wybudowanie 14 turbin wiatrowych, produkujących czystą i tanią energię. Będzie to największe tego typu przedsięwzięcie na Śląsku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 2024 rok.

Warto na koniec wspomnieć o inwestycji, Katowicki Hub Gamingowo – Technologiczny, który znajduje się na liście przedsięwzięć priorytetowych do wsparcia w ramach FESL 2021-2027 województwa śląskiego. Ma on stanowić wspólną przestrzeń dla firm technologicznych, game developerów, czyli producentów gier, a także środowiska związanego z e-sportem. Kompleks powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii, a obiekty będą mieścić się wokół szybów Pułaski i Poniatowski, należących do byłej kopalni Wieczorek. Projekt budowlany powinien być gotowy wiosną tego roku, kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Powyższe przykłady udowadniają, że województwo śląskie nieustannie rozwija swój potencjał w różnych branżach. Jesteśmy konkurencyjni na rynku nieruchomości i przyciągamy dobrym klimatem inwestycyjnym.

Jakiego typu nieruchomości komercyjnych Śląsk potrzebuje najbardziej? Hoteli, magazynów, obiektów handlowych, a może innych?

Wszystko wskazuje na to, że rynek obiektów handlowych jest już nasycony. 20 proc. powierzchni magazynowej w Polsce zlokalizowanych jest na terenie województwa śląskiego, co stanowi około 5 milionów mkw., a ogromny popyt na tego rodzaju powierzchnie sprawia, że w budowie jest już kolejne ponad 600 tys. mkw. Przykładowo niedawno Hillwood Polska rozpoczął budowę nowoczesnego centrum logistycznego w Częstochowie. Wiemy także o planach na kolejne projekty – Panattoni zapowiedziało inwestycję w pobliżu lotniska Katowice Pyrzowice, gdzie na 45 ha powstanie kompleks przemysłowy o powierzchni przekraczającej 200 tys. mkw. Pod koniec listopada 2022 r. Panattoni zapowiedziało również kolejną inwestycję w Rudzie Śląskiej.

W sektorze powierzchni biurowych, magazynów czy obiektów handlowych w województwie śląskim podaż nadąża za popytem, natomiast z pewnością w branży hotelarskiej, związanej z turystyką biznesową nadal jest jeszcze miejsce na ekspansję. Turystyka biznesowa staje się ważnym segmentem regionalnego rynku turystycznego. Nasz region ma ogromy potencjał w tym obszarze, m.in. dzięki takim obiektom jak Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Spodek, Arena Gliwice czy Stadion Śląski.

Odbywające się w naszym województwie wydarzenia biznesowe, kulturalne i sportowe powodują konieczność stworzenia szerokiej bazy noclegowej. Okres pandemii wstrzymał inwestycje hotelowe w całej Polsce, również w województwie śląskim. Obecnie inwestorzy wznawiają prace nad obiektami hotelarskimi w naszym regionie. Wystarczy wspomnieć o Hotelu Katowice, który zostanie gruntownie zmodernizowany do standardu 4-gwiazdkowego. Prace mają potrwać półtora roku, aby w czerwcu 2024 r. hotel mógł przyjmować gości pod zmienioną nazwą (znajdzie się w sieci hoteli InterContinental Group). Jedna z największych polskich sieci hoteli, po prawie 2-letniej przerwie ponownie rozpoczęła prace nad budową Qubus Hotel Katowice. Z kolei w miejscu dawnego Hotelu Silesia powstanie zespół nowoczesnych budynków o funkcji hotelowo-biurowej. Hotel o powierzchni około 5 000 mkw. oraz dwa budynki biurowe o powierzchni 30 000 mkw. wzbogacą ofertę ścisłego centrum Katowic.

W ostatnich latach województwo śląskie odwiedzało prawie 6 mln osób rocznie zostawiając w regionie około 6 mld zł na rok. To wszystko sprawia, że region stanowi atrakcyjną destynację dla organizacji wydarzeń biznesowych oraz jest również destynacją turystyczną, wypoczynkową. Z uwagi na powyższe województwo śląskie inwestuje w rozwój turystyki biznesowej, w tym celu na początku stycznia 2023 r. uruchomiono Silesia Convention Bureau. Podmiot będzie odpowiedzialny za promocję województwa śląskiego jako atrakcyjnego kierunku dla organizacji wydarzeń biznesowych. Formalnie funkcjonować będzie w ramach Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Rozmawiała: Sylwia Kowalska