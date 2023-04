Czy będzie kolejna edycja programu Polski Bon Turystyczny? Jeśli tak, czy kwota wsparcia pozostanie taka sama? - Bon turystyczny powinien zostać przedłużony, gdyż pobudza rynek - mówi Alex Kloszewski, Hotel Professionals.

Program Polski Bon Turystyczny został uruchomiony ustawą 1 sierpnia 2020 roku.

W czasie programu Polski Bon Turystyczny 4 mln rodziców i opiekunów dzieci zapłaciło bonami za noclegi i usługi turystyczne ponad 3 mld zł.

Bon turystyczny miał sens, bowiem w trudnym gospodarczo okresie dał wsparcie dla branży turystycznej - uważa Alex Kloszewski, partner zarządzający w Hotel Professionals.

Dzięki niemu z turystyki korzystają rodziny, które nie zdecydowałyby się na wyjazd bez niego - dodaje.

Program Polski Bon Turystyczny uruchomiony został ustawą 1 sierpnia 2020 roku. To 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Przysługiwał rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Bonem można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

W sumie w czasie trwania programu ponad 4 miliony rodziców i opiekunów dzieci zapłaciło częściowo bonami za ich noclegi i inne usługi turystyczne ponad 3 miliardy złotych. Jak wynika z danych serwisu Nocowanie.pl zainteresowanie Polaków w końcówce jego obowiązywania przerosło najśmielsze oczekiwania branży. W ostatnich trzech dniach marca dokonano trzy razy więcej rezerwacji niż przez cały styczeń i luty 2023 roku.

Od północy 31 marca br. skończył działać. Od tej pory nikt nie może aktywować nowych bonów, jeśli tego nie zrobił wcześniej, ani nie może nimi zapłacić , jeśli pobrał je wcześniej.

Już wcześniej można było mówić o dużym sukcesie Polskiego Bonu Turystycznego, a teraz jeszcze wyraźniej widać jak dużą był pomocą dla turystów i branży hotelarskiej, osłabionych sytuacją gospodarczą, inflacją i spadkiem realnych płac.

Według Alexa Kloszewskiego, partnera zarządzającego w Hotel Professionals Sp. z o.o., bon turystyczny miał sens, bowiem w trudnym gospodarczo okresie dał wsparcie dla branży turystycznej. Z bonu turystycznego skorzystały obie strony. Rodzinom dał możliwość wyjazdu, na który nie zdecydowałyby się bez bonu, a hotelarzom przyniósł dodatkowe obłożenie.

Bon turystyczny powinien zostać przedłużony, gdyż pobudza rynek - twierdzi Alex Kloszewski, partner zarządzający Hotel Professionals.

Polacy korzystali najczęściej z bonów w miejscowościach turystycznych i wypoczynkowych. Królował obszar nadmorski, następnie górski. Wykorzystywano bony na dłuższe, ale również krótsze pobyty - a wiemy, że w 2022 roku średnia liczba rezerwowanych noclegów spadła z 5 do 4 nocy. Rok 2022 był trudnym rokiem - zarówno strach związany z sytuacją polityczną jak i rosnąca inflacja wywarły olbrzymi wpływ na decyzje o wyjazdach - mówi PropertyNews.pl Alex Kloszewski.

- Uważam, że bon powinien zostać przedłużony, gdyż pobudza rynek. Dzięki niemu z turystyki korzystają rodziny, które nie zdecydowałyby się na wyjazd bez niego. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, w przemyślanej wysokości świadczenia - dodaje.