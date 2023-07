Bałtowski Kompleks Turystyczny to nie tylko Park Dinozaurów, ale i wiele innych atrakcji. Obiekt oprócz obiektów noclegowych, dysponuje też szeroką ofertą gastronomiczną, o czym opowiada Julita Łata.

Wraz z rozpoczęciem się sezonu letniego w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym pojawiły się również nowe atrakcje.

W zeszłym roku Bałtowski Kompleks Turystyczny uzyskał tytuł najchętniej odwiedzającej atrakcji turystycznej w Województwie Świętokrzyskim.

Wakacje w pełni. Jakie nowe atrakcje przygotował dla swoich gości Bałtowski Kompleks Turystyczny?

Julita Łata, dział marketingu, Bałtowski Kompleks Turystyczny: Wraz z rozpoczęciem się sezonu letniego w naszym obiekcie pojawiły się również nowe atrakcje. Jest to między innymi Słowiańskie Wzgórze, a więc ścieżka edukacyjna, której kierunek zwiedzania nadają drewniane rzeźby legendarnych władców i Słowian. Początek szlaku w ramach którego można podziwiać rzeźby znajduje się obok Skansenu pszczelego,a przebiega on przez trasę przy której zlokalizowana jes Sabatówka, aż po Polskę w Miniaturze.

Łącznie podziwiać można 35 postaci, a każda z nich wykonana jest z dokładnością, za pomocą dłuta i piły mechanicznej. Dwumetrowe rzeźby to postaci występujące w Kronice Mistrza Wincentego Kadłubka oraz władcy Polski sprzed rozbicia dzielnicowego. Zobaczyć można postaci: Popiela, Piasta, Bolesława III Krzywoustego, Czarta „Bies”, Rusałki „Różana”. Przy każdej rzeźbie znajdują się tabliczki informacyjne, a tam ciekawostki oraz dane historyczne. Jest to niezwykle ciekawa lekcja historii dla odwiedzających nas małych i dużych Turystów. To nie wszystko, za kilka dni zostanie uruchomiona również atrakcja jaką są Bumper Cars, czyli samochodziki zapewniające zabawę analogiczną do Wesołego Miasteczka z prawdziwego zdarzenia.

Jak duże obłożenie odnotował Państwa kompleks w tym roku? Odczuwacie skutki inflacji?

Myślę, że skutki inflacji są odczuwalne dla każdego z obiektów turystycznych w Polsce. Branża turystyczna, nie jest łatwą. Turystyka, zwiedzanie to coś czego ludzie pragną, potrzebują, ale nigdy nie będzie dla nich priorytetem, tym bardziej w obliczu, gdy sytuacja w kraju nie jest stabilną, a koszty wyjazdów radykalnie wzrastają. Tak naprawdę oficjalne dane dotyczące frekwencji naszych Gości w roku 2023 będziemy mogli zaprezentować pod koniec roku, ale już teraz możemy powiedzieć, że pomimo czynników zewnętrznych – czyli między innymi szalejącej inflacji, na frekwencję turystów naprawdę nie możemy narzekać. W zeszłym roku (2022r.) uzyskaliśmy tytuł najchętniej odwiedzającej atrakcji turystycznej w Województwie Świętokrzyskim. Mamy nieśmiałą nadzieję, że uda nam się w tym roku to szczególne wyróżnienie utrzymać

Bałtowski Kompleks Turystyczny to nie tylko Park Dinozaurów, ale i wiele innych atrakcji, jak Prehistoryczne Oceanarium, Park Safari, Park Miniatur, Słowiańskie Wzgórze, Żydowski Jar, czy Skansen Pszczeli. Jeden dzień na zwiedzenie wszystkiego to za mało. Jak wygląda Wasza baza noclegowa i restauracyjna?

W ofercie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego jest ogrom atrakcji. Warto wspomnieć, iż najczęściej wybieranym przez Gości pakietem jest Pakiet Kompleksowy, który zawiera wszystkie z nich. Goście, którzy decydują się na zakup wspomnianego pakietu, mogą korzystać ze wszystkich atrakcji do woli, bez limitu przez dosłownie cały dzień.

Chociaż bilet ma charakter jednodniowy, to nie sposób nie wspomnieć o specjalnym przywileju, który przygotowaliśmy dla Gości, a mianowicie Programie „Ambasador”. Patrząc jak poszerza się oferta noclegowa w Bałtowie i okolicy, uznaliśmy, że wspólnie z gospodarzami poszczególnych obiektów możemy zrobić coś fajnego. I tak powstał program "Ambasador" polega na tym, że Goście, którzy nocują w obiekcie przynależącym do tegoż programu, płacą za bilet tylko pierwszego dnia pobytu, ale mogą korzystać ze wszystkich atrakcji, bez limitu, przez cały okres swojego pobytu, aż do dwóch tygodni! Do programu przynależą także nasze obiekty noclegowe tj.: Zajazd Przystocze, Ranczo w Dolinie czy Kraina Poraj. Oprócz obiektów noclegowych, dysponujemy szeroką ofertą gastronomiczną. Na terenie kompleksu znajduje się Restauracja Zajazd Przystocze, Restauracja Bałtowski Zapiecek, jedyny w Polsce tematyczny browar- Browar Bałtów, w tym także przybrowarna restauracja, czy kawiarnie i przeróżne punkty gastronomiczne ze słodkimi smakołykami.

Macie w planach rozbudowę kompleksu w najbliższym czasie?

Duża część Gości, odwiedza nas co roku, bądź nawet częściej. Chcemy mile ich zaskakiwać ale również zrobić dobre wrażenie na Gościach, którzy odwiedzili nas po raz pierwszy. Zdajemy sobie sprawę jak ważną jest modernizacja obiektu i wdrażanie nowości, dlatego mamy bardzo wiele planów i celów na ten rok. Jesteśmy w trakcie realizacji dużej inwestycji jaką jest budowa hotelu wraz ze SPA. Będzie to miejsce niezwykłe. Bałtów odwiedza coraz więcej Gości, a poszerzenie bazy noclegowej sprawi, że będziemy mogli ugościć ich coraz więcej. W tym miejscu warto wspomnieć, iż w przyszłym roku Bałtowski Kompleks Turystyczny obchodzi swój jubileusz. Dla nas jest to czas wyjątkowy, ponieważ w nim zawarta jest cała nasza droga do celu. Chcemy podsumować ten czas w sposób wyjątkowy, dlatego planujemy na ten czas coś absolutnie „wow”! Niech będzie niespodzianką dla turystów.

