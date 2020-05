Beata Kozyra: Limit 150 osób zda egzamin w pierwszej fazie odmrażania rynku spotkań

Czy odblokowanie zgromadzeń i wesel liczących do 150 osób oznacza, że możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów? – Targi to nie wesela i nie mogą być uruchamiane na podstawie limitu osób, lecz liczby metrów kwadratowych powierzchni przypadających na osobę. Podobnie jak kongresy i konferencje. Jednak dla części eventów czy szkoleń jest to bardzo dobra informacja i w przypadku takich wydarzeń ten licznik 150 uczestników z pewnością zda egzamin w pierwszej fazie odmrażania rynku spotkań – uważa dr Beata Kozyra, prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Polska Izba Przemysłu Targowego wspólnie z TUgether postulowała podczas negocjacji ze stroną rządową, by podczas dużych wydarzeń takich jak targi czy kongresy na jedną osobę przypadały cztery metry kwadratowe.

- Podczas ostatniej naszej konferencji z premier Jadwigą Emilewicz ustaliliśmy, że targi będą odmrażane trybem galerii handlowych – tłumaczy dr Beata Kozyra, prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Musimy odbudować popyt

Prezes Kozyra podkreśla, że choć sektor kongresów, festiwali i targów jest gotowy do pracy w trybie koniecznych reżimów sanitarnych, to jednak istnieje pewna obawa, że wiele osób – potencjalnych uczestników może mieć obawy.

- Martwimy się tym, dlatego musimy odbudować popyt na nasze wydarzenia. W przypadku festiwali czy koncertów może być łatwiej, ponieważ zawsze znajdzie się grono stęsknionych fanów. Z biznesem może być różnie, gdyż wiele firm musi odbudować swoją kondycję finansową, więc jest prawdopodobieństwo, że mogą zrezygnować z udziału w imprezach branżowych – wyjaśnia Beata Kozyra.

Dodaje, że bardzo ważnym elementem dla branży targowej jest szczegółowy harmonogram odmrażania poszczególnych etapów tego sektora.

- My już dzisiaj musimy wiedzieć, czy i jakie imprezy targowe będziemy mogli organizować np. od sierpnia. Wiedza ta pozwoli nam przekonać i pozyskać wystawców oraz rozpocząć przygotowania do organizacji targów. Są to przecież ogromne koszty. Z konkretnym harmonogramem odmrażania targów możemy śmiało rozmawiać z wystawcami, którzy z większym poczuciem bezpieczeństwa będą godzić się na wpłatę zaliczki za uczestnictwo w targach czy kongresach. Bez tej pewności żaden organizator nie pozyska klientów – zauważa prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Obowiązkowa lista obecności

Jednym z wymogów odmrożenia zgromadzeń jest obowiązkowa identyfikacja wszystkich uczestników. Zakładane pierwsze dwa etapy odmrożenia targów dotyczą wydarzeń B2B.

– One zawsze zakładały identyfikację osób biorących udział w wydarzeniu. Zatem ten warunek nie jest żadną nowością ani tym bardziej problemem. Wyzwaniem mogą być tu targi typu B2C, czyli duże imprezy zakładające udział publiczności. Chcielibyśmy, aby one mogły ruszyć od września lub od października. Jeśli wówczas wymóg identyfikacji będzie nadal obowiązywać, to oczywiście dostosujemy się, ponieważ najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników – przyznaje dr Beata Kozyra.

1

2

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient