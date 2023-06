O zmianach w krakowskich hotelach Radisson oraz przyszłości branży hotelowej w stolicy Małopolski mówi Andreea Cheratoiu, dyrektor generalna hoteli Radisson Blu i Park Inn by Radisson w Krakowie.

Park Inn by Radisson Kraków ponownie otworzył swoją restaurację w nowym stylu. Oferta kulinarna w stylu „comfort food" spełnia oczekiwania w zakresie smaków wszystkich gości.

Obłożenie hotelu powraca do poziomu sprzed pandemii. Odnotowuje się początek wysokiego sezonu i obłożenie przekraczające 70 proc.

Park Inn by Radisson Kraków ponownie otworzył swoją restaurację w nowym stylu. Czym wyróżnia się Restauracja Vibes? Jakie zmiany w niej zaszły?

Andreea Cheratoiu, dyrektor generalna hoteli Radisson Blu i Park Inn by Radisson w Krakowie: Restauracja Vibes po renowacji zyskała zupełnie nowy charakter i świetnie nadaje się zarówno na spotkania biznesowe jak też mniej formalne okazje co czyni ją idealną propozycją dla każdego. Oferta kulinarna w stylu „comfort food" pozwala na spełnienie oczekiwań w zakresie smaków wszystkich naszych gości. Nowa nazwa Vibes została stworzona z zamiarem zaproszenia nie tylko gości hotelu, ale także krakowian tak aby mogli poczuć się dobrze i komfortowo odwiedzając to miejsce. Jesteśmy dumni z tego, że restauracja hotelowa stała się tak przyjaznym miejscem dla korzystających z niej gości.

Nasze działania skierowane są na ciągłą poprawę oferty dla naszych gości i kontrahentów. Bardzo ważny jest dla nas segment konferencyjny. Następnym etapem zmian będzie podniesienie standardu sal konferencyjnych poprzez wymianę wyposażenia AV na bardziej nowoczesne.

W hotelarstwie i gastronomii, jak na dłoni, widać zmiany obecnie zachodzące w gospodarce. W jaki sposób Park Inn by Radisson radzi sobie z coraz lżejszymi portfelami Polaków?

Sytuacja naszej branży w ostatnich latach faktycznie była trudna jak nigdy dotąd. Widzimy jednak ponowne ożywienie biznesu. Polskie firmy znów organizują wydarzenia, a turyści krajowi organizują rodzinne wyjazdy do stolicy Małopolski. RHG w Krakowie posiada 2 obiekty: 4* i 5* dzięki czemu dysponujemy ofertą dla szerokiego grona odbiorców. Dla członków naszego programu lojalnościowego Radisson Rewards oferujemy zniżki do 30 proc.już od pierwszej rezerwacji. Nie polegamy wyłącznie na rynku krajowym. Duży udział w naszym biznesie mają goście zagraniczni, których ponownie przybywa.

Chętniej odwiedzają hotel goście z Polski czy zza granicy? Turyści czy biznesmeni?

Nasz hotel przyjmuje Gości z całego świata. Przewaga Gości krajowych jest zauważalna szczególnie w terminach krajowych konferencji w ICE. Z kolei w trakcie wydarzeń kongresowych o zasięgu europejskim przewagę zyskują odwiedzający z zagranicy. Segment leisure zdecydowanie bardziej widoczny jest w weekendy oraz w okresie wakacyjnym.

Park Inn by Radisson. Fot. Mat. pras.

Hotel Park Inn by Radisson jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na konferencyjnej mapie Krakowa. Możliwość organizacji spotkania dla nawet 500 osób w centralnej lokalizacji przy ICE w samym centrum Krakowa przyciąga organizatorów wydarzeń zarówno tych lokalnych jak też międzynarodowe konferencje czy sympozja. Nasza oferta jest tak skonstruowana aby odpowiedzieć na potrzeby klientów organizujących zarówno kameralne spotkanie dla kilku jak też kilkudniowy workshop czy kongres o złożonej agendzie. Bez względu na wielkość wydarzenia każdy organizator może liczyć na indywidualne podejście i opiekę koordynatora ds. Meetings&events.

Jak do tej pory szacuje się obłożenie hotelu w 2023 roku?

Obłożenie hotelu powraca do poziomu sprzed pandemii co bardzo nas cieszy. Początek wysokiego sezonu i obłożenie przekraczające 70 proc. jakie odnotowaliśmy wyraźnie pokazuje, że Kraków ponownie zyskuje na popularności. Szacujemy, że jesienią kiedy w Krakowie odbywa się wiele wydarzeń przekroczymy 80 proc..

Widok z pokoju hotelowego Radisson Blu. Fot. Mat. pras.

Jak zapowiada się tegoroczny sezon wakacyjny dla krakowskich hoteli Radisson?

Wakacje w tym roku są wyjątkowe. Koniec czerwca i początek lipca to termin Igrzysk Europejskich. Impreza ta powoduje, że początek lata nadal będzie sezonem bardziej biznesowym. Nasze przewidywania co do reszty wakacji są dobre. Obserwujemy korzystny wpływ na rezerwacje hotelowe nowych połączeń lotniczych do Krakowa. Czas wakacji to także zwiększona ilość rezerwacji dla rodzin z Polski, które przybywają odwiedzić stolicę Małopolski. Nasze hotele oferują rozwiązania takie jak pokoje łączone czy przestronne apartamenty oraz garaż podziemny. W połączeniu ze świetną lokalizacją naszych obiektów nasza oferta spełnia potrzeby rodzin w całości.