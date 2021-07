Bezpieczne biurowce wymagają dobrego przygotowania

W ostatnich miesiącach człowiek przeszkolony w Dziale Bezpieczeństwa Olivii uratował życie jednemu z pasażerów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Czuje Pan satysfakcję, że takie rzeczy są możliwe w efekcie działań w zespole?

Rafał Recław: Wspomniana sytuacja dotyczy pracownika ochrony, który pracował w jednym z budynków naszego centrum biurowego. Bardzo ambitny, bystry i inteligentny młody człowiek.

Wszyscy pracownicy ochrony fizycznej, którzy trafiają do naszego centrum biznesowego, zanim podejmą samodzielną pracę na danym stanowisku, przechodzą stosowne szkolenie, które jest regularnie powtarzane przez cały okres pracy i ma charakter ćwiczeń doskonalących i utrwalających zachowania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Jednym z elementów takiego szkolenia jest zapoznawanie pracowników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego popularnie zwanego AED. Na wyposażeniu mamy kilka sztuk takich urządzeń łącznie z egzemplarzem ćwiczebnym. 80% członków zespołu Działu Bezpieczeństwa Olivii jest certyfikowanymi ratownikami.

Pracownik ochrony, o którym wcześniej wspomniałem, pewnego dnia stojąc na jednym z przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zauważył osuwającego się na ziemię mężczyznę. Błyskawicznie ruszył mu na pomoc podejmując stosowne działania. Do niego dołączyli inni ludzie wraz z kierowniczką pociągu, która przyniosła właśnie aparaturę AED. Dzięki podjętym przez nich działaniom resuscytacyjnym udało się uratować temu mężczyźnie życie. Satysfakcja i radość oczywiście są ogromne.

Dlaczego warto stawiać na profesjonalistów, odpowiadających za bezpieczeństwo w największych centrach biznesowych?

Każdy z nas kiedyś remontował łazienkę i doskonale wie, co to znaczy dobry i doświadczony fachowiec. Z bezpieczeństwem i zarządzaniem nim jest podobnie. W centrach biznesowych, takich jak nasze, mamy do czynienia z wielotysięczną rzeszą rezydentów, ich gośćmi, wizytami VIP, ekipami serwisowymi, dostawcami wszelakich usług, różnego rodzaju wydarzeniami, koncertami itp. Reasumując mamy do czynienia z małym miasteczkiem ze wszystkimi jego wyzwaniami, usytuowanym w środku sporej aglomeracji miejskiej, która sama w sobie jest środowiskiem bardzo złożonym pod względem bezpieczeństwa.