Dynamika zatrudnienia zmniejszyła się w porównaniu z początkiem 2022 r., jednak firmy szukają analityków inwestycyjnych, którzy pomogą członkom zarządu w podejmowaniu dobrych decyzji inwestycyjnych.

W czasach, kiedy organizacjom trudniej generować zyski, zwiększa się również popyt na skutecznych liderów, w tym managerów i dyrektorów sprzedaży oraz marketingu.

Pojawia się coraz więcej rekrutacji poufnych, strategicznych, a nawet na członków zarządu.

Według najnowszego Przeglądu Wynagrodzeń i Trendów na Rynku Pracy PageGroup, w 2023 roku firmy są otwarte na negocjacje w sprawie podwyżek inflacyjnych, ale presja na wzrost płac jest mniejsza niż w ub.r.

Inwestycje na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wzrosły w I poł. 2022 r. o 14 proc. r/r do 2,88 mld euro. Według analiz Colliers International wynik ten przewyższa o 10 proc. 5-letnią średnią i jest porównywalny do tego z I poł. 2020.

Po bardzo dynamicznym początku ubiegłego roku firmy z branży nieruchomości zaczęły odczuwać skutki rozpędzonej inflacji, wyższych stóp procentowych i wynikającej z nich gorszej dostępności kredytowej. W związku z tym organizacje, w szczególności z sektora mieszkaniowego i magazynowego, potrzebowały osób do optymalizacji inwestycji na etapie ich realizacji oraz kontrolowania budżetu.

Ile zarabia się w nieruchomościach?

Na przestrzeni całego 2022 r. nie brakowało rekrutacji na stanowiska związane z: pozyskiwaniem gruntów (Land Acquisition Manager, który mógł liczyć na pensję od 14 do 28 tys. zł brutto miesięcznie), zarządzaniem strategicznym i operacyjnym nieruchomościami magazynowymi (Asset Manager, zarabiający między 18 a 30 tys. zł brutto miesięcznie) oraz wynajmem powierzchni magazynowych (Leasing Manager, ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 18 tys. zł brutto). Firmy pozyskiwały także pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie istniejącymi obiektami (Property Manager, zarabiający od 14 do 20 tys. zł brutto miesięcznie) oraz Project Managerów (z pensją między 16 a 24 tys. zł brutto miesięcznie), od których oczekiwano skutecznej optymalizacji kosztów realizowanych projektów.

Jak zaznacza Krzysztof Butyński, Senior Manager z Property & Construction, obecnie procesy rekrutacyjne na rynku nieruchomości polegają w dużej mierze na uzupełnieniu pożądanych kompetencji w strukturach firmy, w szczególności na wyższych stanowiskach – managerskich, dyrektorskich, a nawet członków zarządu. Organizacje muszą dostosować strategię do nowej, trudniejszej sytuacji na rynku, a spowolnienie obnażyło braki zdolności przywódczych u niektórych liderów.

Od osób na stanowiskach zarządczych oczekuje się silnych kompetencji komunikacyjnych i negocjacyjnych. W niepewnych czasach przed szefami stoi niezwykle trudne zadanie: dostosowanie sposobu kierownictwa do potrzeb pracowników, którzy są w różnym wieku i mają różne podejścia do wykonywania swoich obowiązków. Przykładowo, osoby, które rozpoczęły swoją karierę w czasie hossy, potrzebują odpowiedniego zarządzania w momencie gorszej koniunktury gospodarczej.

Krzysztof Butyński podaje, że w 2023 roku General Manager może liczyć na wynagrodzenie od 35 do 120 tys. zł brutto miesięcznie, ze średnią pensją w wysokości 50 tys. zł brutto miesięcznie. Land Acquisition Director zarabia obecnie od 24 do 40 tys. zł brutto miesięcznie.

W całym 2022 r. deweloperzy sprzedali około 32,7 tys. mieszkań, czyli aż o 35 proc. mniej niż w udanym 2021 roku – wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl. Czasy spowolnionej sprzedaży uwypukliły braki w działach marketingowych – w tym najczęściej związane z umiejętnościami zarządczymi i digitalowymi. W celu uzupełnienia luk kompetencyjnych zatrudniano nowych pracowników wspierających szefów marketingu w generowaniu nowych leadów. Zdarzało się też, że osoby na najwyższych stanowiskach zostawały zastępowane bardziej skutecznymi kandydatami, podobnie jak w przypadku Dyrektorów Sprzedaży.

W związku z dużym popytem, dyrektor marketingu zarabia obecnie od 14 tyś do 28 tyś. Z kolei wynagrodzenie dyrektora sprzedaży wynosi między 15 a 35 tys. zł brutto miesięcznie.

Jak podaje Krzysztof Butyński, rynek nieruchomości nadal pozostaje atrakcyjny dla inwestorów.

Firmy poszukują dzisiaj osób na stanowiska związane z analityką inwestycyjną, odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów, analiz oraz modeli finansowych.

Doświadczony analityk biznesowy pomaga zarządowi w podejmowaniu trafnych i bardziej ukierunkowanych decyzji biznesowych, które pozwolą na dalszy rozwój organizacji, a nawet ekspansję i akwizycję nowych projektów. Dzięki dużemu zainteresowaniu, osoba na tym stanowisku może zarabiać od do 14.tyś do 22 tyś.

Ograniczone możliwości zakupu lokali przyczyniły się do wzrostu zainteresowania najmem. Rozwój rynku mieszkań na wynajem uległ dodatkowemu przyspieszeniu w związku z migracją obywateli Ukrainy do Polski. W efekcie dużym zainteresowaniem inwestorów cieszył się sektor PRS. Należy spodziewać się, że dobra kondycja wspomnianego sektora przełoży się wkrótce na wzrost liczby rekrutacji na stanowiska takie jak Community/Leasing Manager (zarabiający od 12 do 20), Property Manager (z pensją między 12 a 20 tys. zł brutto miesięcznie) i Asset Manager (o wynagrodzeniu pomiędzy 18 a 30 tys. zł brutto miesięcznie), związane odpowiednio z poszukiwaniem najemców, zarządzaniem nieruchomości i pozycjonowaniem inwestycji na rynku najmu.

W czasach niepewności mniej pracowników jest skłonnych do zmiany pracy. Ci, którzy zdecydują się na udział w procesie rekrutacyjnym, często oczekują gwarancji stabilności w nowej organizacji. Zdarza się nawet, że osoby na najwyższych stanowiskach wymagają od przyszłego pracodawcy deklaracji o zabezpieczeniu zatrudnienia na dany okres twierdzi Krzysztof Butyński.

- 2023 rok będzie niewątpliwie czasem weryfikacji lojalności między pracownikami a pracodawcami, partnerami biznesowymi, a także headhunterami i organizacjami. Firmy przygotowują się do odbicia na rynku, dlatego nie chcą się rozstawać z najlepszymi pracownikami. Jednocześnie, pracodawcy są wyjątkowo selektywni i wymagający pod względem nowych kandydatów. To wszystko sprawia, że najbliższe miesiące będą z jednej strony dużym wyzwaniem dla rekruterów, a z drugiej – szansą do wykorzystania doświadczeń z ostatnich kilku lat i ugruntowania swojej pozycji jako skutecznych partnerów dla organizacji, stawiających na rozwój - zaznacza ekspert Property & Construction.