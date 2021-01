Brenna wiąże duże nadzieje z Górą Kotarz

Pandemia zmroziła turystykę, ale też obnażyła jej infrastrukturalne luki. Brenna potrzebuje dużej skali i odpowiedniego poziomu obsługi. Dlatego jeszcze w styczniu, po czterech latach przygotowań, gmina uchwali plan zagospodarowania Góry Kotarz. Powstać ma m.in. wyciąg, gondola, hotel i aquapark. Realizacja wartego 400 mln zł projektu potrwa do czterech lat.

Jak pan ocenia rządowy program pomocy gminom górskim? Wychodzi na to, że tę ewentualną pomoc będzie rozdzielać gmina, która dostanie na to pieniądze?

Jerzy Pilch, wójt gminy Brenna: W kwestii zwolnień z podatku od nieruchomości jest mało konkretów, ale już wiadomo, że nie będzie to łatwe ze względu na procedury. Jestem przekonany, że gminy zostaną zobligowane do podjęcia uchwał zwalniających z tego podatku. Wiąże się to z różnymi wyzwaniami organizacyjnymi, ponieważ na pewno będą potrzebne korekty deklaracji podatkowych. Brakuje nam jeszcze wyjaśnienia kilku szczegółów.

Czyli należy się spodziewać sporej pracy biurokratycznej?

Zapewne tak, ponieważ mamy w naszej gminie przedsiębiorców, których działalność biznesowa koncentruje się nie tylko na obsłudze ruchu turystycznego, ale firmy zarabiają też na innych usługach. Tymczasem w deklaracji podatkowej jest to spójne, stąd spodziewam się pewnych trudności przy wyliczeniu konkretnych kwot do zwolnienia.

Z pewnością gminy przychylnym okiem patrzą na zaproponowany przez rząd fundusz przeznaczony na powszechnie dostępną infrastrukturę turystyczną? Na co w Brennej warto wydać te pieniądze?

Oczywiście. Zależy mi na poprawie infrastruktury środowiskowej, a więc m.in. sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz oferty sportowo-turystycznej. Mogą to być na przykład siłownie na świeżym powietrzu lub tężnie solankowe.

Jedną tężnię już macie w Leśnicy.

Tak. Udało nam się ją zrealizować dzięki niemal 100-procentowemu wsparciu m.in. z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Modernizujemy też ścieżki rowerowe - aktualnie nasz odcinek Wiślańskiej Trasy Rowerowej. Jest to fragment nowej trasy rowerowej łączącej Bielsko-Białą z Cieszynem. Są to inwestycje niezmiernie ważne z punktu widzenia ruchu turystycznego.

Tak, ale to inwestycje dla turystów, których nie ma, a pomoc potrzebna jest teraz, prawda?

Niby tak, ale ostatnie cztery weekendy pokazały nam, że turysta kocha naszą przyrodę. Wszystkie parkingi w Brennej były przepełnione. Goście korzystali z tras rowerowych i spacerowych. Restauracje były zamknięte, więc uwidoczniły się pewne luki w infrastrukturze - na przykład brakuje toalet publicznych.

1

2

3