Budynki ważnym elementem walki o cele klimatyczne UE

Budynki będą jednym z najważniejszych pól walki o zeroemisyjność unijnej gospodarki w 2050 r. Z jednej strony będzie to oznaczało rozwój nowych technologii i wielkie inwestycje w termomodernizację, z drugiej może pociągnąć wzrost kosztów ogrzewania - mówi WNP.PL Aleksandra Stępniak, konsultant ds. efektywności energetycznej w Danfoss Poland.

Zaproponowany przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 wiele miejsca poświęca budynkom, które odpowiadają za ok. 40 proc. zużycia energii.

Budynki odpowiadają obecnie za ok. 36 proc. emisji CO2, dlatego są ważnym elementem walki o cele klimatyczne UE.

Zgodnie z propozycją KE, budynki mają zostać objęte systemem ETS, a sektor publiczny ma być zobowiązany do corocznej renowacji 3 proc. swoich budynków, co ma zmniejszać zużycie energii i koszty ponoszone przez podatników.

Przedstawiając 14 lipca pakiet zmian pod nazwą Fit for 55, Komisja Europejska poświęciła sporą uwagę emisji CO2 przez sektor budynków. Główną propozycją KE jest kolejna rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

Komisja zapowiedziała również zwiększenie celu efektywności energetycznej, a także nowy cel redukcyjny dla dotychczasowych sektorów non-ETS, czyli budynków, transportu i rolnictwa na poziomie 40 proc. w stosunku do roku 2005.

Dla Polski oznacza to wzrost celu z obecnych 7 do 17,8 proc. Dla budynków główne wyzwanie to nacisk na czyste ogrzewnictwo i chłodnictwo oraz stworzenie nowego systemu, tzw. mini-ETS dedykowanego sektorom budynków i transportu. System ruszy najwcześniej w roku 2026 i obejmował będzie sprzedawców paliw.

Warto jednak pamiętać, że w Polsce, gdzie na tle UE mamy mocno rozbudowany system ciepłowniczy, producenci ciepła już płacą za emisję CO2. W tym przypadku nie będą objęci dodatkowymi opłatami, można spodziewać się jednak wzrostu kosztów ciepła sieciowego z powodu wciąż rosnących cen uprawnień do emisji CO2 i planowanym w ramach pakietu Fit for 55 ograniczeniem podaży bezpłatnych uprawnień do emisji.

Systemem ETS zostaną objęte instalacje produkujące ciepło o mocy do 50 MW, które do tej pory są poza nim.

W dużych miastach, gdzie są źródła ciepła o mocach powyżej 50 MW, nie powinno się wiele zmienić, choć oczywiście użytkownicy końcowi mogą odczuć wzrost cen uprawnień CO2 spowodowany m.in. ograniczeniem ich ilości.

