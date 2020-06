Bydgoszcz skusi talenty, bo jest butikową lokalizacją

W Bydgoszczy działają 44 centra nowoczesnych usług biznesowych. W zeszłym roku powstały trzy nowe.

- Miasto jest przykładem dobrej transformacji od ośrodka kojarzonego głównie z przemysłem do ośrodka nowoczesnych usług dla biznesu z lokalną specjalizacją w zakresie branży IT. Na 11 tys. osób pracujących w sektorze usług biznesowych, niemal 80 proc. jest zatrudnionych w firmach informatycznych. To nasz ogromny potencjał – tłumaczyła podczas ABSL Digital Forum Edyta Wiwatowska, prezes zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Dodała, że ta ścieżka nie byłaby możliwa bez determinacji i współpracy ludzi zaangażowanych w rozwój miasta i inwestycji wspierających gospodarkę oraz biznes. Kluczowym ogniwem w tym gronie byli między innymi lokalni biznesmeni, którzy inwestując w sektor hotelowy oraz gastronomiczny, stworzyli specyficzny klimat Bydgoszczy.

- Ważną pozycję zajmują przedstawiciele nowoczesnych usług dla biznesu. Mieliśmy duże szczęście, że pierwsi menadżerowie zarządzający oddziałami w Bydgoszczy byli otwarci na współpracę z miastem. Uczyli nas tak naprawdę, czym jest ich branża poprzez pokazanie jakiego rodzaju usługi świadczą i jakie mają zasoby kadrowe. Byli także chętni do współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi. Podejmowali również własne inicjatywy – opisywała Edyta Wiwatowska.

Jak przypomniała, dzięki tym zabiegom Bydgoszczy udało się przejść trudną drogę: od miasta, które skromnie i nieśmiało pukało do drzwi największych inwestorów do ośrodka, które już się liczy na mapie nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce.

- Wierzę, że ta współpraca pozwoli nam przezwyciężyć dzisiejszy kryzys. Nasza lokalna specjalizacja jest dzisiaj cennym wyróżnikiem, ponieważ sektor IT obroni się najlepiej w tych trudnych czasach. Automatyzacja i inteligentne rozwiązania w różnych dziedzinach gospodarki będą coraz bardziej potrzebne, więc pracy dla naszych firm nie zabraknie – tłumaczyła Edyta Wiwatowska.

Prezes jednocześnie podkreśliła, że agencja cały czas pracuje nad pozyskaniem kolejnych inwestorów.

- Uważam, że dzisiaj dla pracowników tej branży kluczowe będzie miejsce. Bydgoszcz jako butikowa lokalizacja, czyli duże miasto, ale pozbawione wielu problemów i utrudnień charakterystycznych dla jeszcze większych ośrodków miejskich może przyciągać talenty. Tym bardziej, że nowa strategia rozwoju miasta kładzie duży nacisk na jakość życia – tłumaczyła Edyta Wiwatowska.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient