Charles Montgomery: Miasto szczęśliwe to nie miasto o wysokim PKB. To miejsce, w którym żyje się dobrze

Czy polskie miasta są szczęśliwe? Na co powinni zwracać uwagę deweloperzy przy tworzeniu nowej tkanki miejskiej? I co zrobić, by w miastach nastawionych tylko na turystykę dało się żyć? - to tylko niektóre z pytań, na które w wywiadzie dla PropertyNews odpowiada Charles Montgomery, kanadyjski pisarz i urbanista, autor książki "Miasto szczęśliwe".

Jakie powinno być "miasto szczęśliwe"? Jest jedna recepta?

Charles Montgomery: To przede wszystkim miasto, które zapewnia komfortowe warunki do życia mieszkańcom. Dba o ich zdrowie, poczucie szczęścia i możliwość budowania więzi międzyludzkich. Stwarza okazję do interakcji i zapewnia bezpieczeństwo. Wbrew pozorom to nie miasto o wysokim PKB, ale takie, którego mieszkańcy deklarują, że żyje im się dobrze.

Czy, w Pana ocenie, polskie miasta są szczęśliwe?

Uważam, że jeszcze długa droga przed nimi. Co prawda widzę pozytywne zmiany – budowanie nowych ścieżek rowerowych, wyłączanie ścisłych centrów z ruchu samochodowego czy rosnącą popularność obiektów typu mixed-use. Wiem jednak, że nie brakuje też niepokojących przykładów – zamkniętych osiedli, zakorkowanych ulic, rozbudowywania się przedmieść czy inwestycji spełniających tylko jedną funkcję. Kiedy rozmawiam z Polakami, słyszę też wiele narzekania na stan komunikacji zbiorowej. Aby ludzie zrezygnowali z samochodów na rzecz autobusów, tramwajów, rowerów czy ruchu pieszego, konieczne jest zapewnienie dobrej komunikacji miejskiej.

Na co powinni zwracać uwagę deweloperzy przy tworzeniu nowej tkanki miejskiej?

Przede wszystkim nie można ograniczać się do tworzenia obiektów o wyłącznie jednej funkcji. Należy łączyć mieszkania, usługi, handel, rozrywkę i biura tak, aby przestrzeń była wykorzystywana przez cały czas. Istotne jest także tworzenie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu – otwartych placów, gastronomii, ogrodów społecznych. Lepsze więzi między sąsiadami to większe poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie mieszkańców.

Szczęśliwe miasto to również biznes. Jak połączyć interesy mieszkańców i inwestorów? To w ogóle możliwe?

Tak, to możliwe – jeśli w planowaniu będą brali udział i inwestorzy, i mieszkańcy. To najłatwiejszy sposób na poznanie potrzeb i wypracowanie niezbędnych kompromisów, które pomogą stworzyć dobrze zaprojektowaną przestrzeń. Projektując miejsce dla biznesu, nie można zapominać o lokalnych mieszkańcach. Obiekt nie jest przecież wykorzystywany przez całą dobę, a dodanie do niego funkcji np. rozrywkowych i gastronomicznych będzie wartością dodaną.

