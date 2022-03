Ciche debiuty i głośne rozstania. Podsumowujemy pierwszy kwartał 2022 r. na rynku nieruchomości

W pierwszych miesiącach 2022 r. pisaliśmy m.in. o debiucie Grupy Antczak w sektorze PRS, wejściu do Polski marki Meininger Hotels i International Tenant Representation, czy powrocie Lincoln Property Company. Naszych czytelników zainteresował też artykuł o EC Szombierkach, które kupiła spółka Arche.

W marcu świat skupił się na wojnie w Ukrainie. Bojkot rynku agresora w każdym sektorze stał się numerem jeden. Nasi czytelnicy najchętniej czytali o markach, które w ramach solidarności z Ukrainą opuściły rynek rosyjski. Hitem wciąż jest – sporządzona i aktualizowania przez prof. Jeffrey’a Sonnenfelda z Uniwersytetu Yale – lista wstydu, czyli wykaz firm wciąż działających w Rosji. Przedstawiamy zestawienie najchętniej czytanych artykułów.

Meininger Hotels wchodzi do Krakowa

Meininger Hotels podpisał z firmą Fronton 20-letnią umowę najmu nowego hotelu w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 10. Kompleks składać się będzie z trzech budynków, połączonych w parterze łącznikiem, na dachu którego zlokalizowane zostaną, dwa przestronne tarasy, stanowiące serce kompleksu oraz miejsce spotkań i odpoczynku gości hotelowych.

Otwarcie hotelu zaplanowano w połowie 2023 r. Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta, zaledwie 600 m od Rynku Głównego, około 1 km od Wawelu i dzielnicy Kazimierz oraz około 1,5 km od stacji kolejowej Kraków Główny.

Meininger Hotels to niemiecka sieć hotelowa działająca w unikalnym modelu hoteli hybrydowych, oferujących elastyczne struktury zakwaterowania dostosowane zarówno do potrzeb osób podróżujących indywidualnie, jak i zorganizowanych grup. Wszystkie hotele sieci zlokalizowane są w centrach miast oraz charakteryzują się indywidualnym designem i funkcjonalnościami, takimi jak kuchnia dla gości czy pokoje gier. Sieć liczy obecnie 31 obiekty, oferujące około 4 900 pokoi i ponad 17 400 miejsc noclegowych. Hotele położone są w 21 miastach w Europie, takich jak Amsterdam, Berlin, Monachium, Kopenhaga, Mediolan, Rzym, Paryż oraz Wiedeń. Sieć zabezpieczyła również lokalizację w Warszawie, gdzie swój hotel planuje otworzyć do końca 2023 r.

Lincoln Property Company wznawia działalność w Polsce

Lincoln Property Company ma ambitne plany rozwoju w Polsce. Pierwszy projekt deweloperski Lincoln Property Company w Polsce to biurowiec The Form, który będzie zlokalizowany na warszawskiej Woli, u zbiegu ulic Miedzianej i Pańskiej.

– Jako jeden z najatrakcyjniejszych rynków nieruchomości w Europie, Polska jest dla nas naturalnym miejscem do rozwijania działalności. Intensywnie poszukujemy projektów inwestycyjnych w kilku strategicznych sektorach – biurowym, mix-used i logistycznym, zarówno w zakresie developmentu, jak i asset management. Nasz rozwój w Polsce będzie się koncentrował na innowacjach technologicznych i ESG, a referencją dla poszukiwanych projektów jest nasza inwestycja typu „placemaking” – Station Hill w Reading w Wielkiej Brytanii – zapowiada Damian Grzywacz, dyrektor zarządzający Lincoln Property Company w Polsce.

Dwie spektakularne rozbiórki: Plaza i Atrium

W Krakowie na miejscu galerii Plaza powstanie ok. 40-45 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Wszystkie lokale usługowo-handlowe będą w parterach z wejściem od strony ulicy. Zabudowa terenu po dawnej galerii Plaza prawdopodobnie zostanie rozłożona na etapy, ponieważ na razie nie wiadomo, czy Kraków zaabsorbuje tak dużą podaż biurową od razu.

– W Strabag unikamy lokowania kapitału w leciwe aktywa, dlatego od początku było jasne, że nie kupowaliśmy galerii Plaza, tylko teren, na którym stoi – tłumaczy Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający Strabag Real Estate w Polsce. Firma czeka na pozwolenie na wyburzenie. To nie jedyna rozbiórka, którą planuje deweloper. Wkrótce w Warszawie spotka to też Atrium International przy ul. Jana Pawła II. W obu inwestycjach powstaną biura i hotel.

Grupa Antczak zadebiutuje w segmencie premium apartamentową wieżą w Warszawie

Pierwszy projekt PRS-owy grupa Antczak zrealizuje przy ul. Grochowskiej w Warszawie. Gorącą nowością portfela firmy jest 33-piętrowa wieża Twarda 7, dla której deweloper zdobył już uzgodnienia konserwatorskie. Pomieści ok. 40 apartamentów. Wiele z nich zajmie całe piętra. To nowy wymiar wielkomiejskiej kameralności.

Wieża Twarda 7 powstanie w oparciu o projekt przygotowany przez pracownię JSK Architekci. Jej mieszkańcy będą mieli unikatową panoramę Warszawy dosłownie z każdej strony. Do końca roku portfolio grupy Antczak w sektorze PRS może osiągnąć nawet kilkaset lokali.

W segmencie hotelowym grupa Antczak chce powalczyć o nieoczywiste lokalizacje w silnych ośrodkach regionalnych, w których – pomimo obecności międzynarodowych firm – wciąż brakuje dobrej jakości hoteli sieciowych przeznaczonych dla klientów biznesowych.

Arche o inwestycji w EC Szombierki

EC Szombierki w Bytomiu słusznie są nazywane industrialną katedrą. – Jak człowiek stanie przy jej kominach, to czuje się całkiem maleńki. Nigdy nie widziałem podobnej budowli. Wyliczyliśmy, że cała nasza Cukrownia Żnin zmieściłaby się w największej hali. Zresztą sukces Cukrowni dodał nam odwagi przy zakupie elektrociepłowni, gdy już wpadłem na pomysł uruchomienia w niej kreatywnej uczelni wyższej. Prowadzimy rozmowy na ten temat m.in. z firmą, która zatrudnia 300 tys. osób na całym świecie – zdradza Władysław Grochowski, prezes zarządu Arche.

W EC Szombierkach mieszkań w ogóle nie będzie. Na pewno sprawdzi się hotel, może niewielkie akademiki, galeria sztuki i centrum kulturalno-kongresowe, ponieważ wielkie hale doskonale się nadają do organizowania dużych wydarzeń.

Arche chciałoby, żeby można było jakoś połączyć elektrociepłownię z pobliskim osiedlem w Bobrku, tzw. Nową Kolonią Robotniczą, bo to niesamowite miejsce, które warto pokazać ludziom .

Co będzie w wieży zegarowej i w trzech kominach? Trochę za wcześnie na takie deklaracje, ale te budowle mają olbrzymi potencjał – na przykład w kominach mogłyby powstać dwupoziomowe apartamenty. Tak wielkie są to obiekty.

ITRA Global wchodzi do Polski

Spółka International Tenant Representation Polska będzie reprezentować wyłącznie najemców na rynkach: biurowym, magazynowym i handlowym. Zespoły doświadczonych doradców będą rozwijać działalność w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu. Na czele firmy stanął Artur Sutor, który posiada 20-letnie doświadczenie w reprezentacji najemców powierzchni biurowych. Pracował m.in. w Cushman & Wakefield, Knight Frank, a ostatnio w Cresa Polska, której był współzałożycielem i partnerem.

– Ostatnie zmiany wśród firm doradczych, spowodowane przez konsolidacje dużych globalnych organizacji, pozostawiły lukę na polskim rynku nieruchomości. Obserwuję go od wielu lat i widzę, jak świadomość najemców rośnie. Potrzebują bezstronnej obsługi oraz wsparcia doradców, którym nie grozi konflikt interesów, wynikający z reprezentowania przez ich firmy także konkretnych deweloperów czy właścicieli budynków. Sam głęboko wierzę w potrzebę transparentnych relacji, dlatego razem z moim zespołem nawiązaliśmy współpracę z renomowanym partnerem ITRA Global – mówi Artur Sutor.

Leroy Merlin planuje ekspansję w Rosji

Leroy Merlin Polska wstrzymuje współpracę z rosyjskimi i białoruskimi dostawcami, ale nie tylko nie opuszcza Rosji, a planuje w niej ekspansję.

„Leroy Merlin i wszystkie nasze 112 sklepów w Rosji działają normalnie. Nie planujemy żadnych zmian” – miał powiedzieć cytowany przez Tass rzecznik prasowy firmy w komunikacie z 2 marca.

O całej sprawie zrobiło się jednak głośno w Polsce dopiero w piątek 11 marca. To wtedy zareagowali internauci, zalewając media społecznościowe głosami sprzeciwu, deklaracjami bojkotu sieci oraz memami potępiającymi sytuację.

Tymczasem władze polskiej centrali opublikowały 3 marca oficjalny komunikat, w którym zadeklarowały wstrzymanie współpracy z dostawcami z Rosji i Białorusi.

– Dotychczasowa współpraca, z dostawcami z Rosji i Białorusi, miała charakter marginalny, jednakże decyzja o wstrzymaniu współpracy ma dla nas wymiar symboliczny. Najlepszą rzeczą jaką możemy w tej chwili zrobić to okazać solidarność z ofiarami tego konfliktu oraz przeznaczyć realne i materialne wsparcie wszystkim poszkodowanym. W związku z tym, całkowity dochód ze sprzedaży wszystkich produktów pochodzenia białoruskiego bądź rosyjskiego, które jeszcze znajdują się na półkach sklepowych, będzie w całości przekazany na rzecz potrzebujących, zarówno w Polsce jak i w Ukrainie. W tym celu Leroy Merlin Polska w trybie natychmiastowym przeznacza milion złotych na wsparcie materialne i finansowe obywateli Ukrainy. Jest to jedynie pierwszy etap działań pomocowych – mówi Krzysztof Kordulewski, dyrektor generalny Leroy Merlin Polska.

Pracę w Rosji kontynuują także Auchan i Decathlon, należące do tego samego holdingu.

Auchan, Spar, Leroy Merlin, Accor, Ecco… Ukraina wzywa kolejne koncerny do opuszczenia Rosji

– Jest kilka wielkich firm, które nie wyszły jeszcze z Rosji: sieci handlowe Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, produkty motoryzacyjne Pirelli i Bridgestone Tires, hotele Accor i Intercontinental. W dziedzinie inżynierii mechanicznej jest to: OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic. Wśród kosmetyków i towarów pokrewnych: Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo. Produkty tytoniowe Philip Morris. Przemysł spożywczy i restauracje: Papa John's i Kellogg's. Banki: Raiffeisen Bank, OTP Bank, City Group, Societe Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo – wymienił minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Minister argumentował, że opuszczenie rosyjskiego rynku ma swoje podstawy zarówno moralne, jak i pragmatyczne: „nikt nie chce być kojarzony ze zbrodniarzami wojennymi, a rosyjska gospodarka szybko zbliża się ku upadkowi”. Przypomniał, że Rosjanie rozważają nacjonalizację zagranicznych aktywów.

Szef dyplomacji stwierdził także, że należy zbojkotować te firmy, które zdecydują się pozostać w Rosji. Wezwał również do zamknięcia światowych portów przed rosyjskimi statkami.

LPP zawiesza działalność w Rosji. Ma tam prawie pół tysiąca sklepów

Nike, TJ Maxx, Accenture, Generali – to tylko część firm, która nie chce już prowadzić swoich biznesów w Rosji, w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie. Teraz taką decyzję podjęła też polska firma odzieżowa LPP SA, właściciel takich marek jak Reserved czy Mohito. Rosja to drugi największy rynek dla LPP. Firma ma tam prawie pół tysiąca sklepów i centrum dystrybucyjne.

„Zarząd LPP, uwzględniając ograniczenia nałożone na Rosję przez UE, podjął decyzję o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji, w tym w szczególności: zatrzymaniu rozwoju marek LPP w Rosji oraz zatrzymaniu dostarczenia towarów handlowych do Rosji. Wyżej opisane działania będą wdrażane sukcesywnie, przy uwzględnieniu ograniczeń operacyjnych” – czytamy w komunikacie LPP.

LPP to polski producent odzieży, który zarządza pięcioma markami: Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay. Firma ma sieć ponad 2000 salonów i tworzy miejsca pracy dla 27 tys. pracowników w biurach i strukturach sprzedaży, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Hamburgu, Szanghaju, Pradze, Kijowie i Budapeszcie.

Accenture wychodzi z Rosji. 2,3 tys. ludzi straci pracę

Accenture poinformowało w oficjalnym oświadczeniu o zakończeniu wieloletniej działalności w Rosji. Globalna firma konsultingowa przekazała również 5 mln dolarów na pomoc Ukraińcom.

"Accenture staje po stronie obywateli Ukrainy oraz rządów, firm i osób prywatnych na całym świecie wzywających do natychmiastowego zaprzestania bezprawnego i przerażającego ataku na obywateli Ukrainy i ich wolność" – czytamy w oświadczeniu firmy.

Firma podziękowała 2300 pracowników za wieloletnią pracę i zapowiedziała, że zapewni im wsparcie. Jednocześnie Accenture zadeklarowało pomoc na rzez Ukrainy.

Firma angażuje się m.in. w pomoc w zakwaterowaniu członków rodzin, którzy opuszczają Ukrainę. Accenture przekazało także 5 mln dolarów organizacjom charytatywnym, niosącym pomoc na Ukrainie i uchodźcom na terenie Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier i Czech.

Rafał Sonik buduje Centrum Pomocy Ukrainie w PPP. To model specyficzny, bo wojenny

Charytatywny startup Sonika ekspresowo organizuje centra pomocy uchodźcom z Ukrainy, głównie w miejskich pustostanach. – Będziemy też adaptować opuszczone biurowce i galerie handlowe, ale to trochę potrwa, bo trzeba te nieruchomości przygotować na przyjęcie uchodźców – tłumaczy Rafał Sonik, prezes Gemini Holding. Na „zasiedlenie” czeka w Krakowie m.in. galeria Plaza i dawne Tesco na Kapelance, które Echo obiecało udostępnić.

W opuszczonym szpitalu na Kopernika w Krakowie ekipa Sonika uruchomiła centrum pomocy w 20 godzin. Miało być otwarte 10 marca w czwartek, ale już 9 marca w środę przyjęto 100 osób.

We wszystkich oddziałach Centrum Pomocy Ukrainie wszystko jest za darmo. Za nic od nikogo nie bierze się ani grosza. Działa m.in. internet i stanowiska komputerowe, a Answear.com ustawia butiki z nowymi ubraniami, w których każdy może sobie wybrać potrzebne rzeczy. Baza zaopatrzeniowa centrum mieści się w krakowskim magazynie 7R, który zajmuje Answear.com. Obie firmy wygospodarowały 2 tys. mkw. Przechowywane są tam towary od darczyńców instytucjonalnych z Polski i z Europy.

Niedziela handlowa dla uchodźców

O otwarcie sklepów w niedziele w województwie podkarpackim i lubelskim ze względu na falę uchodźców z Ukrainy zaapelowała szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Jak przyznała, jest w kontakcie z Głównym Inspektor Pracy Katarzyną Łażewską-Hrycko.

W efekcie rząd zmienił przepisy dotyczące handlu w niedziele w taki sposób, aby niepotrzebne było powołanie się na klauzulę generalną. Rzecznik rządu Piotr Müller wytłumaczył: otwarcie sklepu w niedzielę na terenie woj. lubelskiego czy podkarpackiego dla ludzi, którzy uciekają przed wojną, jest ratowaniem większego dobra.

Handel solidarny z Ukrainą

Rafał Brzoska, prezes InPostu napisał na Linkedinie: „Kochani odpalamy jako InPost dodatkową akcję. Widzimy, że w wielu miejscach w kraju organizowane są zbiórki żywności i odzieży i innych potrzebnych materiałów dla przybywających uchodźców z Ukrainy. Problemem jest transport z miejsc zbiórek na wschód Polski. Oddajemy się do dyspozycji z naszą flotą transportową, by taki transport zapewnić”.

Do apelu o solidarność z napadniętą przez Rosję Ukrainą dołączyły inne firmy.

Biedronka udziela Ukraińcom bezzwrotnych zapomóg losowych i pracuje nad uproszczoną ścieżką zatrudniania członków rodzin pracowników. Lidl przekazuje ponad 1mln zł wsparcia produktowego, a Żabka wysyła na granicę kanapki, wodę i przekąski.

Budynki w całej Polsce, w geście solidarności z Ukrainą, zaświeciły na żółto i niebiesko

W czwartek 24 lutego nad ranem Rosja zaatakowała Ukrainę. W całej Polsce odbyły się demonstracje sprzeciwu wobec barbarzyńskiej napaści. Wiele monumentalnych budynków rozbłysło po zmroku żółto-niebieską poświatą w geście solidarności.

We Wrocławiu – Hala Stulecia, w Warszawie – Pałac Kultury i Nauki, a w Gdańsku – najwyższa w mieście Olivia Star w Olivia Business Centre. Ekrany wind w budynku również miały kolor żółto-niebieski. Barwy narodowe Ukrainy zastąpiły czerwone serce wyświetlane na co dzień na fasadzie biurowca. To symbol akcji „Razem Możemy Więcej”, której celem jest wsparcie wszystkich walczących z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.