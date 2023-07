Czy to dobry czas na uruchamianie kompleksu konferencyjnego i czy jest popyt na takie usługi w Krakowie pytamy Sarę Lamik, dyrektor nowo otwartego Centrum Konferencyjnego Fabryczna 13 w Krakowie.

Budynki wchodzące w skład Fabrycznej 13 w Krakowie powstały w latach 30. ubiegłego wieku.

Krakowskie Centrum Konferencyjne Fabryczna 13 to całkowicie nowa, licząca 2200 mkw. przestrzeń.

Kompleks na Fabrycznej 13, oprócz CKF_13, obejmuje hotel, centrum fitness, muzeum i sześć restauracji.

Budynki wchodzące w skład Fabrycznej 13 w Krakowie powstały jeszcze przed II wojną światową, w latach 30. XX wieku. Początkowo znajdowała się tu Wytwórnia Wódek, później Destylarnia Polmos, która w 2010 roku zakończyła działalność w tej lokalizacji. Zniszczonej i nieużytecznej wcześniej przestrzeni pofabrycznej Grupa INTER-BUD postanowiła nadać zupełnie nowe oblicze.

Tak powstał koncept Fabryczna City – miasto w mieście, w którego ramach stworzono Fabryczną 13, czyli kompleks usługowo-rekreacyjny. Oprócz Fabrycznej 13 na działce znajduje się kompleks biurowy klasy A – Fabryczna Office Park oraz część mieszkaniowa.

CKF_13 Centrum Konferencyjne Fabryczna to całkowicie nowa przestrzeń. Jaki mają Państwo plan na jej wykorzystanie?

Sara Lamik, dyrektor Centrum Konferencyjnego Fabryczna 13 w Krakowie: Centrum Konferencyjne Fabryczna to przestrzeń wielofunkcyjna. Od momentu uruchomienia, z początkiem grudnia zeszłego roku, mieliśmy już przyjemność gościć bardzo różnorodne wydarzenia. Od konferencji naukowych, poprzez duże i małe imprezy firmowe, szkolenia, bankiety, konferencje prasowe, aż po wydarzenia dla szerokiej publiczności takie jak Krakow Fashion Week. Nasza oferta skierowana jest także do klienta indywidualnego, który organizuje prywatne eventy takiej jak wesela, studniówki czy jubileusze.

CKF13. Fot. Bartek Dziedzic

Nie obawiacie się, że inflacja, wysokie stopy procentowe, koszty energii, będą hamować rozwój CKF_13?

Po dotychczasowym zainteresowaniu widać wyraźnie, że jest duże zapotrzebowanie na obiekt taki jak nasz, czyli mamy już swoje ugruntowane miejsce na rynku. Tempo rozwoju zawsze zależne jest od aktualnej sytuacji gospodarczej, ale nie obawiamy się, że nasz rozwój zostanie zahamowany.

Centrum Konferencyjne Fabryczna w Krakowie. Fot. Bartek Dziedzic

Jesteśmy częścią dobrze przemyślanego nowoczesnego – choć posiadającego długą historię – budynku. W trakcie budowy zostało zastosowanych sporo rozwiązań proekologicznych optymalizujących zarazem koszty eksploatacji. Na dachach obiektu znajduje się instalacja fotowoltaiczna. Energia elektryczna produkowana ze słońca w całości zużywana jest na potrzeby obiektu i ogranicza pobór energii z sieci przesyłowej. Posiadamy także instalację odzysku energii w centralach wentylacyjnych i okapach kuchennych. Są one wyposażone w wysokosprawne wymienniki ciepła pozwalające na odzysk energii z powietrza wywiewanego. Odzyskane ciepło/chłód również znacząco ogranicza zużycie energii w budynku. To dwa przykłady z wielu.

CKF w Krakowie. Fot. Mat. pras.

Jakie obłożenie macie obecnie?

Duże. Od 7 grudnia do połowy czerwca zrealizowaliśmy 130 wydarzeń, w których brało udział około 12 000 uczestników. Oczywiście w naszej branży występuje mocna sezonowość, która ma wpływ na różnice w obłożeniu poszczególnych miesięcy. Przełom roku to imprezy korporacyjne, wigilie firmowe i podsumowania roku. Marzec-czerwiec i wrzesień-listopad to czas bardzo pracowity. Niemal codziennie w CKF_13 odbywają się duże konferencje, kongresy, targi i szkolenia.

Z kolei wakacje to wydarzenia kulturalne i prywatne imprezy okolicznościowe. Mamy też sporo zapytań i rezerwacji na rok przyszły i kolejne lata.

Centrum Konferencyjne Fabryczna 13. Fot. Mat. pras.

Jak wygląda współpraca między CKF_13 a hotelem Mercure Kraków Fabryczna City?

Znakomicie. Jesteśmy zlokalizowani pod jednym adresem, więc część klientów nie ma nawet świadomości, że jesteśmy niezależnymi od siebie podmiotami. Niektórych klientów ze sobą współdzielimy. Nasze oferty są wobec siebie mocno komplementarne. Zdarza nam się sprzedawać usługi w pakiecie, co jest dużym ułatwieniem dla organizatorów różnego typu wydarzeń.

CKF_13. Fot. Mat. pras.

Czy w planach jest rozwój kompleksu konferencyjnego?

Cały czas rozwijamy się, tworząc wspólnie z naszymi klientami nowe, często nietypowe, projekty m.in. łączące sale CKF_13 z pasażem lub muzeum w jedną dużą przestrzeń eventową. Wraz z partnerami tworzymy dedykowane oferty na różne typy wydarzeń.