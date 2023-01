Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska jako całość jest bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania, ale inwestorzy na świecie o tym nie wiedzą - uważa Robert Moritz, prezes zarządu spółki ALTA.

Robert Jacek Moritz, prezes zarządu spółki ALTA , twórca Miasteczka Siewierz Jeziorna będzie panelistą sesji Property Forum Śląsk "City Talk – Miasta potrzebują nieruchomości. Deweloperzy potrzebują terenów. Co i gdzie budować w Śląsku?"

Na razie Śląsk traci mieszkańców i konkurencyjność. Katowice wypadły z pierwszej dziesiątki miast w Polsce. To są negatywne trendy, więc trzeba działać - mówi Robert Jacek Moritz, prezes zarządu spółki ALTA, twórca Miasteczka Siewierz Jeziorna.

Czy można dzisiaj, po 15 latach mówić o Miasteczku Siewierz Jeziorna jako o pierwszym zrównoważonym 15-minutowym miasteczku w Polsce? Przypomnę, że jeszcze kilka lat temu można było usłyszeć, że jest to utopijne miasteczko in the middle of nowhere, jak mówią Anglicy.

Robert Moritz, prezes zarządu spółki ALTA: Oczywiście, mam nadzieję, że już nikt nie mówi o utopii. Idea jest taka, by rzeczywiście w 15 minut wszędzie dojść na piechotę. Na razie wystarczy pięć minut, ale jeszcze trwa budowa. Dopiero jedna szósta całego założenia jest gotowa.

Od kilku lat cały rynek nieruchomości mówi o zrównoważonym rozwoju. Czy ta idea dociera także do mieszkańców, klientów firm deweloperskich? Może wraz ze wzrostem świadomości macie więcej klientów, którzy chcą zamieszkać w takiej właśnie przemyślanej dzielnicy?

Na pewno ta świadomość dojrzała. Jednak trzeba podkreślić, że takie zrównoważone dzielnice-miasta to nie są łatwe projekty, ponieważ trzeba pogodzić różne dylematy. Na przykład wszyscy chcą, żeby samochody jeździły wolniej, ale progi spowalniające ruch nie są najlepszym rozwiązaniem, bo potęgują hałas i generują więcej spalin. Zatem z jednej strony samochód jest potrzebny, a z drugiej szkodzi. Dlatego trzeba szukać równowagi i zdrowego rozsądku. Na pewno ulice muszą być wąskie i bezpieczne. Nie można oczywiście rezygnować z parkingów, ale należy promować transport zbiorowy. Na szczęście Miasteczko Siewierz Jeziorna za rok będzie miało połączenie kolejowe z Katowicami. Chcemy uruchomić też wahadłowe połączenie autobusem elektrycznym z przyszłą stacją kolejową.

Podczas organizacji Światowego Forum Miejskiego ONZ, zagraniczne media nazywały Katowice „małym miastem”. Tymczasem przecież Śląsk jest kilkumilionową metropolią i ponadgranicznym centrum przemysłowym. Wygląda na to, że to najlepiej chroniona tajemnica w Europie - tłumaczy Robert Moritz, prezes zarządu spółki ALTA.

Miasteczko Siewierz Jeziorna w ogóle się nie reklamuje, a na brak zainteresowania nie narzeka. Wystarcza poczta pantoflowa. To dobrze świadczy o projekcie, choć w dzisiejszych czasach to trochę zaskakujące, że w ogóle tak się da prowadzić biznes.

W reklamach jest bardzo dużo fałszywych obietnic. My stawiamy na osobiste doświadczenia. U nas mieszka już ponad tysiąc osób. Mają znajomych i krewnych, którym opowiadają o naszym osiedlu. Dzięki temu na przykład mieszka u nas czteropokoleniowa rodzina. Reklama służy do zwiększania sprzedaży, a u nas ona rośnie dzięki dobrym opiniom mieszkańców.

Idea 15-minutowych miast, powiązana z rewitalizacją i tworzeniem obiektów typu mixed use jest trendem rozwojowym. Obiektów z pewnością będzie przybywać. A jak jest dzisiaj? Czy na Śląsku dostrzega pan może podobne do Miasteczka Siewierz Jeziorna założenia?

Na pewno warto wyróżnić realizowane przez Millenium Bażantowo. Sądzę, że jest to najlepszy projekt na Śląsku. Oczywiście deweloper rozpoczął realizację tego samowystarczalnego miasta w mieście znacznie wcześniej niż my w Siewierzu. Nie ukrywam, że to nie jest przypadek, że w zeszłym roku Millenium dołączyło do naszego projektu i buduje swoje domy również w Miasteczku Siewierz Jeziorna.

Podobnie jak kilku innych deweloperów. Rozumiem, że bez funkcji masterdewelopera, którym jest spółka ALTA, do projektu mógłby się wkraść chaos?

Oczywiście, rola masterdewelopera jest kluczowa. Gdy go nie ma, tę funkcję powinno pełnić miasto. Jednak dla samorządu to może być bardzo trudne zadanie, bo urzędnicy muszą się posługiwać przede wszystkim procedurami. Tymczasem w takich projektach trzeba czasem używać miękkich argumentów, co łatwiej przychodzi deweloperowi.

Budowa Miasteczka Siewierz Jeziorna ma się zakończyć w 2025 r., ale już szukacie gruntów pod kolejną taką realizację. Jaki potencjał ma pod tym względem Śląsk?

Miasteczko Siewierz Jeziorna powstaje na 120 hektarach. Budowa będzie trwała wiele lat. Rzeczywiście rozważamy kolejne realizacje. Uważamy, że minimalny rozmiar działki to 30 hektarów. Takich miejsc na Śląsku jest bardzo dużo. Zwiedziliśmy kilkanaście miast Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Potencjał jest olbrzymi. Wszystkie te lokalizacje wymagają szczegółowej analizy i zbadania tego, co jest potrzebne mieszkańcom Śląska, żeby wreszcie przestali go opuszczać.

Czy to nie jest zadanie samorządu?

Oczywiście. Potrzebna jest strategia z jasno wytyczonymi celami. Ważne, żeby ludzie nie mieszkali na Śląsku mimo wszystko, lecz dlatego, że tego chcą. To jest bardzo trudne zadanie. Myślę, że przedsiębiorcy są na to gotowi.

Czy Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska może w tym pomóc?

Jej rola jest kluczowa. Metropolia jako całość jest bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Problem polega na tym, że o tym potencjale nie wiedzą inwestorzy na świecie. Podczas organizacji Światowego Forum Miejskiego ONZ, zagraniczne media nazywały Katowice „małym miastem”. Tymczasem przecież Śląsk jest kilkumilionową metropolią i ponadgranicznym centrum przemysłowym. Wygląda na to, że to najlepiej chroniona tajemnica w Europie. To bardzo negatywnie wpływa na rozwój. Jednocześnie, warto podkreślić, że nie chodzi tylko o nowe obiekty, ale również, albo przede wszystkim o zmianę tego, co już jest. Na razie Śląsk traci mieszkańców i konkurencyjność. Katowice wypadły z pierwszej dziesiątki miast w Polsce. To są negatywne trendy, więc trzeba działać. Moim zdaniem Śląsk jest najważniejszym ośrodkiem miejskim w Polsce z nieprawdopodobnym potencjałem. Pytanie, w którą stronę pójdzie jego transformacja.