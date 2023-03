Nieruchomości są stabilnym sektorem, który daje przychód zabezpieczony indeksacją. Dlatego część pieniędzy, która odpłynęła z rynku, niebawem do niego wróci - ocenia Tomasz Buras, szef Savills Polska.

Od 14 do 17 marca w Cannes trwają targi MIPIM. To jedna z największych imprez ściągających inwestorów (i nie tylko) z całego świata. Savills Polska jest na miejscu, a my rozmawialiśmy tuż przed ich wyjazdem o sytuacji rynku globalnego.