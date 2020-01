Czy branża nieruchomości powinna obawiać się zmian na rynku pracy?

Konrad Płochocki, fot. Sandra Szpigiel









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 29 sty 2020 14:37

2019 rok miał pogłębiać deficyt kadrowy rodzimych pracowników oraz mijać pod znakiem odpływem imigrantów do Niemiec, Czech, czy Słowacji. Spadek migracji zarobkowej, wzrost stawek wynagrodzeń - to główne tendencje na polskim rynku pracy. O to czy 2020 rok przyniesie zmiany, które mogą zagrozić rynkowi nieruchomości pytamy Konrada Płochockiego, dyrektora Polskiego Związku Firm Deweloperskich