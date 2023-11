Sieć całodobowych klubów fitness CityFit w ubiegłym roku wprowadziła nowy koncept biznesowy CityFit Blue oparty na modelu franczyzowym. To jakość z wielkich siłowni dużych miast przeniesiona na grunt mniejszych miejscowości.

W przypadku CityFit Blue franczyza to stały i mocny biznes.

CityFit Blue to kluby o powierzchni od 800 mkw. do 1100 - 1200 mkw.

Kluby najchętniej otwierane są w centrach handlowych i retail parkach.

Marek Pera. Fot. Mat. pras.

Czym charakteryzuje się franczyza w branży fitness?

Marek Pera, Franchise Manager CityFit: Zainteresowanie zdrowym stylem życia, kondycją fizyczną i zdrowiem psychicznym w Polsce rośnie, co sprzyja rosnącemu popytowi na usługi branży fitness. W sektorze tym istnieje konkurencja między różnymi dostawcami usług, takimi jak kluby fitness, siłownie czy studia treningu personalnego, co wymaga stałego dostosowywania oferty do potrzeb klientów.

W przypadku CityFit franczyza jest to stały i mocny biznes. Budowaliśmy ją na podstawie doświadczeń, które zebraliśmy przy otwieraniu poprzednich dwudziestu trzech klubów sieci CityFit.

Od czerwca 2022 r. uruchomiliśmy kolejne trzy w formule CityFit Blue, zaprojektowanej właśnie z myślą o franczyzie. Są to kluby o powierzchni od 800 mkw. do 1100 – 1200 mkw. Franczyza pozwala nam znacznie zwiększyć potencjał rynku, na którym możemy się pojawić, ponieważ duże kluby zarezerwowane są głównie dla największych miast wojewódzkich, a tutaj pojawia się możliwość otwierania klubów w mniejszych miejscowościach, od ok. 50 tys. mieszkańców.

City Fit Blue. Fot. Mat. pras.

Gdzie najchętniej otwierają się kluby CityFit Blue?

Bazując na doświadczeniu, jakie zdobyliśmy na budowaniu całej sieci, najlepiej sprawdzają się lokale zlokalizowane w centrach handlowych, retail parkach. Są to miejsca bardzo dobrze skomunikowane, z dostępnymi parkingami, posiadające już swoich klientów. Dlatego w takie lokalizacje celujemy.

CityFit Blue Bydgoszcz Fordon. Fot. Mat. pras.

Czy dziś fitness to dobry pomysł na biznes?

W pandemii, poza branżą medyczną, trudno znaleźć dobry biznes. Ten czas wykorzystaliśmy jednak, aby przygotować się do nowych realiów. Po pandemii widzimy dużą zmianę w zachowaniu społeczeństwa. Ludzie bardziej dbają o zdrowie, co jest świetnym prognostykiem dla naszej branży. Obecnie mamy dużo więcej ćwiczących w klubach. Jeżeli będziemy szli w kierunku rynków zachodnich, to nasz rynek powinien się rozszerzyć praktycznie dwukrotnie, miejmy nadzieję w jak najkrótszym czasie. Jako CityFit opracowaliśmy nowe koncepcje i dlatego już po zakończeniu pandemii mogliśmy szybko otwierać nowe kluby.

Czym CityFit wyróżnia się na tle konkurencji?

Mamy dużo rozwiązań, które pomagają nam jak najlepiej zarabiać na każdym metrze kwadratowym. Pomimo tego że powierzchniowo zmniejszamy kluby, to naszym celem jest, aby jak najlepiej spożytkować każdy metr kwadratowy, by pracował na siebie. Mamy kilka takich innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest sala fitness, która w momencie, gdy nie prowadzimy zajęć fitness, staje się integralną częścią strefy funkcjonalnej. To pozwala nam wygenerować jak najwięcej przestrzeni i poprawić komfort ćwiczeń.

Klub City Fit Blue. Fot. Mat. pras.

W jakich miastach szukacie możliwości rozwoju?

Takich możliwości szukamy przede wszystkich w średnich miastach, powyżej 50 tys. mieszkańców. Teraz otwieraliśmy nasze kluby w Puławach i w Siedlcach. Ale nie jest to jedyny rynek, który nas interesuje. Mamy też otwarcia w większych miastach. Trzeci klub, który otworzyliśmy w formule Blue, pojawił się w Bydgoszczy. Oznacza to, że kluby Blue nadal mogą być uzupełnieniem oferty w dużych miastach, w satelitarnych lokalizacjach.

Otwarcie City Fit Blue. Fot. Mat. pras.

Jakie warunki musi spełniać lokal, abyście mogli otworzyć w nim swój klub fitness?

Powierzchnia lokalu powinna wynosić 800 – 1200 mkw. Lokal musi spełniać określone parametry techniczne. Nasza branża wymaga m. in. odpowiedniej nośności stropów czy wysokości pomieszczeń. Większość instalacji zaczyna się u nas od 3 metrów, bo jest to bezpieczna dla nas wysokość, aby można było wejść tam z każdym sprzętem. Musimy tak zaaranżować lokal, aby linia lamp, wentylacje czy instalacje znajdowały się powyżej 3 metrów.

CityFit Blue Puławy. Fot. Mat. pras.

Musimy mieć też dostęp do lokalu w dniach i godzinach, w których galerie handlowe są nieczynne, np. w niedziele. Kluby CityFit Blue działają codziennie, także w święta: w godzinach 6.00 – 23.00 w tygodniu, a w godzinach 8.00 – 20.00 w weekendy. Klient zawsze musi mieć wygodny dostęp do klubu oraz parkingu.

Gdzie w najbliższym czasie możemy spodziewać się otwarć klubów City Fit Blue?

Negocjujemy kilka nowych lokalizacji, jednak dopóki nie mamy podpisanej umowy, to nie mówimy gdzie, żeby nie rozbudzać nadziei i nie mieć zawodów wśród lokalnej społeczności. Mówiąc obrazowo, będą to otwarcia od morza prawie do Tatr. W 2024 roku planujemy kilka otwarć zarówno w formule Blue, jak i w formuje klasycznej CityFit

CityFit Blue Puławy. Fot. Mat. pras.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby stać się franczyzobiorcą City Fit Blue?

Nasza franczyza jest skierowana do kilku typów potencjalnych franczyzobiorców. Pierwszym są osoby, które chcą otworzyć sprawdzony, mocny biznes i prowadzić go z nami – mają wymagany kapitał początkowy, ale nie posiadają lokalu czy doświadczenia. Wtedy my pomagamy od A do Z: w poszukiwaniu lokalu, negocjacjach, poprowadzeniu klubu od punktu zero do otwarcia i dużo dłużej. Możemy rozpocząć rozmowy już od kwoty 600 tys. zł wkładu własnego. Mamy też osoby, które posiadają swoje lokale i szukają pomysłu, aby je skomercjalizować. Wtedy kluczowa staje się analiza posiadanej nieruchomości i dopiero działamy dalej. Są też osoby, które prowadzą już swój klub fitness i nie do końca mają pomysł na to, jak się rozwijać. My wtedy służymy naszym doświadczeniem, umiejętnościami i pomagamy wcielić ten klub do naszej sieci pod marką CityFit Blue.