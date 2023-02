- Mamy tylko chwilowe problemy, chwilowy zastój w inwestycjach prywatnych czy w mieszkaniówce. Ale i tu rysują się ciekawe perspektywy - mówi portalowi wnp.pl członek rady nadzorczej Budimeksu.

- Polska dopiero stoi przed szansą związaną z reindustrializacją Europy, skróceniem, regionalizacją łańcuchów dostaw, trendem polegającym na tym, by produkować bliżej rynków zbytu – mówi Dariusz Blocher. - Ten proces na naszym kontynencie już się rozpoczął, ale by nabrał większej skali, najpierw musi skończyć się wojna w Ukrainie – dodaje przedstawiciel Budimeksu.

- W Europie Zachodniej sytuacja jest inna, bo tam infrastrukturę już zbudowano, większość potrzebnych obiektów infrastrukturalnych już powstało, więc konieczne są tylko remonty, modernizacje czy wymiana starego obiektu na nowy. To dlatego budownictwo rośnie w krajach zachodniej Europy w dość wolnym tempie - od 0,5 proc. do 2 proc. rocznie.

Skutki inflacji

Dariusz Blocher zaznacza, że koszt pieniądza jest ważny, ale tylko dla pewnych obszarów budownictwa, np. dla budownictwa mieszkaniowego, bo klienci ze względu na drogi kredyt kupują o wiele mniej mieszkań.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeśli ryzyko zapaści na rynku mieszkaniowym będzie się zwiększać, to budownictwo mieszkaniowe stanowi 12-13 proc. całego sektora budownictwa w Polsce. Reszta to głównie budownictwo infrastrukturalne. Podobnie jest w całej Europie, gdzie większość budownictwa to też budownictwo publiczne, finansowane ze środków państwowych, związane z szeroko rozumianą infrastrukturą. Dlatego ewentualna zapaść w tylko w polskim sektorze mieszkaniowym nie zaszkodzi bardzo całej branży.

W innych krajach większy wpływ na koszty budownictwa ma sama inflacja, niż stopy procentowe. tak jest w Wielkiej Brytanii, gdzie drastycznie rosną koszty budowania. W Hiszpanii jest bardziej stabilnie, ale tam – jak się mówi – „wszystko już zostało zbudowane” i z tego powodu skala budownictwa jest mniejsza. Choć wciąż się buduje np. obiekty mieszkaniowe w miejscowościach wypoczynkowych - zaznacza Dariusz Blocher.

Im dalej od wojny, tym pewniejsi inwestorzy

- Jeśli chodzi o inwestorów prywatnych, globalnych, to im dalej jesteśmy od granicy frontowej, czyli od granicy z Ukrainą, tym bardziej są oni skłonni do inwestowania. Bo nie ma pewności, czy ta wojna nie rozleje się dalej, na kraje ościenne, tego nie da się wykluczyć. W Polsce do tego dochodzi jeszcze wysoka inflacja, brak funduszy z KPO - zaznaczył i dodał, że wpływ na dzisiejsza sytuacje ma także odpływ dużej części pracowników oraz zerwane łańcuchy dostaw.

- Przedtem nie było takich sytuacji. Poprzednie kryzysy były bardziej punktowe, skupione w jednym obszarze, tak jak kryzys finansowy. A teraz kryzys rozlewa się na wszystko. To są ciekawe czasy dla biznesu, ale nieprzewidywalne.

Ta cała niepewność, wszystkie elementy razem złożone, przy nierozpoczętej jeszcze nowej perspektywie finansowej UE sprawiają, że w naszym kraju inwestycji jest na razie trochę mniej - wyjaśnił Dariusz Blocher.

Zaznaczył jednak, że te problemy powodują chwilowy zastój w inwestycjach prywatnych czy w mieszkaniówce. - Ale i przed mieszkaniówką rysują się ciekawe perspektywy. Polska doświadcza bardzo dużego napływu imigrantów, więc brakuje u nas mieszkań na wynajem. Z drugiej jednak strony polityka mieszkaniowa państwa jest niedookreślona, nie rozstrzyga do końca, czy mamy wspierać budownictwo własnościowe, czy czynszowe. Choć wydaje się, że bardziej promuje budownictwo własnościowe - zauważył były szef Budimexu i dodał: - Moim zdaniem jednak powinniśmy mieć większy profesjonalny rynek najmu mieszkań.

Perspektywy dla branży budowlanej

Były szef Budimeksu podkreślił także, że polska branża budowlana nie jest dziś w stanie zaspokoić olbrzymich potrzeb infrastrukturalnych w kraju.

- Trzeba wiec gromadzić zasoby. W ciągu najbliższych 10 lat na różnego rodzaju projekty infrastrukturalne w Polsce planuje się wydać bilion złotych, czyli po 100 mld zł rocznie.

Jednocześnie, jak przewiduje rozmówca portalu wnp.pl, w Europie Zachodniej, przy obecnie stabilnych już cenach, nie będzie ani gwałtownych wzrostów, ani dużych spadków. Natomiast w Polsce w obszarze budownictwa mieszkaniowego spodziewam się dalszego spadku. Załamania tego rynku jeszcze nie odczuliśmy, bo realizowaliśmy te projekty, które były wcześniej rozpoczęte i sprzedane. - Spadek liczby budowanych mieszkań będzie dwucyfrowy, choć może pod koniec roku nastąpi lekkie odbicie - dodał.