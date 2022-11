Obecna sytuacja geopolityczna zdestabilizowała rynek energii. Rosnące ceny prądu dotykają m.in. nieruchomości. Istniejące budynki odpowiadają za blisko 55 proc. zużycia całej energii elektrycznej przez sektor budowlany na świecie. Są również odpowiedzialne za ponad 35 proc. emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a blisko 75 proc. z funkcjonujących w Unii Europejskiej obiektów nie spełnia wymogów efektywności energetycznej.

Kryzys energetyczny w Europie spowodował ryzyko ograniczenia dostaw prądu. Narażone są na to także budynki biurowe, handlowe i magazynowe. Nawet, jeśli tej zimy nie dojdzie do tzw. blackout’u, to drastyczny wzrost kosztów będzie odczuwalny zarówno dla właścicieli jak i najemców. Obecna sytuacja rynkowa, ale również nowe wymagania regulacyjne związane z raportowaniem działań w obszarach ESG przez firmy wymagają podjęcia natychmiastowych działań związanych z zarządzaniem energią oraz poprawą efektywności energetycznej w budynkach komercyjnych – mówi Katarzyna Chwalbińska-Kusek, dyrektorka ds. ESG i zrównoważonego rozwoju, Savills.