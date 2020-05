EEC Online: Akademiki i domy opieki zyskują na atrakcyjności inwestycyjnej

W trudnych czasach nieruchomości zawsze są postrzegane jako bezpieczna inwestycja, dlatego od zawsze jesteśmy świadkami stawiania przez inwestorów na jakość. Rozumiemy przez to biura oraz centra logistyczne w największych ośrodkach na świecie. Z pewnością w ostatnich latach wyzwaniem nie był brak kapitału, ale brak możliwości, które były ograniczone cenami niewspółmiernymi do realnej wartość aktywów - uważa Paul Tostevin, dyrektor z działu globalnych badań Savills, jeden z rozmówców sesji EEC Online "Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient".

- Niejednokrotnie widzieliśmy, jak inwestorzy byli zmuszani do dywersyfikacji w skali globalnej, ponieważ rynek lokalny nie był w stanie sprostać ich oczekiwaniom - mówi Paul Tostevin.

W jego ocenie na atrakcyjności zyskują takie klasy aktywów jak: domy jednorodzinne, akademiki i domy opieki.

Z kolei sektorem, który najbardziej ucierpiał jest handel detaliczny. - Ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem doprowadziły do zamknięcia sklepów stacjonarnych, co z pewnością skutkowało przeniesieniem dużej części sprzedaży do Internetu. To trend, który został zapoczątkowany przed wybuchem pandemii - mówi.

Podkreśla, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że tymczasowe zainteresowanie sprzedażą online przerodzi się w bardziej długotrwałą tendencję. - Wydaje mi się, że wraz ze zniesieniem ograniczeń może dojść do wcześniejszego odbicia w niektórych obszarach handlu detalicznego oraz wzrostu popularności zlokalizowanych poza centrami miast sklepów wielkopowierzchniowych, w których łatwiej będzie zachować dystans od obcych ludzi - twierdzi.

- Sądzę, że w dalszej perspektywie strukturalna zmiana rynku sprzedaży detalicznej, zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, zawita również do Europy kontynentalnej. To rodzi z kolei możliwości inwestycyjne, ponieważ dojdzie do spadku wartości nieruchomości wywołanego korektą czynszów. Część nieruchomości może również zmienić swoje przeznaczenie, czego świadkami byliśmy już w Stanach Zjednoczonych - podsumowuje.

